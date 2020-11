Mark Streits Siegtor in der Verlängerung

Sport

Mark Streit hat in der NHL gleich doppelten Grund zur Freude. Der Berner erzielt beim 4:3-Sieg nach Verlängerung der Philadelphia Flyers gegen die Pittsburgh Penguins das Siegtor. Streit traf mit einem Backhand-Schuss in der zweiten Minute der Verlängerung und sorgte so für den vierten Sieg in Folge der Flyers gegen Pittsburgh.

Philadelphia trifft als drittbestes Team in der Metropolitan Division in der ersten Playoff-Runde auf die zweitklassierten New York Rangers. Das Team mit dem Schweizer Verteidiger Raphael Diaz unterlag den Montreal Canadiens 0:1 nach Verlängerung.

Einen Tag der offenen Tore gab es in Nashville. Die Predators, die Equipe mit Roman Josi, bezwangen Stanley-Cup-Sieger Chicago Blackhawks 7:5. Der Berner, an der letztjährigen WM zum wertvollsten Spieler gewählt, leistete zum letzten Tor die Vorarbeit. Dieses fiel 14 Sekunden vor Schluss - 45 Sekunden, nachdem der Schwede Patric Horqvist den siegbringenden Treffer erzielt hatte.

Für die restlichen Schweizer war's ein betrüblicher Abend. Yannick Weber verlor mit den Vancouver Canucks bei den Edmonton Oilers 2:5, Jonas Hiller und Luca Sbisa kamen bei den Anaheim Ducks beim 4:3-Sieg nach Penaltyschiessen gegen die Los Angeles Kings nicht zum Einsatz. (si/syl)

