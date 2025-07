Luzern in Orange: Tausende Fans der niederländischen Frauen-Elf haben am Samstag die Stadt in Beschlag genommen. Zusammen mit Anhängerinnen von Gegner Wales sorgten sie für den bislang grössten Fanmarsch an einer Frauen-EM.8000 Menschen zogen vor dem Spiel durch die Stadt, wie die Host City Luzern am Sonntag bekanntgab. Dominiert wurde der Umzug von den in Orange gekleideten Fans der Niederlande. Die Menschen zogen singend, tanzend und musizierend durch die Strassen. Zwischenfälle gab es laut Communiqué keine.Ein weiterer grosser Fanmarsch ist am Sonntagabend vor dem Spiel Schweiz-Island in Bern geplant. Die Host City Bern strebt an, den Luzerner Rekord zu brechen. Der Zugang zur Fanzone auf dem Bundesplatz ist vor dem Spiel wegen der erwarteten Fanmassen auf zwei Einlass-Stellen beschränkt. (sda)