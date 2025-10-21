Um diese Trophäe kämpfen die 14 Teams der National League. Bild: keystone/sihf.ch

Eismeister Zaugg

Alles, was du zu den Teams und Spielern der National League 2025/26 wissen willst

Klaus Zaugg Folge mir

Mehr «Sport»

Hier findest du alle Informationen, die wichtigsten Statistiken sowie eine Einschätzung unseres Eishockey-Experten Klaus Zaugg zu den Teams und Spielern der National-League-Saison 2025/26:

EHC Biel-Bienne

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

Er kann

Erwarte

Der Ruhm des Finalfrühlings von 2023 ist vergangen. Biel steht in der schwierigen Phase des Neuaufbaus und setzt mit der Hilfe eines alten Mannes auf Jugendstil.

EHC Kloten

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Er kann

Erwarte

Nach der erfolgreichsten Saison seit dem Wiederaufstieg ist so ziemlich die ganze Mannschaft umgebaut worden. Die Absturzgefahr ist nicht zu unterschätzen.

EV Zug

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Er kann

Erwarte

Nach drei Jahren ohne Titel und Final strebt Zug wieder nach meisterlichem Ruhm. Auch wenn die Zuger bei ihrem Gipfelsturm scheitern sollten: Sie werden ihr Publikum mit spektakulärem Offensiv-Hockey bestens unterhalten.

Fribourg-Gottéron