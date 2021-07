Die UEFA hält an ihren Plänen zu der umstrittenen Zuschauerzulassung bei der EM fest. Man halte sich an die Bestimmungen der lokalen Behörden, heisst es von Seiten des EM-Organisators.



Die Massnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie seien an jedem Spielort vollständig mit den Regularien der zuständigen lokalen Gesundheitsbehörden abgestimmt, teilte die UEFA am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der finale Entscheid über die Anzahl der zugelassenen Zuschauer bei den Spielen und die Einreisebestimmungen liege im Verantwortungsbereich der lokalen Behörden - die UEFA folge diesen.



Am Freitag beim Viertelfinal zwischen der Schweiz und Spanien dürfen in St. Petersburg, einem derzeitigen Corona-Hotspot in Europa, über 30'000 Zuschauer ins Stadion, das damit zu 50 Prozent ausgelastet wäre. Die lokalen Organisatoren befanden eine Verschärfung der Massnahmen für «nicht nötig». Zahlen aus Schottland hatten zuletzt 2000 Corona-Fälle mit dem Spiel zwischen der Schotten gegen England in London in Zusammenhang gebracht.



«Es ist nicht völlig auszuschliessen, dass Veranstaltungen und Versammlungen letztlich zu einer lokalen Erhöhung der Fallzahlen führen könnten», sagte Daniel Koch, der frühere BAG-Experte und medizinische Berater der UEFA. «Aber dies würde nicht nur für Fussballspiele gelten, sondern auch für alle Situationen, die nun im Rahmen der von den zuständigen örtlichen Behörden beschlossenen Lockerungsmassnahmen erlaubt sind.» Die europaweiten Impfkampagnen und Grenzkontrollen würden «dazu beitragen, dass in Europa keine neue grosse Welle startet und die jeweiligen Gesundheitssysteme unter Druck setzt, wie dies bei den vorherigen Infektionswellen der Fall war». (abu/sda)