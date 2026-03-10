sonnig
SCL Tigers: Harri Pesonen wurde bei den Langnauern verabschiedet

Tigers Harri Pesonen, verabschiedet sich nach dem Eishockey-Qualifikationsspiel der National League, zwischen den SCL Tigers und den ZSC Lions, am Montag, 9. Maerz 2026, in der Emmental Versicherung A ...
Harri Pesonen bestritt zum letzten Mal eine Partie für die SCL Tigers.Bild: keystone

«Kiitos Harri!»: Pesonen nach seinem letzten Spiel für die Tigers emotional verabschiedet

Es ging für die SCL Tigers im letzten Spiel der Regular Season um nichts mehr. Daher rückte das Sportliche in den Hintergrund und Captain Harri Pesonen konnte sich von den Emmentaler Fans verabschieden.
10.03.2026, 08:0410.03.2026, 08:08

2018 lief Harri Pesonen zum ersten Mal für die SCL Tigers auf und blieb den Langnauern, abgesehen von einem einjährigen Abstecher in die KHL, stets treu. Am Montagabend trug der Finne zum letzten Mal das Trikot der Emmentaler. Die Tigers verzichteten auf eine Vertragsverlängerung mit dem 37-Jährigen.

Im abschliessenden Spiel der Saison ging es für die Tigers eigentlich um nichts mehr. Da die Langnauer nach der Olympiapause keine Partie mehr gewinnen konnten, hatten sie vor dem letzten Quali-Spiel keine Chance mehr, die Play-Ins zu erreichen. Somit war es bereits im Vorhinein klar, dass die Partie gegen die ZSC Lions das wohl letzte für Pesonen im Tigers-Trikot sein wird.

Bereits vor dem Spiel wurde es emotional für den Offensivspieler. Während die Fans extra eine Choreo für Pesonen machten und in grossen Buchstaben stand: «Kiitos Harri!» (Deutsch: «Danke Harri!»), waren auch seine beiden Söhne vor dem ersten Bully auf dem Eis und übergaben den jeweiligen Postfinance-Topskorern die Helme.

Dass die ZSC Lions das Spiel mit 2:0 für sich entschieden, rückte rasch in den Hintergrund und Pesonen wurde ausgiebig gefeiert. Der Finne absolvierte mehrere Ehrenrunden und sagte gegenüber Mysports: «Es ist sehr emotional für mich.» Auch seine Kinder kamen nochmals auf das Eis und es hallten Sprechchöre für Pesonen durch das Stadion.

Wie die Karriere des 37-Jährigen weitergehen wird, ist noch unklar. Etwas ist aber sicher: In Langnau werden sie den Finnen, welcher 370 Partien für die Tigers bestritt, und dabei 267 Skorerpunkte sammelte, lange in guter Erinnerung behalten. (riz)

Eismeister Zaugg
Harri Pesonen – beim SCB wäre er der Beste, aber für Langnau nicht mehr gut genug

