SCB stürzt Rappi noch tiefer in die Krise – SCL Tigers feiern wichtigen Derby-Sieg

Lugano hat in Lausanne nichts zu bestellen.

Lugano hat in Lausanne nichts zu bestellen. Bild: keystone

Im Duell zweier Sieger vom Freitag setzte Lausanne mit einem 4:1-Heimerfolg gegen Lugano seinen guten Lauf fort. Für die Waadtländer, die in der Rangliste nur noch einen Punkt hinter Fribourg liegen, war es bereits der siebte Sieg hintereinander.

Genoni war in Ambri ganz schön beschäftigt.

Genoni war in Ambri ganz schön beschäftigt. Bild: keystone

Nach der überraschenden Niederlage gegen Kloten kehrt Zug in Ambri auf die Siegerstrasse zurück. Den frühen Zuger Führungstreffer konnte Inti Pestoni in Überzahl noch ausgleichen. Das 2:1 kurz vor der zweiten Sirene durch Marc Michaelis brachte die Leventiner aber aus dem Konzept. Zug dominierte das Schlussdrittel und liess nur ganz zum Schluss noch einmal kurz Spannung aufkommen.

Die ZSC Lions haben gegen Servette den fünften Sieg in Serie gefeiert. Schon früh lief alles gegen den Meister aus Genf: Bereits nach 12 Minuten hiess es 3:0 für die Lions. Robert Mayer räumte seinen Kasten und machte für Gauthier Descloux Platz. Zuvor hatte die Genfer Nummer 1 zwei Gegentore durch Derek Grant und eines durch Rudolfs Balcers kassiert. Teemu Hartikainen im Powerplay und Noah Rod trafen zu spät, um Servette noch einmal Hoffnung zu verleihen.

Kloten - Ajoie 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) n.V. 4674 Zuschauer. - SR Stricker/Ströbel, Obwegeser/Fuchs. Tore: 22. Brennan (Scheidegger) 0:1. 45. Simic (Reinbacher, Derungs) 1:1. 47. Ang (Sataric, Marc Marchon) 2:1. 60. (59:16) Gauthier (Timashov) 2:2 (ohne Torhüter). 64. Brennan 2:3. Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Kloten, 3mal 2 plus 5 Minuten (Frossard) gegen Ajoie. PostFinance-Topskorer: Simic; Hazen. Kloten: Metsola; Reinbacher, Steiner; Henauer, Steve Kellenberger; Profico, Sataric; Matthew Kellenberger, Kindschi; Schreiber, Aaltonen, Meyer; Ang, Morley, Marc Marchon; Simic, Diem, Derungs; Loosli, Lindemann, Ramel. Ajoie: Ciaccio; Fey, Brennan; Gelinas, Scheidegger; Thiry, Fischer; Pouilly, Pilet; Sopa, Gauthier, Audette; Hazen, Frossard, Timaschow; Huber, Romanenghi, Schmutz; Garessus, Rundqvist, Bozon. Bemerkungen: Kloten ohne Beaulieu, Meier, Obrist und Riesen (alle verletzt), Ajoie ohne Arnold, Macquat, Sciaroni, Wolf (alle verletzt), Asselin und Devos (beide überzählige Ausländer). Ajoie von 57:52 bis 58:20 und 58:43 bis 59:16 ohne Torhüter.

Die weiterhin überraschend stark aufspielenden SCL Tigers kamen beim 2:1 im Duell mit dem Kantonsrivalen Biel zu einem weiteren Sieg und verbesserten sich auf Kosten von Davos und Ambri auf Platz 7. Den entscheidenden Treffer erzielte Julian Schmutz in der 50. Minute, nachdem die Langnauer bis über Spielhälfte noch im Rückstand lagen.

Für Rappi, das sich zwar bemüht, aber glücklos zeigte, war es die fünfte Niederlage in Serie. So langsam aber sicher rückt auch Rang 10 für die «Seebuben» ausser Sichtweite.

Der SC Bern rehabilitiert sich eindrücklich für die 0:7-Klatsche gegen den HC Davos vom Vortag: Gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers lassen die Mutzen einen 4:0-Sieg folgen. Matchwinner ist Benjamin Baumgartner, dem gleich drei Tore gelingen. Der Österreicher erzielte in der 8. Minute den Führungstreffer und war in der 33. Minute auch für das 2:0 besorgt. Im 3. Abschnitt sorgte er mit einem Abstauber dann für die Entscheidung. Kurz vor Schluss erzielte Tristan Scherwey gar noch das 4:0.

Status quo an der Spitze der National League: Mit den ZSC Lions, Zug, Lausanne und Bern kommen die Spitzenteams in der Runde vom Samstag allesamt zu einem Sieg. Einen wichtigen Erfolg feiern auch die SCL Tigers im Derby gegen Biel.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Erstmals seit Ende der Feuerpause Raketenalarm in Tel Aviv +++ Israel will Pufferzone

Zwei Menschen in einem Körper – so leben die siamesischen Zwillinge Abby und Brittany

So, hopp, Zeit für den Picdump! 🧐

Putin ordnet erneute Vergrösserung der Armee an + Selenskyj kündigt Einberufungsreform an

Das System Bundesrat hat ausgedient – doch niemand will darüber reden

Traumlos für die Nati! Schweiz trifft an der EM auf Deutschland, Schottland und Ungarn

Traumlos für die Nati! Schweiz trifft an der EM auf Deutschland, Schottland und Ungarn

Die Schweizer Nati zieht bei der EM-Gruppen-Auslosung in Hamburg ein Traumlos und trifft an der EM 2024 in Deutschland auf den Gastgeber. Die Gruppe A mit der Nati und der DFB-Elf wird durch Schottland und Ungarn komplettiert.

Es ist ein attraktives und auch sportlich gutes Los für die Schweizer Nationalmannschaft. Gastgeber Deutschland ist gemäss Fifa-Weltrangliste das schwächste Team aus dem ersten Topf. Nach einer unsteten Vorbereitung wurde Trainer Hansi Flick im September entlassen und durch Julian Nagelsmann ersetzt. Zum Duell mit den Deutschen kommt es für die Schweiz zum Schluss der Gruppenphase am Sonntag, 23. Juni, in Frankfurt.