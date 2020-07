Was reissen Niederreiter, Kukan und Co.? – watson tippt die Pre-Playoffs der NHL

Sport

Am 1. August beginnen die Qualifikations-Serien für die NHL-Playoffs. Wir sagen dir, welche Mannschaften als Favoriten in ihre Duelle steigen. Heute: die Eastern Conference.

Hey, falls du es nicht gewusst hast: Ab dem 1. August gibt es wieder täglich Eishockey. Und zwar Ernstkämpfe. Aus der NHL. Vom frühen Abend bis tief in die Nacht.

Die wegen der Coronavirus-Pandemie seit dem 12. März unterbrochene Saison wird tatsächlich noch fertig gespielt. Die jeweils zwölf besten Teams der Eastern und der Western Conference sind noch mit dabei. Die Top-4 aus dem Osten und dem Westen sind fix in der ersten Playoff-Runde. Die anderen 16 Mannschaften müssen sich dafür noch qualifizieren – in einer Qualifying-Round, wie es die NHL nennt. Es handelt sich dabei also um «Pre-Playoffs» mit Best-of-5-Serien. Gleichzeitig spielen die Top-4 der beiden Conferences jeweils darum, wer an erster Position gesetzt in die Playoffs steigt.

Dies als kurzer Abriss über den ungewohnten Playoff-Modus. Nun richten wir den Blick auf die Glaskugel und versuchen vorauszusagen, welche Mannschaften als Favoriten in ihre jeweiligen Serien starten. Nach so langer Pause ein äusserst schwieriges Unterfangen.

Maple Leafs – Blue Jackets

Beide Mannschaften hatten nach 70 Spielen in der Regular Season 81 Punkte auf dem Konto. Dennoch könnten die Teams unterschiedlicher kaum sein. Die Toronto Maple Leafs leben von ihrer Offensive um Auston Matthews, John Tavares, Mitch Marner oder William Nylander. In Columbus ist besonders die Verteidigung mit Zach Werenski, Seth Jones oder dem Schweizer Dean Kukan stark besetzt.

Did some decorating at @ScotiabankArena.



What do you think of the new setup? 🤩 pic.twitter.com/YsNe8hBIKx — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) July 29, 2020

Auf dem Papier ist Toronto eigentlich Favorit. Der Hunger dürfte auch da sein, zumal sich der Mannschaft die Chance bietet, zum ersten Mal seit 2004 eine Serie nach der Regular Season zu gewinnen. Doch Vorsicht: Die ganze Stadt erwartet den Sieg ihrer Leafs. Auch wenn keine Fans da sind, ist der Druck auf der Mannschaft enorm. Und Columbus hat letzte Saison auch Überfavorit Tampa ausgeschaltet. Wenn die Blue Jackets es schaffen, die Toronto-Stars zu neutralisieren, wird es ungemütlich für die Leafs.

Vorteile Toronto:

Offensive Starpower mit Auston Matthews, John Tavares und Mitch Marner.

Ein extrem gefährliches Powerplay.

Nummer-1-Goalie Frederik Andersen ist ausgeruht.

Vorteile Columbus:

Eine hervorragend besetzte Verteidigung.

Nicht nur einen sondern zwei ausgeruhte und starke Torhüter.

Gut funktionierende Penalty-Killing-Einheiten.

In John Tortorella ein Coach mit mehr Erfahrung als Torontos Sheldon Keefe.

Toronto hat deutlich mehr Druck als Carolina.

Schweizer in der Serie:

Die Saison von Dean Kukan (Columbus) schien vorbei, als er sich im Januar verletzt hatte. Aufgrund der Corona-bedingten Pause ist er aber nun wieder voll dabei. Vor seiner Verletzung war der Zürcher Verteidiger Stammspieler, das dürfte er in der Qualirunde also auch wieder sein.

Bild: imago images/ZUMA Press

Denis Malgin (Toronto) kam am Tag der Trade-Deadline von Florida zu den Maple Leafs. In den acht Spielen, die er dort bislang absolviert hat, konnte er nicht überzeugen. Dem Stürmer wird, wenn er überhaupt spielt, wohl nur eine Nebenrolle zukommen.

Spiele in der Regular Season:

5. Oktober 2019: Toronto – Columbus 4:1

22. Oktober 2019: Columbus – Toronto 4:3nV

Spielplan Qualifying Round:

3. August, 2 Uhr (MEZ): Toronto – Columbus

Toronto – Columbus 4. August, 22 Uhr: Toronto – Columbus

Toronto – Columbus 6. August, Zeit unbekannt: Columbus – Toronto

Columbus – Toronto Evtl. 7. August, Zeit unbekannt: Columbus – Toronto

Columbus – Toronto Evtl. 9. August, Zeit unbekannt: Toronto – Columbus

watson-Tipp:

Die offensive Feuerkraft setzt sich durch und Toronto gewinnt in 4 Spielen.

Hurricanes – Rangers

Diese Serie könnte eine der spannendsten und am härtesten umkämpften der ganzen Pre-Playoffs werden. Beide Teams waren vor dem Unterbruch gut in Form, was nun logischerweise kaum mehr Bedeutung hat. Doch man darf dennoch erwarten, dass sich Carolina und die Rangers auf Augenhöhe bewegen.

