Kevin Fiala ist die grosse Figur der Kings beim nächsten Heimsieg. Bild: keystone

Fiala führt die Kings mit Tor und Assist zum Sieg – Devils siegen ohne Meier und Hischier

Mehr «Sport»

Pittsburgh – New Jersey 2:5

Jonas Siegenthaler, 2 Schüsse, 18:49 TOI

Akira Schmid Ersatz

Timo Meier verletzt

Nico Hischier verletzt



Die (Schweizer) Verletztenliste in New Jersey wird länger. Nachdem Nico Hischier bereits seit einiger Zeit verletzt ausfällt, konnte Timo Meier in der Nacht auf Freitag in Pittsburgh ebenfalls nicht auflaufen. Wie das Team informiert, habe sich der Schweizer Stürmer im letzten Spiel eine leichte Verletzugn zugezogen. Der Entscheid, ihn nicht spielen zu lassen, fiel kurzfristig.

Trotzdem gewannen die Devils, die neben Hischier und Meier auch auf Superstar Jack Hughes verzichten mussten, auswärts bei den heissgelaufenen Penguins mit 5:2. Drei Tore im Schlussdrittel sorgten für den Unterschied.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Chicago – Tampa Bay 2:4

Philipp Kurashev, 1 Assist, 1 Schuss, 18:39 TOI

Philipp Kurashev bleibt einer der besten Schweizer Skorer in dieser noch jungen NHL-Saison. Gegen die Tampa Bay Lightning gab der Berner Stürmer den (herrlichen) Assist zum zwischenzeitlichen 1:0 im Powerplay durch Lukas Reichel. Es war der siebte Punkt im achten Spiel für Kurashev

Am Ende waren die Chicago Blackhawks den Gästen aus Florida trotzdem unterlegen. Brayden Point avancierte mit einem Tor und zwei Assists zu Mann des Spiels.

Columbus – Arizona 2:3

Janis Moser, 1 Check, 1 Schuss, 23:01 TOI

Weiterhin erfolgreich unterwegs sind die Arizona Coyotes. Das Team mit dem Bieler Verteidiger J.J. Moser gewann auswärts bei den Columbus Blue Jackets mit 2:3 und ist damit weiterhin in Reichweite der Playoff-Plätze. Moser spielte unaufgeregte 23 Minuten ohne grosse Fehler und Probleme.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Calgary – Vancouver 5:2

Pius Suter verletzt

Die Vancouver Canucks kassierten auswärts in Calgary eine ihrer selten gewordenen Niederlagen. Ohne den leicht angeschlagenen Schweizer Stürmer Pius Suter unterlagen sie den Flames mit 2:5.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Los Angeles – Florida 2:1

Kevin Fiala, 1 Tor, 1 Assists, 4 Schüsse, 16:08 TOI

Kevin Fiala führte die Los Angeles Kings zu einem 2:1-Heimsieg gegen die letztjährigen Stanley-Cup-Finalisten der Florida Panthers. Der Ostschweizer Stürmer eröffnete das Skore mit viel Tempo, als das Spiel keine zwei Minuten alt war.

Im zweiten Drittel legte er im Powerplay für Routinier Anze Kopitar auf, der auf 2:0 erhöhte. In der Folge überzeugten die Kings vorwiegend mit einem guten Defensivspiel und schafften es, die Chancen der Panthers zu limitieren.