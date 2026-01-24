wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

SCB siegt + Zugs Trainerwechsel wirkt + ZSC verliert nach Penaltys

Waltteri Merelae (SCB), rechts, jubelt mit seinem Teamkollegen nach seinem Tor zum 3-1 im Spiel der Eishockey National League zwischen SC Bern, SCB, und Lausanne HC, LHC, am Samstag, 24. Januar 2026, ...
Der SC Bern feierte den dritten Sieg in Folge.Bild: KEYSTONE

SCB schlägt Lausanne + Bei Zug zeigt Trainerwechsel Wirkung + ZSC verliert nach Penaltys

24.01.2026, 19:2024.01.2026, 22:31
Inhaltsverzeichnis
Bern – Lausanne 3:1Lugano – Davos 1:4Zug – Langnau 3:1Zürich – Fribourg 3:4 n. P.Biel – Rapperswil-Jona 5:4Ajoie – Kloten 4:2Die Tabelle

Bern – Lausanne 3:1

Spielbericht folgt.

  • Stürmer
  • Verteidiger
  • Torhüter
Player Image

Nation Flag

Aktuelle
Note

info

  • 7

    Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

  • 6-7

    Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

  • 5-6

    Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

  • 4-5

    Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

  • 3-4

    Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

  • Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Punkte

Goals/Assists

Spiele

Strafminuten

  • Er ist

  • Er kann

  • Erwarte

Bern - Lausanne 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
16'501 Zuschauer. SR Borga/Neva, Altmann/Thomann.
Tore: 26. Rochette (Oksanen, Riat) 0:1. 32. Alge (Müller, Untersander) 1:1. 34. Lehmann (Ejdsell, Sgarbossa) 2:1. 50. Merelä (Marchon, Kreis) 3:1.
Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Bern, 4mal 2 Minuten gegen Lausanne.
PostFinance-Topskorer: Ejdsell; Czarnik.
Bern: Reideborn; Loeffel, Lindholm; Untersander, Kreis; Rhyn, Füllemann; Kindschi; Merelä, Aaltonen, Marchon; Lehmann, Sgarbossa, Ejdsell; Vermin, Baumgartner, Müller; Ritzmann, Graf, Alge; Schild.
Lausanne: Hughes; Heldner, Brännström; Baragano, Niku; Sansonnens, Marti; Haas, Fiedler; Riat, Rochette, Oksanen; Jäger, Czarnik, Caggiula; Fuchs, Kahun, Douay; Holdener, Bougro, Zehnder.
Bemerkungen: Bern ohne Bemström, Simon Moser, Scherwey (alle verletzt), Häman Aktell und Jakowenko (beide überzählige Ausländer), Lausanne ohne Hügli (krank), Prassl, Suomela, Vouardoux (alle verletzt) und Spooner (überzähliger Ausländer). Lausanne ab 58:13 ohne Torhüter.

Eismeister Zaugg
Roman Josi – der Beckenbauer des Hockeys

Lugano – Davos 1:4

Der Spengler Cup vor einem Monat – mit fünf Spielen in fünf Tagen – warf den HC Davos nicht aus dem Rhythmus. Die Davoser gewinnen auch das Spitzenspiel in Lugano mit 4:1.

Gewiss: Es gab im Januar für den souveränen Leader auch unerwartete Niederlagen. So verlor der HC Davos in Langnau (1:3), Biel (3:4 n.P.) und Kloten (1:4). In den Partien gegen die stärksten Gegner wie Lausanne (5:1) und jetzt im Tessin gegen Lugano zeigten die Davoser aber ihr bestes Gesicht. Von einem Spengler-Cup- oder Januar-Loch ist nichts zu sehen.

Vor dem Olympia-Break wird noch eine Woche lang in der National League gespielt. Davos führt weiter mit acht Punkten Vorsprung (und einem Spiel in der Hinterhand) die Tabelle an.

Adam Tambellini (HCD) celebrate his goal, during the regular season National League game between HC Lugano and HC Davos at the ice stadium Cornèr Arena in Lugano, Switzerland, January 24, 2026. (KEYST ...
Leader Davos siegt souverän in Lugano.Bild: KEYSTONE

Lugano - Davos 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
6614 Zuschauer. SR Tscherrig/Arpagaus, Cattaneo/Bichsel.
Tore: 29. Stransky (Lemieux) 0:1. 32. Stransky (Barandun) 0:2. 43. Tambellini (Frehner) 0:3. 49. Jung (Tambellini, Frehner) 0:4. 57. Carrick (Morini) 1:4.
Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Lugano, 2mal 2 Minuten gegen Davos.
PostFinance-Topskorer: Fazzini; Stransky.
Lugano: van Pottelberghe; Alatalo, Mirco Müller; Aebischer, Brian Zanetti; Carrick, Jesper Peltonen; Meile; Simion, Thürkauf, Bertaggia; Fazzini, Sanford, Canonica; Perlini, Tanner, Sekac; Henry, Morini, Aleksi Peltonen.
Davos: Hollenstein; Guebey, Frick; Andersson, Jung; Fora, Barandun; Minder; Stransky, Nussbaumer, Lemieux; Kessler, Asplund, Zadina; Frehner, Ryfors, Tambellini; Knak, Waidacher, Gredig; Parrée.
Bemerkungen: Lugano ohne Dahlström, Emanuelsson, Kupari und Marco Zanetti (alle verletzt), Davos ohne Corvi (verletzt), Dahlbeck, Egli und Gross (alle krank).

Zug – Langnau 3:1

Spielbericht folgt.

Head Coach Benoit Groulx, oben, von Zug beim Eishockey Qualifikationsspiel der National League zwischen dem EV Zug und den SC Langnau Tigers am Samstag, 24. Januar 2026 in Zug. (KEYSTONE/Urs Flueeler) ...
Unter Benoit Groulx gab es den zweiten Sieg im zweiten Spiel.Bild: KEYSTONE

Zug - SCL Tigers 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
7429 Zuschauer. SR Lemelin/Stolc, Gnemmi/Obwegeser.
Tore: 20. (19:51) Wingerli 1:0. 39. Pesonen (Flavio Schmutz, Riikola/Powerplaytor) 1:1. 55. Kubalik 2:1. 59. Kubalik (Tatar, Stadler) 3:1 (ins leere Tor).
Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Zug, 3mal 2 Minuten gegen SCL Tigers.
PostFinance-Topskorer: Kubalik; Petersson.
Zug: Genoni; Sklenicka, Riva; Tobias Geisser, Mischa Geisser; Schlumpf, Stadler; Moret; Tatar, Wingerli, Kubalik; Vozenilek, Kovar, Hofmann; Künzle, Senteler, Herzog; Lindemann, Leuenberger, Eggenberger.
SCL Tigers: Boltshauser (25. Neckar); Meier, Riikola; Kinnunen, Mathys; Paschoud, Baltisberger; Erni; Julian Schmutz, Flavio Schmutz, Pesonen; Petersson, Felcman, Mäenalanen; Rohrbach, Malone, Allenspach; Petrini, Salzgeber, Lapinskis; Bachofner.
Bemerkungen: Zug ohne Balestra, Bengtsson, Diaz, Fueter, Guerra und Martschini (alle verletzt), SCL Tigers ohne Björninen und Meyer (beide verletzt). SCL Tigers von 56:36 bis 58:08 und ab 58:45 ohne Torhüter.

Zürich – Fribourg 3:4 n. P.

Spielbericht folgt.

ZSC Lions - Fribourg-Gottéron 3:4 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0) n.P.
12'000 Zuschauer. SR Hebeisen/Ströbel, Stalder/De Paris.
Tore: 12. Wallmark (Streule) 0:1. 15. Schmid (Rattie) 0:2. 26. Balcers (Malgin, Andrighetto) 1:2. 34. Sundström (Gruber, Aberg) 2:2. 57. Biasca (Rathgeb, Borgström) 2:3. 59. Frödén (Andrighetto, Grant) 3:3 (ohne Torhüter).
Penaltyschiessen: Malgin -, Rathgeb -; Sundström -, De la Rose -; Balcers -, Borgström -; Aberg -, Bertschy 0:1; Andrighetto -.
Strafen: je 3mal 2 Minuten.
PostFinance-Topskorer: Malgin; Schmid.
ZSC Lions: Hrubec; Kukan, Geering; Weber, Schwendeler; Trutmann, Marti; Ustinkov; Andrighetto, Malgin, Balcers; Frödén, Grant, Riedi; Aberg, Sundström, Gruber; Bader, Sigrist, Baechler; Baltisberger.
Fribourg-Gottéron: Berra; Rathgeb, Kapla; Glauser, Johnson; Nemeth, Streule; Jecker, Seiler; Rattie, Wallmark, Schmid; Bertschy, Borgström, Biasca; Reber, De la Rose, Marchon; Nicolet, Walser, Gerber.
Bemerkungen: ZSC Lions ohne Hollenstein (verletzt), Lehtonen und Rohrer (beide krank), Fribourg-Gottéron ohne Sprunger (krank), Dorthe, Sörensen (beide verletzt) und Rau (überzähliger Ausländer). ZSC Lions von 57:38 bis 58:13 ohne Torhüter.

Biel – Rapperswil-Jona 5:4

Spielbericht folgt.