And for those not cool enough for Catan... pic.twitter.com/jDd8xu2kTl — Carolina Hurricanes (@Canes) July 28, 2020

Die Stärke der Hurricanes liegt vor allem in einer überdurchschnittlichen Verteidigung, die auch ohne die angeschlagenen Dougie Hamilton und Brett Pesce immer noch gut besetzt ist. Gerade Hamilton wird Carolina im Spiel nach vorne aber noch fehlen. Die Rangers dagegen setzen auf ihre Starpower im Sturm und nicht einen oder zwei sondern gleich drei Torhüter, die allesamt eine Serie entscheiden können.

Vorteile Carolina:

Eine überdurchschnittlich gut besetzte Verteidigung.

Extrem starke Special Teams, wobei vor allem das Unterzahlspiel überragend ist.

Weniger Stars, aber mehr Kadertiefe im Sturm.

Die dritte und vierte Sturmlinie der Rangers sind defensiv anfällig.

Die Canes haben letztes Jahr beim Einzug in den Conference-Final viel Erfahrung gesammelt.

Rod Brind'Amour ist der erfahrenere Coach als David Quinn von den Rangers.

Vorteile New York:

Mit Artemi Panarin und Mika Zibanejad zwei Stars im Sturm, die den Unterschied in einer kurzen Serie ausmachen können.

Die Torhüter Igor Shestyorkin, Henrik Lundqvist (3 Starts und 3 Siege gegen Carolina in der Regular Season) und Alexandar Georgiyev sind allesamt gut genug, um Siege zu stehlen.

Carolina muss wohl ohne Dougie Hamilton und Brett Pesce antreten.

Die Rangers haben weniger Druck als die Hurricanes.

Schweizer Spieler in der Serie:

Nachdem er letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte mit Carolina so richtig explodiert ist, war diese Spielzeit für Nino Niederreiter eher eine Enttäuschung. 11 Tore in 67 Spielen sind für die Ansprüche des Churers zu wenig. Dementsprechend ist auch seine Rolle bei den Canes kleiner geworden. Er wird die Play-In-Runde wohl in der dritten Linie in Angriff nehmen.

Bild: imago images/Icon SMI

Spiele in der Regular Season

7. November 2019: Rangers – Carolina 4:2

27. November 2019: Rangers – Carolina 3:2

27. Dezember 2019: Rangers – Carolina 5:3

21. Februar 2020: Rangers – Carolina 5:2

Spielplan Qualifying Round

1. August, 18 Uhr: Carolina – Rangers

Carolina – Rangers 3. August, 18 Uhr: Carolina – Rangers

Carolina – Rangers 5. August, 2 Uhr: Rangers – Carolina

Rangers – Carolina Evtl. 6. August, Zeit unbekannt: Rangers – Carolina

Rangers – Carolina Evtl. 8. August, Zeit unbekannt: Carolina – Rangers

watson-Tipp:

Die Absenzen von Dougie Hamilton und Brett Pesce wiegen doch etwas zu schwer. Die Rangers überrumpeln Carolina und gewinnen in 5 Spielen.

Penguins – Canadiens

Pittsburgh ist das stärkste Team aus dem Osten, das noch in die Pre-Playoffs musste. Montréal dagegen ist mit einer nur hauchdünn besseren Bilanz als Buffalo als Nummer 12 gerade noch so reingerutscht. Klare Sache in dieser Serie also? Ja und nein. Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Jake Guentzel, Kris Letang – alleine diese Namen sagen schon aus, dass die Penguins hier eigentlich der klare Favorit sind. Pittsburgh verfügt auch über die besseren Special Teams.

"We can ask them nicely to stay at the hotel during the games."--Carey Price on shutting down Crosby and Malkin on the PP. — Eric Engels (@EricEngels) July 20, 2020

Doch zwei wichtige Fragen prägen die Serie: Wie fit ist Sidney Crosby? Der Superstar hat bis vor kurzem nicht mit der Mannschaft trainiert, stand aber im Testspiel gegen Philadelphia im Einsatz. Und wie gut in Form ist Carey Price? Der Kanadier ist für viele Fans und Beobachter immer noch einer der besten Torhüter der Liga. Jetzt ist er ausgeruht und wohl auch hungrig auf Hockey. Wenn ein Spieler Pittsburgh praktisch im Alleingang aufhalten kann, dann ist das Price.

Vorteile Pittsburgh:

Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Jake Guentzel und Kris Letang.

Pittsburgh hat bessere Special Teams.

Pittsburgh hat bessere Stürmer und die bessere Verteidigung.

Pittsburgh hat den erfahreneren Trainer.

Und Pittsburgh hat mit Matt Murray einen Goalie, der zwar keine gute Saison eingezogen, aber auch schon zwei Stanley Cups gewonnen hat.

Vorteile Montreal:

Carey Price ist gesund und ausgeruht und kann wenn nötig auch fünf Partien hintereinander spielen.

Niemand erwartet grosse Dinge von den Canadiens. Sie können ohne Druck zum Spielverderber werden.

