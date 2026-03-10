bedeckt13°
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

Paralympics 2026: Im Para-Eishockey schauen die Frauen bisher nur zu

Para Ice hockey, Eishockey - Millano Cortina 2026 Winter Paralympics: Day 3 - GER-USA Para Ice Hockey - Milano Cortina 2026 Winter Paralympics: Day 3 MILANO SANTAGIULIA ICE HOCKEY ARENA MILANO, ITALY ...
Im Para-Eishockey kommen an den Paralympics bisher nur die Männer zum Einsatz.Bild: www.imago-images.de

Para-Eishockey gilt als Mixed-Event – allerdings kam bisher keine Frau zum Einsatz

Das Turnier der Para-Eishockeyspieler ist offiziell als eine Mixed-Veranstaltung deklariert. Trotzdem standen bisher nur Männer auf dem Eis.
10.03.2026, 18:3510.03.2026, 18:35

Im Para-Eishockey gibt es an den Paralympics weder ein Frauen- noch ein Männerturnier. Offiziell ist das Turnier eine Mixed-Veranstaltung. Es gibt allerdings keine Mindestanzahl an Frauen oder Männern, die dabei sein müssen, sondern es steht den Team-Verantwortlichen frei.

Insgesamt wurden im Para-Eishockey in diesem Turnier 135 Athleten nominiert, aber nur zwei Frauen wurden insgesamt gemeldet. Die Japanerin Akari Fukunishi kam noch zu keinem Einsatz und die Slowakin Michaela Hozakova hat bisher nur auf der Tribüne Platz genommen.

Japan&#039;s Akari Fukunishi controls the puck during a warm up prior to the Group A preliminary round hockey match between Japan and Canada at the 2026 Winter Paralympics, in Milan, Italy, Monday, Ma ...
Akari Fukunishi beim Einwärmen – auf einen Einsatz wartet die Japanerin noch.Bild: keystone

Die beiden Top-Nationen USA und Kanada hatten an den Paralympics noch nie eine Frau im Para-Eishockey. Eine der Leidtragenden davon ist Kelsey DiClaudio. Die US-Amerikanerin gilt als eine der besten Para-Hockey-Spielerinnen der Welt, schaut aber auch dieses Jahr bei den Paralympics nur zu. Mit dem Mixed-Wettbewerb zeigt sich DiClaudio überhaupt nicht zufrieden: «Ich glaube, es dient dazu, Empörung abzulenken. Ich glaube nicht, dass die meisten Teams das ernst nehmen. Ich denke, es soll die Leute ruhigstellen.»

Das aktuelle Problem ist, dass der Frauen-Para-Eishockey-Verband noch nicht die nötigen Anforderungen erfüllt, um an den Paralympics teilnehmen zu können.

IPC-Präsident Andrew Parsons schliesst gemäss BBC nicht aus, dass es bereits 2030 eine eigene Frauenkategorie im Para-Eishockey geben wird, rechnet aber eher mit 2034. Für Parsons ist aber klar: «Wir leben im 21. Jahrhundert, deshalb müssen wir Frauen so viele Möglichkeiten wie möglich bieten.»

Andrew Parsons, President of the International Paralympic Committee, speaks during the opening ceremony at the 2026 Winter Paralympics, in Verona, Italy, Friday, March 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calan ...
IPC-Präsident Andrew Parsons an der Eröffnungsfeier der Paralympics.Bild: keystone

Das diesjährige Para-Eishockey-Turnier dauert noch bis Sonntag. Dann findet in Mailand um 16.05 Uhr das Spiel um die Goldmedaille statt. Topfavoriten sind die USA und Kanada. (riz)

Mit ChatGPT zur Silbermedaille: Para-Biathlet setzt im Training auf künstliche Intelligenz
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 103
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Das olympische Feuer im Mailänder Friedensbogen ist erloschen – die Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina sind offiziell beendet.
quelle: keystone / wu hao
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Speed-Quiz: Sportredaktion testet ihr Olympia-Wissen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Benaglio erhält in Wolfsburg neue Funktion +++ Demichelis neuer Trainer von Mallorca
Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:
Zur Story