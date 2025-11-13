klar
DE | FR
burger
Sport
Eismeister Zaugg

Eismeister Zaugg: Romantik oder naiv? – Kevin Schläpfer beim EHC Basel

Sportchef Kevin Schlaepfer an einer Medienkonferenz des EHC Basel, in Basel, am Mittwoch, 12. November 2025. Kevin Schlaepfer bleibt beim EHC Basel, der Vertrag mit Headcoach Eric Himmelfarb wird verl ...
Kevin Schläpfer stellt sich in der Krise demonstrativ hinter seinen Trainer.Bild: keystone
Eismeister Zaugg

Basel in der Krise – ist Kevin Schläpfer ein Romantiker oder ein wenig naiv?

Basels Sportchef Kevin Schläpfer verlängert in der grössten Krise seit dem Wiederaufstieg demonstrativ vorzeitig den Vertrag mit Trainer Eric Himelfarb. Machen in Basel bald «Simon & Garfunkel on Ice» die Hockey-Musik?
13.11.2025, 04:1513.11.2025, 04:15
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Es geschehen in unserem Hockey noch Zeichen und Wunder. Zumindest in Basel, diesem wunderlichen Hockey-Disneyland im Niemandsland zwischen «Big Business» und Romantik.

Was passiert in der richtigen Hockey-Welt mit einem Trainer, der mit einem Team, das bei weitem gut genug wäre für Platz 1 auf den 9. Rang zurückgefallen ist? Er wird gefeuert. Im Hockey-Disneyland Basel aber wird er mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung um ein Jahr belohnt und geadelt. Weil sich Sportchef Kevin Schläpfer (55) in seiner Heimat mehr und mehr zum Romantiker entwickelt.

Basel als Sehnsuchtsort für Romantiker: Im medialen Windschatten des FC Basel gibt es noch Platz für Sentimentalitäten und in der Krise für ein bisschen machiavellistische Folklore. Wen kümmert es denn in der Stadt, ob Basel sechs der letzten sieben Spiele verloren oder gewonnen hat? Wahrlich, Kevin Schläpfer ist am Ort seiner Bestimmung angelangt.

Eric Himelfarb (42) hat in Basel eine ruhmreiche Vergangenheit. Er ist auf dem Eis der Leitwolf des Aufstiegsteams von 2022, wird Assistent von Cheftrainer Christian Weber und am 20. Dezember 2022 zum Cheftrainer befördert. Im Frühjahr 2025 coacht er sein Team zum Qualifikationssieg und in den Playoff-Final, 2024 auch zum Cupsieg.

Trainer Eric Himelfarb an einer Medienkonferenz des EHC Basel, in Basel, am Mittwoch, 12. November 2025. Kevin Schlaepfer bleibt beim EHC Basel, der Vertrag mit Headcoach Eric Himmelfarb wird verlaeng ...
Eric Himelfarb wurde vom Spieler zum Cheftrainer.Bild: keystone

Ein Erfolgstrainer also. Aber der Erfolg hat halt immer ein Verfalldatum. Die aktuelle Krise hat mit sechs Niederlagen in den ersten sieben Spielen dieser Saison begonnen und seither nie mehr aufgehört. Wahrscheinlich hatte ein Trainer in Not noch nie einen so leidenschaftlichen Fürsprecher wie Eric Himelfarb in der Person von Kevin Schläpfer. Sein Sportchef und Freund kommt beim Rühmen so richtig in Fahrt.

«Noch nie hat ein Spieler im Gespräch die leiseste Kritik an unserem Trainer geübt. Gerade, weil er der Leader unserer Aufstiegsmannschaft war, geniesst er höchsten Respekt.»

Er führt weiter aus, wie fleissig und akribisch sein Trainer arbeite und taktisch immer auf der Höhe sei. «Wir haben jetzt erstmals eine Krise und ich weigere mich, einfach den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen und dem Trainer die Schuld in die Schuhe zu schieben. Wir sind alle gefordert.»

Aber wenn ausgerechnet jetzt erst in der Krise ein Mentaltrainer beigezogen wird, um das welke Selbstvertrauen der Spieler zu bürsten und zu kämmen – dann ist das doch die Bestätigung, dass der Trainer seiner Aufgabe nicht gewachsen ist. Oder? Das sieht Kevin Schläpfer, der Romantiker, ganz anders: «Mentaltrainer gehören heute überall zum Sportgeschäft, die hatten wir seinerzeit auch in Biel. Nur wird das von den Medien gar nicht thematisiert.»

Aber warum denn eine vorzeitige Verlängerung? Es hätte doch gereicht, Eric Himelfarb durch alle Böden hindurch zu stützen und spätestens nach der Saison die Lage neu zu beurteilen? Auch da hat Kevin Schläpfer, der Romantiker, eine ganz andere und ein wenig auch verräterische Sicht der Dinge.

«Es geht jetzt darum, ein Zeichen zu setzen. Nach innen und nach aussen. Damit wir Ruhe bekommen. Nun wissen alle, auch die Spieler, was Sache ist.»

Deshalb habe auch er seinen Vertrag fix bis 2028 verlängert. Dem Trainer in der Krise demonstrativ den Vertrag verlängern. Wahrlich, eine romantische Version der Problemlösung und die Frage ist weder boshaft noch bösartig: Ist Kevin Schläpfer ein Romantiker, vielleicht gar ein Visionär – oder ein wenig naiv? Time will tell.

So oder so. Ruhe ist jetzt im Hockey Disney-Land Basel erste Bürgerpflicht. Womit Kevin Schläpfer ohne es zu merken offiziell bestätigt, dass es Unruhe gibt im EHC Basel. Und damit kommen wir der Sache schon ein wenig näher.

Seit dem Wiederaufstieg schwelte im Klub ein nie offen ausgetragener Machtkampf zwischen den «Schäublianern» und den «Kevinisten». Also zwischen den Anhängern von Geschäftsführer Olivier Schäublin (47) und Sportchef Kevin Schläpfer, die das Heu eigentlich nie auf der gleichen Bühne hatten. Diese Unruhe dürfte mit ein Grund für die aktuelle Krise sein. Mit der Kündigung von Schäublin (er geht spätestens Ende Saison, vielleicht auch vorher) und dem Rücktritt von Verwaltungsrätin Stefanie Thomann haben die «Kevinisten» obsiegt. Gesucht wird ein neuer Geschäftsführer. Er wird ein in der Wolle gefärbter «Kevinist» sein.

Mit der Kündigung von Schäublin (er geht spätestens Ende Saison, vielleicht auch vorher) und dem Rücktritt von Verwaltungsrätin Stefanie Thomann haben die «Kevinisten» obsiegt. Gesucht wird ein neuer Geschäftsführer. Er wird ein in der Wolle gefärbter «Kevinist» sein.

Eric Himelfarb ist nun also bis Ende der nächsten Saison Cheftrainer beim EHC Basel. Wer das glaubt, zahlt einen Taler. Mit dieser Vertragsverlängerung erhöhen sich die Chancen, dass Kevin Schläpfer eben doch Cheftrainer wird. «Bitte nehmen Sie sich zusammen», reagiert er auf diese Bemerkung schon fast beleidigt. «Das kommt nicht infrage. Ich habe als Sportchef genug zu tun und helfe ja auch noch bei den Junioren und im Marketing aus.»

Aber nun hat Robin Farkas aus gesundheitlichen Gründen das Amt als Assistent niedergelegt. Muss da der Sportchef nicht aushelfen und näher an die Mannschaft heranrücken.

«Ja, ja, das schon. Ich bin jetzt näher bei der Mannschaft. Aber in der Krise müssen wir alle näher zusammenrücken.»

Eigentlich liegt die Lösung auf der Hand. Kevin Schläpfer ist eine charismatische, leidenschaftliche Führungspersönlichkeit. Eric Himelfarb ein stiller, loyaler, bescheidener, fleissiger und kompetenter Schaffer. Die beiden könnten als «Simon & Garfunkel on Ice» in die Geschichte eingehen: Kevin Schläpfer mit einer charismatischen Bühnen- bzw. Bandenpräsenz wie Art Garfunkel und Eric Himelfarb als introvertierter, kreativer Kopf und taktischer Songwriter wie Paul Simon.

