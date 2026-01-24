Der SC Bern feierte den dritten Sieg in Folge. Bild: KEYSTONE

SCB schlägt Lausanne + Bei Zug zeigt Trainerwechsel Wirkung + ZSC verliert nach Penaltys

Bern – Lausanne 3:1

Spielbericht folgt.

Bern - Lausanne 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

16'501 Zuschauer. SR Borga/Neva, Altmann/Thomann.

Tore: 26. Rochette (Oksanen, Riat) 0:1. 32. Alge (Müller, Untersander) 1:1. 34. Lehmann (Ejdsell, Sgarbossa) 2:1. 50. Merelä (Marchon, Kreis) 3:1.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Bern, 4mal 2 Minuten gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Ejdsell; Czarnik.

Bern: Reideborn; Loeffel, Lindholm; Untersander, Kreis; Rhyn, Füllemann; Kindschi; Merelä, Aaltonen, Marchon; Lehmann, Sgarbossa, Ejdsell; Vermin, Baumgartner, Müller; Ritzmann, Graf, Alge; Schild.

Lausanne: Hughes; Heldner, Brännström; Baragano, Niku; Sansonnens, Marti; Haas, Fiedler; Riat, Rochette, Oksanen; Jäger, Czarnik, Caggiula; Fuchs, Kahun, Douay; Holdener, Bougro, Zehnder.

Bemerkungen: Bern ohne Bemström, Simon Moser, Scherwey (alle verletzt), Häman Aktell und Jakowenko (beide überzählige Ausländer), Lausanne ohne Hügli (krank), Prassl, Suomela, Vouardoux (alle verletzt) und Spooner (überzähliger Ausländer). Lausanne ab 58:13 ohne Torhüter.

Lugano – Davos 1:4

Der Spengler Cup vor einem Monat – mit fünf Spielen in fünf Tagen – warf den HC Davos nicht aus dem Rhythmus. Die Davoser gewinnen auch das Spitzenspiel in Lugano mit 4:1.

Gewiss: Es gab im Januar für den souveränen Leader auch unerwartete Niederlagen. So verlor der HC Davos in Langnau (1:3), Biel (3:4 n.P.) und Kloten (1:4). In den Partien gegen die stärksten Gegner wie Lausanne (5:1) und jetzt im Tessin gegen Lugano zeigten die Davoser aber ihr bestes Gesicht. Von einem Spengler-Cup- oder Januar-Loch ist nichts zu sehen.

Vor dem Olympia-Break wird noch eine Woche lang in der National League gespielt. Davos führt weiter mit acht Punkten Vorsprung (und einem Spiel in der Hinterhand) die Tabelle an.

Leader Davos siegt souverän in Lugano. Bild: KEYSTONE

Lugano - Davos 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

6614 Zuschauer. SR Tscherrig/Arpagaus, Cattaneo/Bichsel.

Tore: 29. Stransky (Lemieux) 0:1. 32. Stransky (Barandun) 0:2. 43. Tambellini (Frehner) 0:3. 49. Jung (Tambellini, Frehner) 0:4. 57. Carrick (Morini) 1:4.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Lugano, 2mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Fazzini; Stransky.

Lugano: van Pottelberghe; Alatalo, Mirco Müller; Aebischer, Brian Zanetti; Carrick, Jesper Peltonen; Meile; Simion, Thürkauf, Bertaggia; Fazzini, Sanford, Canonica; Perlini, Tanner, Sekac; Henry, Morini, Aleksi Peltonen.

Davos: Hollenstein; Guebey, Frick; Andersson, Jung; Fora, Barandun; Minder; Stransky, Nussbaumer, Lemieux; Kessler, Asplund, Zadina; Frehner, Ryfors, Tambellini; Knak, Waidacher, Gredig; Parrée.

Bemerkungen: Lugano ohne Dahlström, Emanuelsson, Kupari und Marco Zanetti (alle verletzt), Davos ohne Corvi (verletzt), Dahlbeck, Egli und Gross (alle krank).

Zug – Langnau 3:1

Spielbericht folgt.

Unter Benoit Groulx gab es den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Bild: KEYSTONE

Zug - SCL Tigers 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

7429 Zuschauer. SR Lemelin/Stolc, Gnemmi/Obwegeser.

Tore: 20. (19:51) Wingerli 1:0. 39. Pesonen (Flavio Schmutz, Riikola/Powerplaytor) 1:1. 55. Kubalik 2:1. 59. Kubalik (Tatar, Stadler) 3:1 (ins leere Tor).

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Zug, 3mal 2 Minuten gegen SCL Tigers.

PostFinance-Topskorer: Kubalik; Petersson.

Zug: Genoni; Sklenicka, Riva; Tobias Geisser, Mischa Geisser; Schlumpf, Stadler; Moret; Tatar, Wingerli, Kubalik; Vozenilek, Kovar, Hofmann; Künzle, Senteler, Herzog; Lindemann, Leuenberger, Eggenberger.

SCL Tigers: Boltshauser (25. Neckar); Meier, Riikola; Kinnunen, Mathys; Paschoud, Baltisberger; Erni; Julian Schmutz, Flavio Schmutz, Pesonen; Petersson, Felcman, Mäenalanen; Rohrbach, Malone, Allenspach; Petrini, Salzgeber, Lapinskis; Bachofner.

Bemerkungen: Zug ohne Balestra, Bengtsson, Diaz, Fueter, Guerra und Martschini (alle verletzt), SCL Tigers ohne Björninen und Meyer (beide verletzt). SCL Tigers von 56:36 bis 58:08 und ab 58:45 ohne Torhüter.

Zürich – Fribourg 3:4 n. P.

Spielbericht folgt.

ZSC Lions - Fribourg-Gottéron 3:4 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0) n.P.

12'000 Zuschauer. SR Hebeisen/Ströbel, Stalder/De Paris.

Tore: 12. Wallmark (Streule) 0:1. 15. Schmid (Rattie) 0:2. 26. Balcers (Malgin, Andrighetto) 1:2. 34. Sundström (Gruber, Aberg) 2:2. 57. Biasca (Rathgeb, Borgström) 2:3. 59. Frödén (Andrighetto, Grant) 3:3 (ohne Torhüter).

Penaltyschiessen: Malgin -, Rathgeb -; Sundström -, De la Rose -; Balcers -, Borgström -; Aberg -, Bertschy 0:1; Andrighetto -.

Strafen: je 3mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Malgin; Schmid.

ZSC Lions: Hrubec; Kukan, Geering; Weber, Schwendeler; Trutmann, Marti; Ustinkov; Andrighetto, Malgin, Balcers; Frödén, Grant, Riedi; Aberg, Sundström, Gruber; Bader, Sigrist, Baechler; Baltisberger.

Fribourg-Gottéron: Berra; Rathgeb, Kapla; Glauser, Johnson; Nemeth, Streule; Jecker, Seiler; Rattie, Wallmark, Schmid; Bertschy, Borgström, Biasca; Reber, De la Rose, Marchon; Nicolet, Walser, Gerber.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Hollenstein (verletzt), Lehtonen und Rohrer (beide krank), Fribourg-Gottéron ohne Sprunger (krank), Dorthe, Sörensen (beide verletzt) und Rau (überzähliger Ausländer). ZSC Lions von 57:38 bis 58:13 ohne Torhüter.

Biel – Rapperswil-Jona 5:4

Spielbericht folgt.

In den Schlussminuten gelang den Bielern noch die Wende. Bild: KEYSTONE

Biel - Rapperswil-Jona Lakers 5:4 (2:1, 1:2, 2:1)

6033 Zuschauer. SR Kaukokari/Ruprecht, Duc/Gurtner.

Tore: 7. Stampfli (Sever, Dionicio) 1:0. 11. Valentin Hofer (Taibel, Albrecht) 1:1. 16. Fabio Hofer (Sylvegard, Cajka/Powerplaytor) 2:1. 21. (20:54) Lammer (Dünner, Wetter) 2:2. 30. Honka (Strömwall) 2:3. 40. (39:59) Kneubuehler (Haas, Sylvegard) 3:3. 57. (56:07) Lammer (Powerplaytor) 3:4. 58. (57:05) Haas 4:4. 59. (58:07) Cajka (Sylvegard/Powerplaytor) 5:4.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Biel, 3mal 2 plus 5 Minuten (Jelovac) plus Spieldauer (Jelovac) gegen Rapperswil-Jona Lakers.

PostFinance-Topskorer: Andersson; Strömwall.

Biel: Säteri; Hultström, Grossmann; Stampfli, Dionicio; Zryd, Blessing; Bichsel; Sylvegard, Haas, Fabio Hofer; Sallinen, Andersson, Rajala; Kneubuehler, Cajka, Sablatnig; Bärtschi, Christen, Cattin; Sever.

Rapperswil-Jona Lakers: Punnenovs; Honka, Larsson; Maier, Capaul; Henauer, Jelovac; Lammer, Dünner, Wetter; Zangger, Rask, Jensen; Moy, Maillet, Strömwall; Valentin Hofer, Albrecht, Taibel; Graf.

Bemerkungen: Biel ohne Burren, Müller (beide verletzt), Neuenschwander (krank) und Huuhtanen (überzähliger Ausländer), Rapperswil-Jona Lakers ohne Dufner, Kellenberger, Pilut, Quinn (alle verletzt) und Fritz (überzähliger Ausländer). Rapperswil-Jona Lakers von 58:31 bis 0:00 ohne Torhüter.

Ajoie – Kloten 4:2

Spielbericht folgt.

Erst zum zwölften Mal in dieser Saison geht Ajoie als Sieger vom Eis. Bild: KEYSTONE

Ajoie - Kloten 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)

Pruntrut. 4422 Zuschauer. SR Dipietro/Stricker, Huguet/Meusy.

Tore: 3. Nättinen (Devos, Cormier) 1:0. 9. Hazen (Devos) 2:0. 15. Sopa (Wick, Mottet) 3:0. 17. Meyer (Gignac, Weibel) 3:1. 21. (20:37) Weibel (Meyer, Gignac) 3:2. 60. (59:45) Devos (Wick) 4:2 (ins leere Tor).

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Ajoie, 3mal 2 Minuten gegen Kloten.

PostFinance-Topskorer: Honka; Leino.

Ajoie: Ciaccio; Fey, Honka; Christe, Friman; Pilet, Nussbaumer; Thiry, Fischer; Hazen, Devos, Nättinen; Sopa, Wick, Mottet; Pedretti, Romanenghi, Veckaktins; Cormier, Cavalleri, Pouilly.

Kloten: Fadani (15. Waeber); Delémont, Lindroth; Wolf, Klok; Sidler, Steiner; Kellenberger; Ramel, Morley, Smirnovs; Meyer, Gignac, Weibel; Simic, Leino, Puhakka; Rafael Meier, Diem, Schäppi; Derungs.

Bemerkungen: Ajoie ohne Bellemare, Berthoud, Bozon, Garessus, Gauthier, Antoine Keller, Patenaude, Robin und Turkulainen (alle verletzt), Kloten ohne Hausheer und Simon Meier (beide verletzt). Kloten von 57:53 bis 59:45 ohne Torhüter. (nih/sda)