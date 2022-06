Es geht doch etwas beim SC Bern: Conacher endlich ausbezahlt

Das ist, wie wir aus Berns stolzer Geschichte wissen, durchaus eine taugliche Lebensphilosophie. Aber eben: Andrew Ebbett sollte sich bei der Auswahl des ausländischen Personals nicht trumpieren. «Trumpieren» bedeutet in wahren, alten Berndeutsch «sich täuschen». Der Ausdruck ist ein Hinweis auf die ruhmreiche Geschichte: Als die Berner noch Imperialisten waren, hielten sie das Welschland als Kolonie. Aus dieser Zeit kommt der heute noch gut spürbare frankofone Charme und Einfluss, der sich auch darin zeigt, dass viele französische Wörter verberndeutscht worden sind. Aus «se tromper» ist beispielsweise «I ha mi trumpiert» geworden und aus «Le Contraire» (das Gegenteil) «s’Gunteräri».

Geplant ist nun also die Verpflichtung von drei weiteren Ausländern? Ja. Wir suchen einen Verteidiger und zwei Stürmer.

Wie sieht es mit Kaspars Daugavins aus? Wir arbeiten an einer Lösung.

Dann hat er vom SCB ein schönes Feriengeld bekommen. Reicht es für Ferien in einem Fünfsterne-Hotel? Wohl eher für den Aufenthalt in einer Jugendherberge.

Sie haben ihn also ausbezahlt? Ja. Er ist nach Kanada zurückgekehrt und wir haben seinen Vertrag aufgelöst.

In der Tat: Wer sich bei der Wahl der Ausländer täuscht, wird ein Problem haben. Sie sagen es.

Die Konkurrenz macht vorwärts bei der Verpflichtung der Ausländer. Sogar in Langnau hinten sind schon fünf unter Vertrag. Aber beim SCB geht seit Wochen nichts. Die Fans werden ein wenig ungeduldig. Andrew Ebbett: Ich bin ein geduldiger Mensch. Wir klären sorgfältig ab, damit wir die richtigen Spieler verpflichten.

Also trotz sommerlichen Temperaturen wieder einmal Zeit für ein Hosentelefon mit SCB-Sportchef Andrew Ebbett.

Deshalb gibt es ein neues Angebot: Wer nächste Saison als Dauerkartenbesitzer mindestens 20 Heimspiele besucht (mit den modernen Ticketsystemen kann festgestellt werden, ob eine Saisonkarte benützt worden ist), bekommt für die übernächste Saison (2023/24) beim Erwerb des «Saisonabis» einen Rabatt. In welcher Höhe wird noch nicht verraten.

Der SC Bern hat mit dem Verkauf der Saisonkarten begonnen. Das Ziel ist es, 13'000 unters Hockeyvolk zu bringen. Wie in der Zeit vor Corona. Und mehr als das: Dem Management ist aufgefallen, dass letzte Saison zu viele Sitze leer geblieben sind. Wer trotz «Saisonabi» nicht ins Stadion kommt, konsumiert weder Bier noch Kaffee oder Wurst und Nussgipfel.

Cory Conacher ist wieder in Kanada.

Roberto Carlos tritt gegen Frankreich seinen Freistoss für die Ewigkeit

3. Juni 1997: Ein Jahr vor der WM verblüfft der Brasilianer Roberto Carlos die Fussballwelt. Erst über ein Jahrzehnt später finden Forscher eine Erklärung dafür, wie der Freistoss aus 35 Metern den Weg ins Tor finden konnte – doch der Torschütze glaubt ihnen nicht.

Nein, man glaubt es irgendwie immer noch nicht, auch wenn man den Freistoss in der Zwischenzeit hundert Mal gesehen hat. Wie um alles in der Welt kann der Ball ins Tor gehen? Er scheint doch auf dem Weg dorthin weit am Pfosten vorbei zu fliegen!