Bild: keystone

Spiele in der Regular Season

12. Dezember 2019: Montreal – Pittsburgh 4:1

4. Januar 2020: Pittsburgh – Montreal 3:2nV

14. Februar 2020: Pittsburgh – Montreal 4:1



Spielplan Qualifying Round:

2. August, 2 Uhr: Pittsburgh – Montreal

Pittsburgh – Montreal 4. August, 2 Uhr: Pittsburgh – Montreal

Pittsburgh – Montreal 6. August, 2 Uhr: Montreal – Pittsburgh

Montreal – Pittsburgh Evtl. 7. August, Zeit unbekannt: Montreal – Pittsburgh

Montreal – Pittsburgh Evtl. 8. August, Zeit unbekannt: Pittsburgh – Montreal

watson-Tipp:

Pittsburgh hat zu viel Klasse für Montreal. Die Penguins werden sich in vier Spielen durchsetzen.

Islanders – Panthers

Die Florida Panthers haben letzten Sommer aufgerüstet, sich den russischen Stargoalie Sergei Bobrovsky geschnappt und mit einem 70-Millionen-Vertrag über sieben Jahre ausgestattet. Hat sich das gelohnt? Nicht wirklich. «Bob» zog eine äusserst schwache Saison ein und kassierte deutlich mehr als drei Tore pro Spiel. Hätte die Liga nicht das Playoff-Format angepasst, wäre die Saison der Panthers wohl vorzeitig zu Ende gegangen.

The #FlaPanthers are getting acclimated to the playoff bubble in Toronto.



"[It's been] surprisingly very smooth, given the little technical details that have to be adhered to." -- Coach Q



Read @BaptistHealthSF Practice Notebook: https://t.co/3gSyjyqXsq pic.twitter.com/i6fNS3v4PP — Florida Panthers (@FlaPanthers) July 27, 2020

Gegen die New York Islanders kommt es nun zum Duell der unterschiedlichen Spielkulturen. Panthers-Trainer Joel Quenneville hat fünf Stürmer, die mehr als 20 Tore erzielt haben und lässt diesen freien Lauf. Islanders-Coach Barry Trotz setzt dagegen auf ein strukturierteres Spiel, bei dem eine stabile Defensive höchste Priorität geniesst.

Vorteile Islanders:

Barry Trotz gilt als bester Coach der NHL. Er hat vor zwei Jahren mit den Capitals einen überraschenden Cup-Run hingelegt – warum nicht auch mit den Islanders?

Die bessere Verteidigung. Gegen die Islanders Tore zu schiessen ist schwierig.

Die Goalies Semyon Varlamov und Thomas Greiss haben eine bessere Saison gespielt als Sergei Bobrovsky.

Vorteile Florida:

Florida hat Starpower mit Aleksander Barkov und mit Jonathan Huberdeau einen der meistunterschätzten Defensivstürmer der Liga.

Der Sturm ist deutlich besser besetzt als bei den Islanders. Huberdeau, Barkov, Mike Hoffman, Evgeni Dadonov und Noel Acciari haben allesamt 20 Tore oder mehr erzielt.

Die Panthers haben das bessere Powerplay.

Sergei Bobrovsky hat schon letztes Jahr eine durchzogene Regular Season mit guten Playoffs vergessen gemacht.

Spiele in der Regular Season

12. Oktober 2019: Islanders – Florida 3:2nP

9. November 2019: Islanders – Florida 2:1

12. Dezember 2019: Islanders – Florida 3:1​

Spielplan Qualifying Round:

1. August, 22 Uhr: Islanders – Florida

Islanders – Florida 4. August, 18 Uhr: Islanders – Florida

Islanders – Florida 5. August, 18 Uhr: Florida – Islanders

Florida – Islanders Evtl. 7. August, Zeit unbekannt: Florida – Islanders

Florida – Islanders Evtl. 9. August, Zeit unbekannt: Islanders – Florida

watson-Tipp:

Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften. Wir zahlen gerne einen Fünfliber ins Phrasenschwein und sagen: Die Islanders gewinnen in 4 Spielen.

Round Robin

In der Round Robin gibt es sicherlich auch attraktive Spiele, doch der sportliche Wert scheint bescheiden. Aufgrund der Hub-City-Situation bringt der Heimvorteil dieses Jahr in den Playoffs herzlich wenig. Auf diesen Positionen gehen die vier Teams in die Platzierungsrunde:

Boston Bruins Tampa Bay Lightning Washington Capitals (mit Jonas Siegenthaler) Philadelphia Flyers

Bild: FR67404 AP

Spielplan Round Robin:

2. August, 21 Uhr: Boston – Philadelphia

Boston – Philadelphia 3. August, 22 Uhr: Tampa Bay – Washington

Tampa Bay – Washington 5. August, 22 Uhr: Boston – Tampa Bay

Boston – Tampa Bay 6. August, Zeit unbekannt: Philadelphia – Washington

Philadelphia – Washington 8. August, Zeit unbekannt: Tampa Bay – Philadelphia

Tampa Bay – Philadelphia 9. August, Zeit unbekannt: Washington – Boston

