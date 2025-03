Luca Boltshauser hat zweimal gepatzt, trotzdem haben die Langnauer gegen Lausanne gewonnen. Bild: keystone

Der beste «Lottergoalie» aller Zeiten und das Wanken des Titanen

Die SCL Tigers besiegen Lausanne in der Verlängerung 4:3 und im Viertelfinal steht es 1:1. Torhüter Luca Boltshauser schreibt das Drehbuch, das für Dramatik auf dem Eis, Hektik im Theatersaal und zum wildesten Torjubel in der oberemmentalischen Lokalradio-Historie führt.

Klaus Zaugg Folge mir

Wer die boshafte Wortschöpfung Lottergoalie erfunden hat, ist nicht bekannt. Sie kommt wahrscheinlich vom berndeutschen Verb «lottere» (am Auseinanderfallen, wackeln). Sinngemäss ginge auch «Lodeligoalie» nach dem ebenfalls berndeutschen Tätigkeitswort «lodele» für eine Türe, die nicht richtig geschlossen werden kann oder eine nicht fest genug angezogene Schraube. Item, es geht hier ja nicht um einen sprachwissenschaftlichen Exkurs. Es geht um Luca Boltshauser. Er war gegen Lausanne ein «Lottergoalie» oder eben ein «Lodeligoalie.» Punkt. Aber von Weltklasseformat. Doppelpunkt.



Die Zusammenfassungen vom Samstagabend (Langnau ab 5:43 Minuten). Video: SRF

Luca Boltshauser hat das Drehbuch zu einem Playoff-Drama sondergleichen geschrieben. Erst bezwingt ihn Janne Oksanen von der verlängerten Torlinie aus zum 2:2. Der Treffer ist so unmöglich, dass die Schiedsrichter ihren Augen nicht trauen, nicht glauben können, dass der Puck auf legale Art und Weise den Weg ins Netz gefunden hat und sehen auf dem Video nach, ob alles mit rechten Dingen zu- und hergegangen sei. Und dann erwischt Tim Bozon Langnaus letzten Mann elf Sekunden vor Schluss in Unterzahl mit einem letzten Verzweiflungsversuch in die nahe Ecke zum 3:3. Kein Schelm, wer nun Luca Boltshauser gleich als «Lotter-» und «Lodeligoalie» bezeichnet.

Aber nach vollbrachtem Sieg (Brian Zanetti trifft in der 78. Minute zum 4:3) sagt Thierry Paterlini: «Luca war wirklich unglaublich gut.» Da Langnaus Trainer durchaus einen Sinn für Ironie hat, könnte der boshafte Gedanke aufkommen, er habe das ironisch gemeint. Aber so ist es ganz und gar nicht. Er meinte es wirklich so. Weil es so ist. Punkt.

Das unbestürzbare Bernergesicht

Entscheidend ist nämlich nicht die Aktion. Entscheidend ist die Reaktion. Luca Boltshausers Reaktion macht ihn zum besten «Lotter-» oder «Lodeligoalie» aller Zeiten. Er zeigt keinerlei Zeichen der Frustration.

Hätte er nach dem 2:2 oder dem 3:3 vor Ärger den Stock auf dem Torgehäuse zerschmettert, die Hände verworfen oder wäre unendlich lange enttäuscht liegengeblieben oder hätte mit dem Stock anklagend Richtung eines Mitspielers gezeigt, um fehlende Unterstützung zu reklamieren – dann wäre er, dann wäre Langnau verloren gewesen. Denn dann hätte er sich nicht mehr konzentrieren, dann hätte er nicht mehr ins Spiel zurückkehren können. Erst recht nach dem 3:3, das Langnau vorerst den Sieg gekostet hat.

Boltshauser wird von Teamkollege Salzgeber aufgemuntert. Bild: keystone

Aber Luca Boltshauser bleibt cool. Seit Menschengedenken ist kein Torhüter in einer so extrem schwierigen Situation, die er durch eigenes Versagen erst herbeigeführt hat, so cool geblieben. Der grosse Conrad Ferdinand Meyer – ein Zürcher – hat einmal, als er unerschütterliche Ruhe und Selbstsicherheit kennzeichnen wollte, das Wort vom «unbestürzbaren Bernergesicht» geprägt, Das trifft es gut: Der Zürcher Luca Boltshauser hat als Hauptstarsteller in einem Hockeydrama hinter seiner Goaliemaske ein «unbestürzbares Bernergesicht» verborgen.

Er bleibt in seiner Welt – im Spiel – drin, schüttelt beide Treffer aus seiner Psyche wie ein Hund das Wasser aus dem Fell. Und weiter geht’s. Er stoppt in der Verlängerung unter der maximalsten aller maximalen Nervenbelastungen alle 13 gegnerischen Abschlussversuche. Hätte er Lausanne den Siegestreffer erlaubt – er wäre auf Lebzeiten im Emmental hinten den Schwefelgeruch eines Lotter- und Lodeligoalies nicht mehr losgeworden.

Hektik im Theatersaal

Am Ende steht für Luca Boltshauser eine Fangquote von famosen 93,62 Prozent. Er hat 44 von 47 Pucks gehalten. Wahrscheinlich hat noch nie ein «Lotter-» oder «Lodeligoalie» eine so hohe Fangquote in einem Playoffspiel inklusive Verlängerung erreicht. Und völlig zu Recht ist er von den Fans zum besten Spieler der Partie gewählt worden. Ein «Lotter-» und «Lodeligoalie» kriegt die Auszeichnung zum Star des Abends – auch das dürfte einmalig sein und bleiben.

Nur weil Luca Boltshauser die Verlängerung verursacht, kommt es zum lautesten, wildesten und längsten Torjubel in der Geschichte des Emmentaler Kult-Lokalradios Neo1, das jedes Spiel live überträgt. Reporter Stefan Sommer, im richtigen Leben ein eher introvertierter, stockseriöser Bankangestellter, flippt nach dem 4:3 von Brian Zanetti aus und die Frage ist: Was macht der junge Mann, wenn Langnau einmal Meister werden sollte? Jubelt er auch so, wenn die Kurse seiner Aktien im Depot steigen?

Grosser Jubel inder Ilfishalle. Bild: keystone

Luca Boltshauser hat, ohne es zu wissen, auch für Hektik im Theatersaal gesorgt. Im Gasthof Trub, im tiefsten Emmental also, hat die Theatergruppe des örtlichen Jodlerklubs am Samstag zeitgleich das Drama «Das letzte Testament» gespielt. Vor und nach dem Theater werden Jodellieder vorgetragen. Die Sängerinnen und Sänger verfolgen die Theateraufführung eigentlich im Saal. Aber am Samstag sind sie nach dem Jodeln und Singen sogleich in die Gaststube geeilt, um das wahre Eistheater an der Ilfis zu verfolgen.

Die Schauspielerin, die als Frau Bodell im Theater unter ein Fuhrwerk gerät und stirbt, sei nach ihrem Theatertod sogleich, noch im Theaterkostüm in die Gaststube hinuntergefegt, um die Schlussphase nicht zu verpassen. Es war dann schon Pech, dass es zu einer Verlängerung gekommen ist: Alle mussten nämlich nach dem Theater wieder auf die Bühne und noch einmal jodeln und singen – während in Langnau die Verlängerung gespielt wurde.

Bleibt Boltshauser so cool?

Wir sind kurz vom Thema abgekommen. Eishockey ist ein Teamsport und es wäre ungerecht, nur Luca Boltshauser als Helden zu feiern. Die Langnauer haben Lausannes Tempospiel mit einem schlauen Defensivkonzept in der neutralen Zone abgebremst (mit dieser Defensivtaktik hat Finnland WM-Titel und Olympiagold geholt) und den Titanen frustriert und mit rauem Forechecking zermürbt.

Hier kommt Boltshauser gegen Perlini zu spät. Bild: keystone

Die Frage ist also, ob Luca Boltshauser weiterhin cool bleibt und ob seine Vordermänner die taktische Disziplin bewahren und genug Energie haben um den Titanen, den sie ins Wanken gebracht haben, am Ende zu stürzen. Beim nächsten Akt am Montagabend in Lausanne.