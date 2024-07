Gewinnt die Schweiz am (heutigen) Samstagabend ihr Viertelfinalspiel an der Fussball-Europameisterschaft, gewähren Zürich, Basel und weitere Städte eine Freinacht. In Bern hingegen kommt so etwas erst bei einem Sieg der Schweizer im Halbfinal in Frage.



In Zürich und in Winterthur gilt in der Nacht auf Sonntag eine Freinacht für Innenräume von Gaststätten, nicht für die Aussenbereiche. Die Innenräume können die Beizerinnen und Beizer im Falle eines Schweizer Sieges so lange offen halten, wie sie wollen. In Aussenbereichen gelten die normalen Öffnungszeiten. Die Stadt Schlieren ZH gewährt eine Freinacht auch in der Public-Viewing-Zone «Pischte 52».



Die Stadt Basel teilte mit, der erste Einzug der Schweizer Nationalmannschaft in den Halbfinal eines grossen Fussballturniers solle gebührend gefeiert werden können. Deshalb entfalle bei einem Schweizer Sieg im Viertelfinal die übliche Sperrstunde. Auch in Basel gilt die Lockerung nur für Innenräume.



Die Stadtberner Sicherheitsdirektion gab hingegen bekannt, in der Nacht auf Sonntag gälten in der Bundesstadt auch bei einem Sieg der Schweiz die normalen Regeln. Das heisst: Die Gastgewerbebetriebe müssen um 0.30 Uhr schliessen. Die Nachtruhe in Aussenbereichen ist ab 23 Uhr einzuhalten.



Sollte die «Nati» tatsächlich den Halbfinal erreichen, können die Stadtberner Beizen aber am kommenden Mittwoch uneingeschränkt geöffnet bleiben. Dasselbe gilt am Sonntag, dem 14. Juli, falls die Schweiz im Final stehen würde, wie es bei der Berner Sicherheitsdirektion hiess. (sda)

Bild: KEYSTONE