Sport

Eismeister Zaugg

Die Hockey-WM 2021 in Weissrussland beginnt so spät wie nie



Bild: EPA/EPA

Eismeister Zaugg

Die nächste Hockey-WM beginnt so spät wie nie – die Schweiz spielt in Minsk

Die nächste Eishockey-WM wird vom 21. Mai bis zum 6. Juni 2021 in Minsk und Riga ausgetragen. Die Schweiz spielt im WM-Hauptort Minsk.

Wegen der Coronavirus-Krise kann nicht ausgeschlossen werden, dass die nationalen Meisterschaften nicht wie üblich im September, sondern erst später beginnen können. Deshalb gibt der Internationale Eishockeyverband (IIHF) durch eine Verschiebung des WM-Starts um zwei Wochen den nationalen Verbänden mehr Spielraum im Frühjahr.



Die nächste Eishockey-WM beginnt erst am 21. Mai 2021, so spät wie noch nie in der ganzen Geschichte. Mit diesem späten Datum steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass mehr NHL-Profis am Turnier teilnehmen können.

Bild: AP/AP

Gespielt wird in Riga (Lettland), Hauptspielort ist jedoch Minsk (Weissrussland). Inzwischen sind auch die Gruppen eingeteilt. Russland ist von Riga nach Minsk umgeteilt worden. Weil für die Russen – vor allem auch die Zuschauer – visafrei nach Minsk einreisen können. Jedoch nicht nach Riga in den Schengen-Raum (EU). Für alle, die für die WM ein Ticket oder eine Akkreditierung haben, ist für die Reise nach Minsk kein Visum erforderlich.

Die Schweiz spielt in Minsk in einer Gruppe gegen Russland, Weissrussland, Schweden, Tschechien, die Slowakei, Dänemark und Grossbritannien. Um das Minimalziel Viertelfinals zu erreichen, müssen die Schweizer vier Teams hinter sich lassen – beispielsweise Grossbritannien, Weissrussland, die Slowakei und Dänemark.

In Riga treten Kanada, Finnland, die USA, Deutschland, Lettland, Kasachstan, Norwegen und Italien an. Weil die WM 2020 in Zürich und Lausanne nicht ausgetragen werden kann, treten 2021 die gleichen Teams an. Es hat also keinen Absteiger bzw. Aufsteiger gegeben.

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Alle Eishockey-Weltmeister Dinge, die Hockey-Fans niemals sagen würden Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter