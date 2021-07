Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand freut sich trotz Kritik am Austragungsort Baku auf den Viertelfinal am Samstag gegen Tschechien. «Rein sportlich gesehen, gibt es Orte, an denen ich lieber spielen würde. Aber selbst wenn es am Südpol wäre, würden wir uns auf einen EM-Viertelfinal freuen», sagte Hjulmand. Anfang Woche hatte der 49-Jährige den Modus des paneuropäischen Turniers angesichts der vielen Reisen in Zeiten einer Pandemie kritisiert. (ram/sda)