Biels Spieler feiern ihren Treffer zum 4-4 im Spiel der Eishockey National League zwischen EHC Biel-Bienne, EHCB, und SC Rapperswil-Jona Lakers, SCRJ, vom Samstag, 24. Januar 2026 in Tissot Arena in B ...
In den Schlussminuten gelang den Bielern noch die Wende.Bild: KEYSTONE

Biel - Rapperswil-Jona Lakers 5:4 (2:1, 1:2, 2:1)
6033 Zuschauer. SR Kaukokari/Ruprecht, Duc/Gurtner.
Tore: 7. Stampfli (Sever, Dionicio) 1:0. 11. Valentin Hofer (Taibel, Albrecht) 1:1. 16. Fabio Hofer (Sylvegard, Cajka/Powerplaytor) 2:1. 21. (20:54) Lammer (Dünner, Wetter) 2:2. 30. Honka (Strömwall) 2:3. 40. (39:59) Kneubuehler (Haas, Sylvegard) 3:3. 57. (56:07) Lammer (Powerplaytor) 3:4. 58. (57:05) Haas 4:4. 59. (58:07) Cajka (Sylvegard/Powerplaytor) 5:4.
Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Biel, 3mal 2 plus 5 Minuten (Jelovac) plus Spieldauer (Jelovac) gegen Rapperswil-Jona Lakers.
PostFinance-Topskorer: Andersson; Strömwall.
Biel: Säteri; Hultström, Grossmann; Stampfli, Dionicio; Zryd, Blessing; Bichsel; Sylvegard, Haas, Fabio Hofer; Sallinen, Andersson, Rajala; Kneubuehler, Cajka, Sablatnig; Bärtschi, Christen, Cattin; Sever.
Rapperswil-Jona Lakers: Punnenovs; Honka, Larsson; Maier, Capaul; Henauer, Jelovac; Lammer, Dünner, Wetter; Zangger, Rask, Jensen; Moy, Maillet, Strömwall; Valentin Hofer, Albrecht, Taibel; Graf.
Bemerkungen: Biel ohne Burren, Müller (beide verletzt), Neuenschwander (krank) und Huuhtanen (überzähliger Ausländer), Rapperswil-Jona Lakers ohne Dufner, Kellenberger, Pilut, Quinn (alle verletzt) und Fritz (überzähliger Ausländer). Rapperswil-Jona Lakers von 58:31 bis 0:00 ohne Torhüter.

Ajoie – Kloten 4:2

Spielbericht folgt.

Ajoies Spieler jubeln nach dem Tor zum 3:0 im Qualifiaktionsspiel der Eishockey National League zwischen dem HC Ajoie und dem EHC Kloten in der Raiffeisen Arena in Porrentruy, am Samstag, 24. Januar 2 ...
Erst zum zwölften Mal in dieser Saison geht Ajoie als Sieger vom Eis.Bild: KEYSTONE

Ajoie - Kloten 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)
Pruntrut. 4422 Zuschauer. SR Dipietro/Stricker, Huguet/Meusy.
Tore: 3. Nättinen (Devos, Cormier) 1:0. 9. Hazen (Devos) 2:0. 15. Sopa (Wick, Mottet) 3:0. 17. Meyer (Gignac, Weibel) 3:1. 21. (20:37) Weibel (Meyer, Gignac) 3:2. 60. (59:45) Devos (Wick) 4:2 (ins leere Tor).
Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Ajoie, 3mal 2 Minuten gegen Kloten.
PostFinance-Topskorer: Honka; Leino.
Ajoie: Ciaccio; Fey, Honka; Christe, Friman; Pilet, Nussbaumer; Thiry, Fischer; Hazen, Devos, Nättinen; Sopa, Wick, Mottet; Pedretti, Romanenghi, Veckaktins; Cormier, Cavalleri, Pouilly.
Kloten: Fadani (15. Waeber); Delémont, Lindroth; Wolf, Klok; Sidler, Steiner; Kellenberger; Ramel, Morley, Smirnovs; Meyer, Gignac, Weibel; Simic, Leino, Puhakka; Rafael Meier, Diem, Schäppi; Derungs.
Bemerkungen: Ajoie ohne Bellemare, Berthoud, Bozon, Garessus, Gauthier, Antoine Keller, Patenaude, Robin und Turkulainen (alle verletzt), Kloten ohne Hausheer und Simon Meier (beide verletzt). Kloten von 57:53 bis 59:45 ohne Torhüter. (nih/sda)

Eismeister Zaugg
«Wer Ajoie nicht schlägt, ist das Play-In nicht wert» – stimmt das immer noch?

Die Tabelle

Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Du bist ein echter Eishockey-Fan? So kriegst du das Stadion-Feeling zuhause hin.
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Prevc ist Skiflug-Weltmeister +++ Swiss-League-Leader Sierre verliert erneut
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Zur Story