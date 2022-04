Es ist geschafft: Der EHC Kloten ist wieder erstklassig. Bild: keystone

Kloten schlägt Olten und kehrt nach vier Jahren zurück in die höchste Liga

Der EHC Kloten spielt in der nächsten Saison wieder in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga. Die Zürcher Unterländer entscheiden die Playoff-Finalserie gegen den EHC Olten mit 4:1 Siegen für sich und machen damit den Aufstieg perfekt.

Der letzte Schritt zur Rückkehr in die National League gelang mit einem 1:0-Heimerfolg in der mit 7600 Zuschauern ausverkauften Arena in Kloten. Das Siegtor schoss Niki Altorfer kurz vor Spielhälfte. Nach dem Aufstieg der Klotener umfasst die National League in der kommenden Saison 14 Teams.

Der 35-jährige Steve Kellenberger strahlte im Interview bei «MySports» über beide Backen. «Wir mussten viel einstecken», blickte der Routinier auf die vergangenen Jahre zurück. «Umso glücklicher bin ich, dass wir es geschafft haben. Was heute Abend und die ganze Woche los war, ist einfach nur geil.»

Dem Druck stand gehalten

2019 scheiterte Kloten im Viertelfinal an Langenthal (1:4), im vergangenen Jahr im Final an Ajoie (2:4). Die Saison 2019/20 war aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen worden. Nun nutzte der fünffache Schweizer Meister die letzte Gelegenheit, um direkt aufzusteigen. Ab nächster Saison muss der Meister der Swiss League wieder eine Liga-Qualifikation bestreiten.

Niki Altorfer bejubelt seinen goldenen Treffer. Bild: keystone

Umso grösser war der Druck, der auf den Klotenern lastete. Sie hielten diesem jedoch bravourös stand. Für den Aufstieg verantwortlich war mit Jeff Tomlinson jener Trainer, der die Zürcher 2018 als Coach der Rapperswil-Jona Lakers nach 56 Jahren im Oberhaus ins Elend gestürzt hatte.

Die fünfte Partie dominierte Kloten zunächst nach Belieben. 18:1 (total 42:24) lautete das Schussverhältnis zwischenzeitlich, es dauerte allerdings bis zur 29. Minute, ehe die Gastgeber dank einem Powerplay-Treffer von Niki Altorfer in Führung gingen. Dieser schoss sein sechstes Tor in diesen Playoffs und durfte sich als Matchwinner feiern lassen.

«Ich weiss nicht, wie viele Nächte ich ‹voll› sein werde …»

Dem Ausgleich am nächsten kamen die Oltner in der 46. Minute, als Eliot Antonietti, der Mann mit dem markanten Rauschebart, an der Latte scheiterte. Insgesamt aber hatte Kloten alles im Griff. Und so konnte die Freinacht beginnen.

«Nach jeder Saison hier sass ich heulend auf der Bank, weil wir das letzte Spiel verloren haben», sagte Stürmer Marc Marchon. «Deshalb ist es gerade unbeschreiblich. Es ist so cool, vor diesen Fans aufsteigen zu können. Nun gibt es einige lange Nächte. Ich weiss nicht, wie viele Nächte ich ‹voll› sein werde, aber es werden sicher ein paar sein!» (ram/sda)