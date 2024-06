Auch das zweite Training der Schweizer Nationalmannschaft in Stuttgart fand ohne Steven Zuber statt. Der 32-jährige Angreifer hatte sich am Samstag im Testspiel gegen Österreich eine Verletzung der Wadenmuskulatur zugezogen.



Nach den medizinischen Untersuchungen, die am Anreisetag durchgeführt wurden, trainierte Zuber am Dienstag individuell. Gemäss den Verantwortlichen des Schweizer Nationalteams schreitet die Genesung gut voran. Ob es dem Spieler von AEK Athen für einen Einsatz am Samstag im Startspiel gegen Ungarn (15.00 in Köln) reicht, ist offen. Dasselbe gilt für die angeschlagenen Breel Embolo und Denis Zakaria, welche sich aber immerhin wieder im Trainingsrhythmus befinden.



(kat/sda)

Bild: keystone