Deutschland ringt kleinen Nachbar Österreich nieder + Slowaken von Kasachstan düpiert

Gruppe B

Lettland – Slowenien 3:2

In der Schweizer Gruppe in Riga feierte Co-Gastgeber Lettland mit 3:2 gegen Aufsteiger Slowenien den dritten Sieg in Serie. Da die Slowakei gegen Kasachstan nach einem 0:3 im Mitteldrittel überraschend 3:4 nach Penaltyschiessen verlor, sieht es für die Letten gut aus bezüglich Viertelfinal-Qualifikation. Als Vierte liegen sie drei Punkte vor den Slowaken, die jedoch die Direktbegegnung 2:1 gewonnen haben.

Kasachstan – Slowakei 4:3 n.P.

Kasachstan hat sich mit dem zweiten Sieg im Penaltyschiessen an diesem Turnier nach jenem gegen Norwegen quasi den Verbleib in der Top-Division gesichert. Die als einziges Team noch punktelosen Slowenen können den Abstieg nur noch verhindern, wenn sie die letzten beiden Spiele gegen die Slowakei und Kasachstan siegreich gestalten.

Die Tabelle:

Gruppe A

Österreich – Deutschland 2:4

Das mit drei Niederlagen ins Turnier gestartete Deutschland feiert an der Eishockey-WM den zweiten Sieg innert 24 Stunden. Das Team von Trainer Harold Kreis bezwingt Österreich 4:2.

Der in der NHL bei den San Jose Sharks tätige Nico Sturm zeichnete sich bei der DEB-Auswahl als Doppeltorschütze aus, er erzielte das 1:0 (5.) sowie mit einem Schuss ins leere Gehäuse das 4:2 (59.). Die vom Schweizer Roger Bader trainierten Österreicher blieben somit auch im fünften Spiel an dieser WM sieglos.

Ungarn – Finnland 1:7

In der zweiten Partie vom Freitag in der Gruppe A in Tampere kam Titelverteidiger Finnland gegen Aufsteiger Ungarn zu einem 7:1-Kantersieg.

Nach 40 Minuten stand es allerdings erst 2:1. Unter den finnischen Torschützen befanden sich mit Mikko Lehtonen (ZSC Lions) und Teemu Hartikainen (Genève-Servette) zwei Spieler, die ihr Geld in der National League verdienen.

Die Tabelle:

