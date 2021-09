Sport

Eishockey

Die Arizona Coyotes machen Imagepflege mit neuem Auswärtstrikot



Die Arizona Coyotes machen Imagepflege mit neuem Auswärtstrikot

Die letzten Jahre liessen die NHL-Organisation der Arizona Coyotes in keinem guten Licht erscheinen. Sportlich lief es schon lange nicht wie gewünscht. Darüber hinaus wurde der Klub von der Liga bestraft, weil er vor dem Draft unerlaubte zusätzliche Fitnesstests mit potenziellen Draft-Kandidaten durchgeführt hatte. 2020 drafteten die Coyotes den heute 19-Jährigen Mitchell Miller, obwohl bekannt war, dass der Verteidiger während seiner Zeit in der High School einen Klassenkameraden mit einer Beeinträchtigung physisch und psychisch misshandelt hatte und darüber keinerlei Reue zeigte.

Mitte Februar dieses Jahre kam zudem ein Bericht von Starjournalistin Katie Strang heraus, der aufzeigte, wie schlecht die finanzielle Situation der Franchise ist, und dass innerhalb der Organisation eine Kultur der Angst herrsche. Die jüngste Hiobsbotschaft kam erst in diesem Sommer: Die Stadt Glendale kündigte an, dass sie die Gila River Arena nicht weiter an die Coyotes vermieten wolle. Das Team muss sich auf die Saison 2022/23 eine neue Heimstätte suchen.

All diese schlechten Nachrichten will Arizona nun vergessen machen. Auf der sportlichen Seite hat die Klubführung für die kommende Saison sämtliche Ambitionen begraben und einen Rebuild lanciert. Man nahm von der Konkurrenz ältere Spieler mit teuren Verträgen für zusätzliche Draft-Picks auf und verabschiedete sich von Verteidiger Oliver Ekman-Larsson, einem langjährigen Gesicht der Franchise. Das Ziel ist es, die Mannschaft von Grund auf neu aufzubauen.

Die jüngste Massnahme in der neuen Image-Kampagne wurde gestern bekannt. Es ist … ein neues Auswärtstrikot.

Darauf zu sehen ist das Kachina-Logo, das die Coyotes bereits auf den Heimtrikots verwenden. Arizona will «damit bestehende NHL-Traditionen aufbrechen und für mehr Inklusivität stehen». «Mit dem Rebrand wollen wir zeigen, dass wir eine dynamische, vorwärts schauende Organisation sind», sagt CEO Xavier Gutierrez.

Bei den Fans scheint der Entscheid, auch bei den Auswärtstrikots auf das Kachina-Logo zu setzen, jedenfalls gut anzukommen. Auch ausserhalb der Coyotes-Fanbasis ist das Motiv beliebt.

<3 — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) September 20, 2021

Auch andere NHL-Teams machen derzeit mit Trikot-News Schlagzeilen. Die Colorado Avalanche haben bei ihren Auswärtstriktos die Rückennummern neu blau statt schwarz eingefärbt, was nicht überall gut ankam.

Bild: colorado avalanche

Und mittlerweile ist auch bekannt, mit welchen Spezialtrikots die Minnesota Wild und die St.Louis Blues beim «NHL Winter Classic», einem Outdoor-Spiel am 1. Januar 2022, antreten werden. (abu)

Bild: nhl

Bild: nhl

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Einige NHL-Legenden, deren Nummer nicht mehr vergeben wird 1 / 49 Einige NHL-Legenden, deren Nummer nicht mehr vergeben wird quelle: ap the canadian press / darryl dyck Du bist ein echter Eishockey-Fan? So kriegst du das Stadion-Feeling zuhause hin. Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter