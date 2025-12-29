freundlich
Anthony Joshua nach Autounfall leicht verletzt

Anthony Joshua
Anthony Joshua wurde bei einem Autounfall leicht verletzt.Bild: x

Box-Superstar Anthony Joshua nach tödlichem Autounfall leicht verletzt

29.12.2025, 13:4429.12.2025, 13:53

Grosses Glück für Box-Superstar Anthony Joshua Der Brite war in einen Autounfall verwickelt. Das Fahrzeug des Box-Superstars krachte in Nigeria mit einem stehenden Lastwagen zusammen. Wie verschiedene nigerianische Medien berichten, starben bei diesem Unfall zwei Menschen. Joshua kam mit leichten Verletzungen davon.

Auf Social Media kursieren bereits mehrere Bilder des Unfalls, welcher in der Stadt Makun geschah. Wie berichtet wird, hat sich Joshua nur leicht verletzt und konnte bei der Rettungsaktion sogar mithelfen.

In der nigerianischen Zeitung «Punch» sagte der Journalist Adeniyi Orojo: «Es war ein Konvoi aus zwei Fahrzeugen. Joshua sass hinter dem Fahrer, neben ihm sass eine weitere Person. Neben dem Fahrer sass ebenfalls ein Passagier, sodass sich insgesamt vier Insassen in dem Lexus befanden, der verunglückte. Seine Sicherheitsleute befanden im Fahrzeug hinter ihnen.» Es seien nur wenige Minuten vergangen, bis die ersten Beamten des Federal Road Safety Corps eintrafen.

Erst vor etwas mehr als einer Woche stand Joshua noch im Boxring. Im Kampf gegen den Influencer Jake Paul konnte sich der 36-jährige Brite nach der sechsten Runde und einem technischen K.o. durchsetzen. Nach seinem Kampf verbrachte Joshua seinen Urlaub in Nigeria.

