Olympia 2026

Olympia 2026: Finnland gewinnt Hockey-Bronze gegen die Slowakei

epa12766883 Roope Hintz of Finland celebrates scoring the 1-3 goal during the Men&#039;s bronze medal match Slovakia against Finland of the Ice Hockey competitions, at the Milano Cortina 2026 Winter O ...
Finnland holt sich die Bronzemedaille.Bild: keystone

Deutlicher Sieg im kleinen Final: Finnland holt Hockey-Bronze gegen die Slowakei

Finnland sichert sich im olympischen Eishockey-Turnier der Männer die Bronzemedaille. Das Team von Trainer Antti Pennanen gewinnt das Spiel um Rang 3 gegen die Slowakei 6:1.
21.02.2026, 23:1621.02.2026, 23:16

30 Sekunden vor der zweiten Pause brachte Captain Tomas Tatar mit dem 1:2 die Hoffnungen für die Slowakei zurück, wie vor vier Jahren Bronze zu gewinnen. Der Stürmer des EV Zug profitierte davon, dass der Puck von der Bande vor das finnische Tor sprang und bezwang Goalie Juuse Saros herrlich.

Juuse Saros goes to play the puck behind the net, but it goes to Tomáš Tatar instead who cuts the Slovaks' deficit to 1.
by u/catsgr8rthanspoonies in hockey
Dieses Tor von Tatar bringt den Slowaken kurzzeitig etwas Hoffnung zurück.

Im Gegensatz zum Halbfinal gegen Kanada (2:3), in dem die Finnen eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben hatten, liessen sie diesmal nichts anbrennen. Roope Hintz im Powerplay (49.) und Kaapo Kakko (50.) erhöhten innerhalb von 42 Sekunden auf 4:1. Die Slowaken ersetzten bereits 4:49 Minuten vor Schluss Goalie Samuel Hlavaj durch einen sechsten Feldspieler, 21 Sekunden später gelang Joel Armia das 5:1 für die Nordländer. In der 59. Minute traf auch noch Doppel-Torschütze Erik Haula ins leere Gehäuse.

Haula snipes one past Hlavaj to make it 2-0 for the Finns
by u/catsgr8rthanspoonies in hockey
Haula stellt früh auf 2:0 für Finnland.

Finnland, das im Viertelfinal die Schweiz nach einem 0:2-Rückstand mit 3:2 nach Verlängerung ausschaltete, gewann zum zwölften Mal eine olympische Medaille bei den Männern, zum neunten Mal eine bronzene. Vier Jahre zuvor in Peking, als die NHL-Spieler nicht dabei waren, hatte es den Finnen zum bisher einzigen Mal zu Olympia-Gold erreicht. Diesmal war nur ein Spieler im Team, der sein Geld nicht in der besten Liga der Welt verdient – ZSC-Verteidiger Mikko Lehtonen. Allerdings kam er im gesamten Turnier nur während 7:23 Minuten zum Einsatz.

Slowakei - Finnland 1:6 (0:1, 1:1, 0:4)
Mailand, Santagiulia Arena. - 10'522 Zuschauer. - SR Campbell/Holm (CAN/SWE), Hynek/Suchanek (CZE).
Tore: 8. Aho (Lehkonen, Heiskanen) 0:1. 29. Haula (Armia, Tolvanen) 0:2. 40. (39:30) Tatar (Fehervary) 1:2. 49. (48:27) Hintz (Heiskanen, Tolvanen/Ausschluss Ruzicka) 1:3. 50. (49:09) Kakko 1:4. 56. Armia (Hintz) 1:5 (ins leere Tor). 59. Haula (Armia, Ristolainen) 1:6 (ins leere Tor).
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die Slowakei, 2mal 2 Minuten gegen Finnland. (abu/sda)

