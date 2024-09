Ex-Eishockey-Profi Paul-André Cadieux ist tot

Cadieux litt seit Längerem unter gesundheitlichen Problemen, er musste sich gar beide Unterschenkel amputieren lassen. Nun ist er verstorben, wie die Freiburger Zeitung «La Liberté» am Montag berichtet.

Später war er in Freiburg an der Bande, als das russische "Atom-Duo" Bykov/Chomutov die Schweizer Eisrinks beherrschte. Zu einem Meistertitel reichte es Gottéron unter Cadieux aber nie, drei Vizemeistertitel von 1992 bis 1994 blieben das höchste der Gefühle. Tätig war er auch bei Davos, Langnau, Ajoie, La Chaux-de-Fonds und Lausanne. Er prägte das Schweizer Eishockey über Jahrzehnte.

Der vife Kanadier prägte in den 1970er-Jahren zunächst den SC Bern. Bereits in jungen Jahren – mit erst 23 – wurde er als Spielertrainer verpflichtet. Der junge Cadieux fasste sofort Fuss und wurde nicht zuletzt dank seinem unermüdlichen Einsatz eine wichtige Identifikationsfigur. Dreimal wurde er mit Bern Meister (1974/75/79).

Gemäss Informationen von «La Liberté» ist Eishockey-Trainerlegende Paul-André Cadieux im Alter von 77 Jahren gestorben. Der Schweiz-Kanadier wurde mit dem SC Bern Meister und prägte in Freiburg die Zeit mit den russischen Top-Ausländern Bykov/Chomutov.

