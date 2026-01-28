wechselnd bewölkt
NHL: Niederreiter und Hischier treffen im Direktduell – Josi mit 9. Tor

NHL, Eishockey Herren, USA Winnipeg Jets at New Jersey Devils Jan 27, 2026 Newark, New Jersey, USA Winnipeg Jets right wing Nino Niederreiter 62 celebrates his goal against the New Jersey Devils durin ...
Nino Niederreiter (2. v. r.) und seine Winnipeg Jets setzten sich in New Jersey durch.Bild: www.imago-images.de

Niederreiter und Hischier treffen im Direktduell – Josi ebenfalls mit Tor

Nino Niederreiter verhalf seinem Team zum Sieg bei den «Swiss Devils», den auch Nico Hischier mit seinem Tor nicht verhindern konnte. Auch Roman Josi und Kevin Fiala skorten in der Nacht auf Mittwoch.
28.01.2026, 06:5528.01.2026, 06:56

New Jersey – Winnipeg 3:4

Nico Hischier (NJ), 1 Tor, 4 Schüsse, 1 Check, 21:07 TOI
Timo Meier (NJ), 3 Schüsse, 2 Checks, 17:53 TOI
Jonas Siegenthaler (NJ), 1 Schuss, 1 Block, 2 Checks, 16:33 TOI
Nino Niederreiter (WPG), 1 Tor, 1 Schuss, 2 Blocks, 15:35 TOI

Winnipeg mit Torschütze Nino Niederreiter gewinnt in der NHL auch das zweite Duell der Saison gegen die New Jersey Devils, für die auch Nico Hischier trifft. Die Jets siegen auswärts 4:3.

Mit dem gleichen Ergebnis hatte bereits die erste Partie vor gut zwei Wochen in Winnipeg geendet. Niederreiter hatte damals beim 1:0 durch den Amerikaner den Stock im Spiel, nun brachte der Bündner seine Mannschaft mit seinem achten Tor in dieser Saison im zweiten Drittel vorentscheidend 4:1 in Front. Hischier, gegenwärtig der eifrigste Schweizer Punktesammler in der Liga, vermochte in der Schlussphase des dritten Abschnitts nur noch zum Endergebnis zu verkürzen. Die anderen zwei Schweizer im Team der Devils, Timo Meier und Jonas Siegenthaler, waren an keinem der drei Tore beteiligt.

New Jersey weist im Klassement der Eastern Conference derzeit fünf Punkte Rückstand auf einen Playoff-Platz aus, die Jets verbleiben als Viertletzte im Westen in den Niederungen der Rangliste.

Video: YouTube/NHL

Detroit – Los Angeles 1:3

Kevin Fiala (LA), 1 Assist, 1 Schuss, 1 Block, 1 Check, 15:26 TOI

Zu den Gewinnern des Abends gehörte auch Kevin Fiala. Die Los Angeles Kings mit dem St. Galler bezwangen die Detroit Red Wings auswärts 3:1 und haben weiterhin gute Karten, in der entscheidenden Phase der Meisterschaft dabei zu sein. Fiala war einer Vorbereiter des 2:0, das der Russe Andrej Kusmenko im dritten Drittel in Überzahl erzielte.

Video: YouTube/NHL
Kevin Fiala verrät, weshalb er Patrick Fischer als Nati-Trainer vermissen wird

Boston – Nashville 3:2 n. V.

Roman Josi (NSH), 1 Tor, 2 Schüsse, 1 Block, 1 Check, 29:59 TOI

Roman Josi war zum neunten Mal in der laufenden Saison Torschütze für Nashville. Gleichwohl verloren die Predators bei den formstarken Boston Bruins 2:3 nach Verlängerung. Der Berner erzielte 35 Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels in Überzahl den Anschlusstreffer zum 1:2. Der Amerikaner Nick Blankenburg, auch er ein Verteidiger, glich im dritten Abschnitt zum 2:2 aus. Die zusätzliche Spielzeit dauerte lediglich 15 Sekunden. Der Tscheche David Pastrnak, in der internen Skorerwertung der Bruins die klare Nummer 1, traf zur Entscheidung.

Nach der vierten Niederlage in den letzten fünf Spielen liegen die Predators in der Rangliste der Westen Conference vier Punkte hinter einem Playoff-Platz. Boston siegte in den vergangenen elf Partien zum neunten Mal.

Video: YouTube/NHL
Eismeister Zaugg
Roman Josi – der Beckenbauer des Hockeys

Montreal – Vegas 3:2 n. V.

Akira Schmid (VGK), 3 Gegentore, 23 Saves, 88,5 % Fangquote, 63:58 TOI

Etwas aus dem Tritt gerieten auch die Vegas Golden Knights. Mit Akira Schmid im Tor verlor das Team aus Sunshine, Nevada, bei den Montreal Canadiens 2:3 nach Verlängerung. Auch die Golden Knights entschieden von den letzten fünf Spielen lediglich eines für sich. Davor hatten sie sieben Siege aneinandergereiht.

Video: YouTube/NHL

Philipp Kurashev fehlte beim 5:2-Sieg der San Jose Sharks in Vancouver weiterhin verletzt. Der 26-jährige Stürmer reiste jedoch mit dem Team und nähert sich einer Rückkehr aufs Eis. Selbiges gilt für Pius Suter, der wieder voll im Training ist. Beim 4:3-Sieg seiner St. Louis Blues gegen die Dallas Stars, die weiterhin auf Lian Bichsel verzichten mussten, war der 29-Jährige aber noch nicht dabei. (nih/sda)

Mehr Eishockey:
