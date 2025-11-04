Nebel
Klaus Zaugg berichtet: Giancarlo Chanton bleibt in Genf

Giancarlo Chanton (GSHC) en action, lors du match du championnat suisse de hockey sur glace de National League entre Geneve-Servette HC, GSHC, et HC Ambri-Piotta, HCAP, ce mardi 23 septembre 2025 a la ...
Giancarlo Chanton bleibt bei Servette.Bild: keystone
Die nächste SCB-Transferpleite – Giancarlo Chanton bleibt in Genf

Auch Nationalverteidiger Giancarlo Chanton wechselt nicht zum SCB. Er hat in Genf um zwei Jahre verlängert. Der SCB ist inzwischen definitiv die lahme Ente auf dem helvetischen Transfermarkt.
04.11.2025, 23:0704.11.2025, 23:39
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Giancarlo Chanton ist Servettes aufregendstes Verteidigertalent, kennt das Bernbiet aus einer längeren Ausbildungszeit in Langnau und hätte perfekt zum SCB gepasst: Bereits ein bestandener defensiver Leitwolf, der diese Saison von Genfs Schweizer Abwehrspielern nach Tim Berni (nächste Saison bei den ZSC Lions) am zweitmeisten Eiszeit (16:30 Min. pro Partie) schultert. Er bestätigt aktuell die grossen Fortschritte der letzten Saison, wird Ende November erst 23, ist soeben für das Vierländerturnier in Tampere aufgeboten worden, hat sein Potenzial nach wie vor nicht ausgereizt und sein immenses Talent bei drei Junioren-Titelturnieren und 79 Nachwuchs-Länderspielen eindrücklich gezeigt. Er kann der nächste Raphael Diaz werden.

Intensiv hatten sich die Berner bei seinem Agenten Sven Helfenstein bemüht. Aber es war so, wie es schon zu oft war: Die SCB-Sportabteilung gibt sich redlich Mühe und hat noch grössere Mühe. Immer wieder zeigt sich der Nachteil der Doppelspitze: Bei allen anderen Klubs verhandelt der Sportchef mit allen Kompetenzen und was er sagt, das gilt. In Bern ist Untersportchef Diego Piceci an allen Fronten aktiv. Er kann auch überzeugen, den SCB gut präsentieren und verkaufen, findet den richtigen Ton und geniesst den Respekt der Agenten.

Aber am Ende jedes Gespräches muss er resigniert sagen: «So sehe ich das, so machen wir es. Aber ich muss das jetzt halt noch mit dem Plüssi besprechen.» Obersportchef Martin Plüss hat in allen Transferdingen das letzte Wort und bis er zu einer Entscheidung kommt, vergehen ein paar Tage und während diesen Tagen unterschreibt der umworbene Spieler halt bei der Konkurrenz.

Natürlich ist Giancarlo Chantons Prolongation in Genf mit einer Lohnerhöhung verbunden. Aber die grösste SCB-Transferflaute seit dem Wiederaufstieg am grünen Tisch (1986) ausgerechnet in einer bereits seit fünf Jahren andauernden Phase des Neuaufbaus ist keine Frage des Geldes. Die Geldspeicher in Bern sind gut gefüllt.

Torhueter Stephane Charlin (GSHC), Giancarlo Chanton (GSHC) und Thierry Schild (SCB), von links, kaempfen um den Puck im Eishockey Meisterschaftsspiel der National League zwischen dem SC Bern dem Gene ...
Auch in der nächsten Saison wird Chanton gegen und nicht für den SCB spielen.Bild: keystone

Diese SCB-Transferflaute ist der absurden Doppelspitze der SCB-Sportabteilung geschuldet – mit einem jungen, begeisterungsfähigen und in Verhandlungen überzeugend auftretenden Untersportchef und einem zaudernden, zögernden, alles immer und immer wieder abwägenden und dann nochmals hinterfragenden, analysierenden, abwartenden, auswertenden, prüfenden, durchleuchtenden, untersuchenden, unter die Lupe nehmenden, schwankenden, nachfragenden, neu beurteilenden, zuwartenden und unschlüssigen Obersportchef. Alle Spielerverträge in Bern müssen vom Unter- und Obersportchef unterschrieben werden.

Der Irrtum gehört zum Transfergeschäft. Auch durch tage- und wochenlanges Abwägen, Zaudern, Zögern, Hinter- und Nachfragen, Analysieren, Durchleuchten oder Prüfen kann ein Irrtum nie ganz ausgeschlossen werden. Und ein Sportchef muss in diesem Geschäft halt die Kritik aushalten, wenn er sich mal irrt. Im Gegenzug kann er sich an den gelungenen Transfers erfreuen. Allerdings nur, wenn er welche macht.

SCB-Sportchef Plüss: «Ich würde noch so gerne Simon Moser klonen»
