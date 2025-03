Overtime-Sieg! Langnau gleicht trotz doppeltem Goalie-Patzer aus – ZSC holt das Break

Kloten – ZSC Lions 0:5

Serie: 0:2

Die Zürcher Derby-Serie kippt früh in Richtung des Favoriten. Die ZSC Lions gewinnen in Kloten mit 5:0 auch das zweite Spiel.

39 Minuten lang fielen in der Partie keine Tore. Dann aber brachte Derek Grant die ZSC Lions 54 Sekunden vor der zweiten Pause in Führung. Und in der 45. Minute erhöhte Mikko Lehtonen auf 2:0. Danach fielen die Klotener auseinander. Die ausländischen Stürmer der ZSC Lions erzielten vier der fünf Tore. Und die ZSC Lions dominieren in den Playoffs wie vor einem Jahr. Damals erreichten die Stadtzürcher ungeschlagen gegen Biel und Zug den Playoff-Final.

Das 1:0 lenkte die Partie für die ZSC Lions in die gewünschte Bahn. Zuerst anerkannten die Referees den Treffer von Grant nicht. Klotens Harrison Schreiber schien auf der Linie gerettet zu haben. Beim Studium der Videobilder sahen die Schiedsrichter aber, dass der Puck die Linie überquert hatt

Bis zu diesem ersten Goal in der 40. Minute hatte Kloten auf eine Überraschung hoffen dürfen. Die Partie begann ausgeglichen, aber je länger sie dauerte, desto besser kriegte der Zürcher SC sie in den Griff. Die beste Klotener Möglichkeit, die Partie in eine andere Bahn zu lenken, hatte in der 14. Minute der Kanadier Jayce Hawryluk. Er scheiterte aber an Goalie Simon Hrubec. Der Tscheche kam mit 25 Paraden zum Shutout. Letzte Saison gelangen Hrubec auf dem Weg zum Titelgewinn in den Playoffs fünf Shutouts.

Kloten - ZSC Lions 0:5 (0:0, 0:1, 0:4)

7453 Zuschauer (ausverkauft). - SR Borga/Fonselius, Steenstra/Duc.

Tore: 40. (39:06) Grant 0:1. 45. Lehtonen (Frödén) 0:2. 52. (51:23) Riedi (Frödén) 0:3. 53. (52:40) Balcers (Malgin, Andrighetto) 0:4. 60. (59:41) Lammikko (Andrighetto, Lehtonen/Powerplaytor) 0:5. - Strafen: 5mal 2 plus 5 Minuten (Steve Kellenberger) plus Spieldauer (Steve Kellenberger) gegen Kloten, 6mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.

PostFinance-Topskorer: Ojamäki; Frödén.

Kloten: Waeber; Niku, Profico; Grégoire, Wolf; Sataric, Steve Kellenberger; Sidler; Ojamäki, Morley, Hawryluk; Aberg, Ramel, Schreiber; Meier, Schäppi, Meyer; Smirnovs, Diem, Weibel; Derungs.

ZSC Lions: Hrubec; Kukan, Geering; Weber, Marti; Blaser, Lehtonen; Ustinkov; Andrighetto, Malgin, Balcers; Frödén, Lammikko, Zehnder; Rohrer, Grant, Riedi; Henry, Sigrist, Baechler; Segafredo.

Bemerkungen: Kloten ohne Steiner (verletzt), Simic (gesperrt), Aebi, Cuesta Flores, Deussen , Keller (alle ) und Audette (überzähliger Ausländer), ZSC Lions ohne Hollenstein, Trutmann (beide verletzt), Baltisberger (krank), Olsson, Schwendeler (beide ) und Kinnunen (überzähliger Ausländer).

Derek Grant setzt gegen Kloten-Keeper Ludovic Waeber nach. Bild: keystone

SCL Tigers – Lausanne 4:3 n.V.

Serie: 1:1

Lugano – Ajoie 3:4 n.V.

Serie: 0:1