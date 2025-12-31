Beim Autounfall in Nigeria kamen zwei Menschen ums Leben. Bild: keystone

Das war der Grund für den tödlichen Crash mit Box-Star Anthony Joshua

Ex-Weltmeister Anthony Joshua wurde bei einem Autounfall verletzt, zwei seiner Vertrauten starben. Nun sind weitere Details bekannt.

Ein geplatzter Reifen hat den schweren Autounfall ausgelöst, bei dem der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua am Montag in Nigeria verletzt wurde und zwei Menschen ums Leben kamen. Wie die Verkehrssicherheitsbehörde TRACE am Dienstag mitteilte, sei der Vorderreifen bei überhöhter Geschwindigkeit auf der Beifahrerseite während der Fahrt geplatzt. Das Fahrzeug habe daraufhin die Kontrolle verloren und sei mit hoher Geschwindigkeit gegen einen geparkten Lastwagen geprallt.

«Aus der vorläufigen Untersuchung geht eindeutig hervor, dass der SUV, in dem Anthony Joshua unterwegs war, mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren ist», sagte TRACE-Sprecher Babatunde Akinbiyi der Nachrichtenagentur AFP. Der Unfall hatte sich am Montagmorgen auf der Hauptstrasse zwischen Lagos und Ibadan im Bundesstaat Ogun ereignet.

Aufnahmen zeigen Joshua

Nach dem Platzen des Reifens auf der Beifahrerseite verlor der Fahrer die Kontrolle und prallte gegen einen geparkten Lastwagen. Die beiden Begleiter des 36-jährigen Boxers, Sina Ghami und Latif Ayodele, starben noch am Unfallort. Beide waren Trainer von Joshua. Der Box-Profi überlebte den Unfall und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus in Lagos gebracht. Aufnahmen in sozialen Medien zeigten den Briten mit schmerzverzerrtem Gesicht beim Verlassen des Wagens.

Anthony Joshua kämpfte vor Kurzem gegen Jake Paul. Bild: keystone

Der Olympiasieger von 2012 besucht regelmässig seine Familie im Südwesten Nigerias. Joshua besiegte 2017 Wladimir Klitschko in einem spektakulären Kampf und dominierte zeitweise das Schwergewichtsboxen. Zuletzt gewann er einen finanziell lukrativen Kampf gegen den Influencer Jake Paul, der ihm mindestens 30 Millionen US-Dollar einbrachte. (t-online)