Kehrt Tim Berni zu den ZSC Lions zurück? Bild: www.imago-images.de

Eismeister Zaugg

Kehrt Tim Berni zurück, dann wollen ihn die ZSC Lions

Wenn sich in der NHL keine Türen mehr öffnen, kehrt Tim Berni (23) in die Schweiz zurück. ZSC-Sportchef Sven Leuenberger will ihn unbedingt zurückholen. Die Strategie: Tim Berni soll der nächste Patrick Geering (33) werden.

Klaus Zaugg Folge mir

Mehr «Sport»

Die ZSC Lions haben Tim Berni ausgebildet. 2018 hat Columbus seine Rechte im Draft erworben (Nr. 159) und im Sommer 2021 wechselte er nach Nordamerika. In zwei Jahren ist er nicht zum NHL-Stammspieler gereift (59 Spiele/3 Punkte) und hat viel Zeit in Cleveland im Farmteam verbracht (89 Spiele/19 Punkte).



Wie gut ist Tim Berni? Die NHL-Scouts sehen ihn als «ungeschliffenen Diamanten»: Gute Voraussetzungen zum Zweiweg-Verteidiger. Aber ohne herausragende Qualitäten, die ihn weit über den Durchschnitt heben. Das schmälert seine NHL-Chancen. Reine Hände, trotz gute Spielintelligenz hin und wieder defensive Aussetzer. Beweglich, aber nicht schnell genug für Spektakel-Vorstösse.

Auf dem Transfermarkt der National League ist Tim Berni hingegen ein Titan. ZSC-Sportchef Sven Leuenberger sagt unmissverständlich: «Wenn er in die Schweiz zurückkehrt, dann wollen wir ihn unter Vertrag nehmen. Er hat das Potenzial für die ‹Top Vier› in unserer Abwehr.» Er soll mittelfristig ein ähnlicher Spielertyp wie Patrick Geering werden.

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. 5,2 09.22 5,2 09.23 5,2 01.24 Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

Er kann

Erwarte

Wie seriös das ZSC-Interesse an Tim Berni ist, zeigt die Antwort des Sportchefs auf die Frage, warum er sich nicht um die Verpflichtung von Rappis David Aebischer (23, diese Saison ein Punkt pro Spiel) bemüht habe. «Um für den Fall eines Falles den Platz für Tim Berni freizuhalten …» David Aebischer wird die Lakers möglicherweise verlassen, aber Luganos Sportchef Hnat Domenichelli wartet immer noch auf eine Zusage. «Nächste Woche sollten wir eine Antwort bekommen.» Lugano ist halt nicht das einzige Hockey-Unternehmen mit vollen Geldspeichern.

Kehrt Tim Berni tatsächlich zu den ZSC Lions zurück, dann hat Sven Leuenberger bei den anstehenden Verhandlungen mit Dario Truttman (31) und Yannick Weber (35) bessere Karten. Die Verträge beider Verteidiger laufen aus. Der Trend: Kommt Tim Berni, wird die Luft für Dario Truttman dünn. Der «alte Löwe» Yannick Weber kann hingegen durchaus mit einer Verlängerung rechnen. Wenn er nicht zu hohe Salärforderungen stellt.