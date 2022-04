Jeff Tomlinson hatte in Kloten Erfolg, doch seine Zukunft ist dennoch ungewiss. Bild: keystone

Jeff Tomlinson führte Kloten zum Aufstieg – kommt es dennoch zu einem Trainerwechsel?

Jeff Tomlinson hat mit Kloten den Aufstieg geschafft. Trotzdem gibt es ein Verwirrspiel für die Trainerposition: Sportchef Patrik Bärtschi hat Michael Liniger den Trainerjob angeboten und nun ist auch Thierry Paterlini im Spiel.

Nach den Lakers hat Jeff Tomlinson nun auch Kloten in die höchste Liga zurückgeführt. Logisch wäre also eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Denn der Kanadier hat die Lakers nach dem Aufstieg in der National League etabliert und im letzten Frühjahr bis in den Playoff-Halbfinal geführt. Trotzdem musste er gehen und kam so nach Kloten. Sein Agent André Rufener sagt: «Ich gehe davon aus, dass Jeff Tomlinson auch nächste Saison Trainer in Kloten bleibt.»

Aber sicher ist das keineswegs. Michael Liniger sagt nämlich: «Ich hatte eine Anfrage von Kloten für das Traineramt in der nächsten Saison.» Und präzisiert auf Nachfrage: «Nicht für das Amt eines Assistenten. Es ging um die Position des Cheftrainers.» Das macht schon Sinn: Neun Jahre lang (2007 bis 2016) war der Langnauer in Kloten Leitwolf der Mannschaft mit den verlorenen Finals von 2009, 2011 und 2014. Seit Dezember 2017 arbeitet er als Cheftrainer der GCK Lions.

Kloten wollte Michael Liniger als Trainer zurück nach Kloten holen. Bild: keystone

Aber Michael Liniger wird nicht neuer Trainer in Kloten: «Ich hatte nur bis Ende Februar eine Ausstiegsklausel aus meinem Vertrag. Die Anfrage kam zu spät.» Er bleibt also bei den GCK Lions. ZSC-Sportchef Sven Leuenberger (die GCK Lions sind das ZSC-Farmteam) bestätigt Klotens Anfrage für Michael Liniger, der zuvor ein Angebot der SCL Tigers abgelehnt hatte.

Was nun? Gemäss der «Berner Zeitung» ist Thierry Paterlini Trainerkandidat in Langnau. Nun melden Gewährsleute, er soll auch eine Anfrage aus Kloten haben. Offiziell bestätigt das niemand. Aber logisch wäre es schon: Thierry Paterlinis Heimat ist Bassersdorf bei Kloten und sein Agent Sven Helfenstein fabuliert von mehreren Klubs, die interessiert seien. Er hat zudem mit Klotens Sportchef Patrik Bärtschi eine Hockey-Firma (Spielervermittlung, Trainingsprogramme) gegründet.

Thierry Paterlini trainiert derzeit den HC La Chaux-de-Fonds. Bild: keystone

Es wäre schon kurios, wenn Kloten Jeff Tomlinson tatsächlich nicht mehr weiterbeschäftigen sollte, Thierry Paterlini seinen Job in La Chaux-de-Fonds aufgeben und in Langnau statt bei Kloten landen würde. Da gäbe es wahrscheinlich firmeninterne Dissonanzen.

Das offiziell von zwei Seiten bestätigte Interesse an Michael Liniger fürs Traineramt lässt nur einen Schluss zu: In Kloten gibt es Planspiele für einen Trainerwechsel. Affaire à suivre.