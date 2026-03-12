Statt CL gab es für den Fan wahre Fussballkunst in der dritten englischen Liga. Bild: www.imago-images.de

Barça-Fan will CL-Spiel gegen Newcastle sehen – er landet im falschen Stadion

Das hatte er sich anders vorgestellt: Ein Fan des FC Barcelona reist zum Auswärtsspiel nach England. Doch dort verlässt ihn die Orientierung.

Ein Fussballfan des FC Barcelona, der das Champions-League-Spiel seines Teams im nordenglischen Newcastle besuchen wollte, hat sich bei der Anreise fatal geirrt. Statt zum St. James' Park in Newcastle war der Spanier zum 580 Kilometer entfernten St. James' Park im südwestlich gelegenen Exeter gereist, wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf den englischen Drittligisten mitteilte.

Der Fan aus Spanien kam demnach kurz vor Anpfiff des Spiels von Exeter City gegen Lincoln City am Dienstagabend an den Einlasstoren des Stadions an. «Erst als er dem Personal seine Eintrittskarte zeigte, bemerkte er seinen Fehler», teilte der Verein in den sozialen Medien mit. Ein Stadionmitarbeiter hatte den Verein auf die missliche Lage des Mannes aufmerksam gemacht.

Fanbeauftragter von Exeter: «Er ist jederzeit wieder willkommen»

«Soweit wir wissen, kam er aus London. Ich vermute, er hat St. James' Park in sein Handy eingegeben und ist dann einfach den Wegbeschreibungen gefolgt», sagte Adam Spencer, Fanbeauftragter von Exeter City. «Er war ziemlich niedergeschlagen und ein bisschen verlegen. Also haben wir ihm eine Eintrittskarte besorgt, und er konnte sich das Spiel im echten St. James' Park ansehen», sagte der Klub-Mitarbeiter nicht ohne Humor. «Er ist jederzeit wieder willkommen.»

Während der Barça-Fan in Exeter eine 0:1-Niederlage des Heimteams sah, rettete der FC Barcelona im St. James' Park in Newcastle nach einem Elfmetertor von Lamine Yamal in der Nachspielzeit ein 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel bei Newcastle United.

