Eismeister Zaugg

National League 2025/26: Alle Teams und Spieler auf einen Blick

National League Teams in der Saison 2025/26: Alle Logos
Um diese Trophäe kämpfen die 14 Teams der National League. Bild: keystone/sihf.ch
Eismeister Zaugg

Alles, was du zu den Teams und Spielern der National League 2025/26 wissen willst

21.10.2025, 16:0121.10.2025, 16:54
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Hier findest du alle Informationen, die wichtigsten Statistiken sowie eine Einschätzung unseres Eishockey-Experten Klaus Zaugg zu den Teams und Spielern der National-League-Saison 2025/26:

Inhaltsverzeichnis
EHC Biel-BienneEHC KlotenEV ZugFribourg-GottéronGenève-Servette HCHC AjoieHC Ambri-PiottaHC DavosHC LuganoLausanne HCSC BernSC Rapperswil-Jona LakersSCL TigersZSC Lions

EHC Biel-Bienne

  • 7

    Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

  • 6-7

    Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

  • 5-6

    Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

  • 4-5

    Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

  • 3-4

    Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

  • Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Der Ruhm des Finalfrühlings von 2023 ist vergangen. Biel steht in der schwierigen Phase des Neuaufbaus und setzt mit der Hilfe eines alten Mannes auf Jugendstil.

Der Eismeister-Check
Stresstest für Biels Jugendstil

EHC Kloten

Nach der erfolgreichsten Saison seit dem Wiederaufstieg ist so ziemlich die ganze Mannschaft umgebaut worden. Die Absturzgefahr ist nicht zu unterschätzen.

Der Eismeister-Check
Klotens zerbrechliche Renaissance

EV Zug

Nach drei Jahren ohne Titel und Final strebt Zug wieder nach meisterlichem Ruhm. Auch wenn die Zuger bei ihrem Gipfelsturm scheitern sollten: Sie werden ihr Publikum mit spektakulärem Offensiv-Hockey bestens unterhalten.

Der Eismeister-Check
Der EV Zug und die Rückkehr zum Spektakel

Fribourg-Gottéron