Sportchef Kevin Schlaepfer, links, und Trainer Eric Himelfarb, rechts, an einer Medienkonferenz des EHC Basel, in Basel, am Mittwoch, 12. November 2025. Kevin Schlaepfer bleibt beim EHC Basel, der Ver ...
Kevin Schläpfer und Eric Himelfarb bei der Vertragsverlängerung am Mittwoch.Bild: keystone

Eine romantische Schicksalsgemeinschaft in einem rauen Sport der harten Männer. Ganz wie Simon & Garfunkel singen:

When you're weary, feeling small,
When tears are in your eyes, I will dry them all;
I'm on your side. When times get rough
And friends just can't be found,
Like a bridge over troubled water
I will lay me down.
Like a bridge over troubled water
I will lay me down.

Die Frage geht also an den Kevin Schläpfer: Kann er sich vorstellen, Cheftrainer zu werden und den bisherigen Cheftrainer zum Assistenten machen? Schweigen am Hosentelefon.

«Hallo, sind Sie noch dran?»

«Ja, ja. Jetzt nehmen Sie sich endlich zusammen. So etwas können Sie einfach nicht fragen.»

Und doch: Es könnte so kommen.

Ein neuer Job für Olivier Schäublin
Basels Geschäftsführer Olivier Schäublin hat nach seiner Kündigung beim EHC Basel bereits einen neuen Job gefunden: Er wechselt in die Geschäftsleitung der Sicherheitsfirma Pantex AG, die unter anderem für den FC Basel arbeitet. Er sagt, es sei noch offen, wann er die neue Stelle antreten werde. Er arbeite noch so lange wie erwünscht für den EHC Basel. Dort läuft sein Vertrag noch bis Ende Saison.
Mehr vom Eismeister:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Tesla kollabiert in Deutschland
3
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
4
«Schick mir ihr Nacktfoto»: Schweizer tauschen im Internet heimlich Bilder ihrer Ehefrauen
5
Russland baut im Eiltempo Strassenbrücke nach Nordkorea – das steckt dahinter
Meistkommentiert
1
Bürgerliche wollen Kriegsmaterialgesetz stark lockern – doch nicht für die Ukraine
2
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
3
Emails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
4
Femizid von Rupperswil: Beschuldigter übergoss seine Frau mit heissem Öl
5
Fedpol-Chefin überstimmte Mitarbeiter bei Einreiseverbot für Rechtsextremen Martin Sellner
Meistgeteilt
1
Trotz Waffenstillstand: Israel zerstört 1500 Gebäude im Gazastreifen
2
Waffenexport in Kriegsgebiete: SVP zockt mit der Neutralität
3
Nobelpreisträgerin: «Putin lacht über Trumps Friedensversuche»
4
GC muss einige Wochen auf Topskorer Asp Jensen verzichten +++ Erster Sieg von Auger-Aliassime
5
Ab 2026 müssen alle Wehrpflichtigen bis 40 in den Zivilschutz
«Manchmal muss man den Mund halten»: Xhaka äussert sich zu Okafor und Sunderland-Erfolg
Granit Xhaka ist ein unverzichtbarer Faktor für den Erfolg bei Sunderland und der Nati. Vor den entscheidenden WM-Quali-Spielen sprach er über das Geheimnis seines Klubs und was er Noah Okafor rät.
Granit Xhaka und der AFC Sunderland sind nach einem knappen Drittel der Saison die grosse Geschichte der Premier League. Der Aufsteiger steht auf Platz vier und daran hat der 33-jährige Basler einen grossen Anteil. Xhaka ist Captain, Antreiber, Aggressivleader und verlängerter Arm des Trainers in Einem. Erst am letzten Wochenende beim 2:2-Unentschieden gegen Ex-Klub Arsenal sorgte er mit seiner aufbrausenden Art für Ärger, als er Gegenspieler Mikel Merino erst foulte und dann lautstark anging.
Zur Story