ist am Dienstagabend kurz vor Mitternacht in Mailand angekommen. Dies zeigen erste Bilder und Videos in den Sozialen Medien. Gemäss Sportjournalist Luca Manietti wird der 23-Jährige am Mittwoch den Medizintest bei derabsolvieren und einen Vertrag bis 2030 unterschreiben.🇨🇭Alter: 23 JahrePosition: Defensives MittelfeldMarktwert: 32 Mio. EuroBilanz 2024/25: 52 Spiele, 4 Tore, 6 Assists