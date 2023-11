Niederreiter gewinnt Duell gegen Moser erneut – Fiala trifft und gewinnt

Winnipeg Jets – Arizona Coyotes 5:2

Nino Niederreiter, 1 Assist

Janis Moser, 1 Assist



Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter gewinnen gegen die Arizona Coyotes mit Janis Moser auch das zweite Duell in dieser NHL-Saison. Das Team mit dem Bündner siegt zuhause 5:2.

Wie schon in der ersten Begegnung zwei Wochen zuvor, die die Jets auswärts 5:3 für sich entschieden hatten, hatte vorerst Moser seinen Auftritt. Der Bieler Verteidiger, damals erster Torschütze der Partie, war diesmal im ersten Drittel einer der Vorbereiter des 1:0 für die Coyotes durch den Finnen Matias Maccelli.

Die Jets reagierten gut zwei Minuten später mit einem Doppelschlag. Der Kanadier Mark Scheifele, der bei zwei weiteren Toren Assistent war, und der Russe Wladislaw Namestnikow trafen innert 58 Sekunden. Niederreiter hatte seinen Stock beim Schlusspunkt im Spiel. Der Bündner stand am Ursprung des 5:3 durch den Amerikaner Mason Appleton zweieinhalb Minuten vor Spielende.

Für Winnipeg war es der dritte Sieg in Folge, der sechste in den letzten sieben Partien. Moser und seine Kollegen ihrerseits hielten eine besondere Serie aufrecht. In den vergangenen elf Spielen wechselten sich bei den Coyotes stets Sieg und Niederlage ab.

Los Angeles Kings – St. Louis Blues 5:1

Kevin Fiala, 1 Tor

Zu den Gewinnern in der Nacht auf Sonntag gehörte auch Kevin Fiala. Der St. Galler Stürmer erzielte beim 5:1-Heimsieg der Los Angeles Kings gegen die St. Louis Blues den letzten Treffer. Für Fiala war es, neben 13 Assists, das vierte Tor in der laufenden Meisterschaft. Das Team aus Kalifornien sorgte früh für klare Verhältnisse. Es führte schon nach 15 Minuten 4:0.

New Jersey Devils – New York Rangers 3:5

Jonas Siegenthaler,1 Assist

Akira Schmid Ersatz

Timo Meier verletzt

Nico Hischier verletzt

Die New Jersey Devils verloren das Derby im eigenen Stadion gegen die New York Rangers 3:5. Vom Schweizer Quartett stand beim Heimteam einzig Jonas Siegenthaler auf dem Eis. Die Stürmer Nico Hischier, er konnte zum neunten Mal hintereinander nicht mittun, und Timo Meier fehlten verletzungsbedingt, Torhüter Akira Schmid sass auf der Ersatzbank.

Siegenthaler war Mitte des ersten Drittels Passgeber zum 1:1 des Amerikaners Jack Hughes. Für den Zürcher war es der erste Skorerpunkt seit 14 Spielen, nachdem er sich zum Saisonauftakt beim 4:3-Heimsieg gegen die Detroit Red Wings drei Assists hatte gutschreiben lassen.

