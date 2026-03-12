bedeckt
DE | FR
burger
Sport
England

Barça-Fan will Spiel gegen Newcastle sehen und landet im falschen Stadion

Exeter City v Lincoln City, Exeter, UK - 10 Mar 2026 Danny Andrew of Exeter City battles for the ball with Reeco Hackett-Fairchild of Lincoln City during the EFL League One match between Exeter City a ...
Statt CL gab es für den Fan wahre Fussballkunst in der dritten englischen Liga.Bild: www.imago-images.de

Barça-Fan will CL-Spiel gegen Newcastle sehen – er landet im falschen Stadion

Das hatte er sich anders vorgestellt: Ein Fan des FC Barcelona reist zum Auswärtsspiel nach England. Doch dort verlässt ihn die Orientierung.
12.03.2026, 04:4312.03.2026, 04:43
Ein Artikel von
t-online

Ein Fussballfan des FC Barcelona, der das Champions-League-Spiel seines Teams im nordenglischen Newcastle besuchen wollte, hat sich bei der Anreise fatal geirrt. Statt zum St. James' Park in Newcastle war der Spanier zum 580 Kilometer entfernten St. James' Park im südwestlich gelegenen Exeter gereist, wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf den englischen Drittligisten mitteilte.

Der Fan aus Spanien kam demnach kurz vor Anpfiff des Spiels von Exeter City gegen Lincoln City am Dienstagabend an den Einlasstoren des Stadions an. «Erst als er dem Personal seine Eintrittskarte zeigte, bemerkte er seinen Fehler», teilte der Verein in den sozialen Medien mit. Ein Stadionmitarbeiter hatte den Verein auf die missliche Lage des Mannes aufmerksam gemacht.

Fanbeauftragter von Exeter: «Er ist jederzeit wieder willkommen»

«Soweit wir wissen, kam er aus London. Ich vermute, er hat St. James' Park in sein Handy eingegeben und ist dann einfach den Wegbeschreibungen gefolgt», sagte Adam Spencer, Fanbeauftragter von Exeter City. «Er war ziemlich niedergeschlagen und ein bisschen verlegen. Also haben wir ihm eine Eintrittskarte besorgt, und er konnte sich das Spiel im echten St. James' Park ansehen», sagte der Klub-Mitarbeiter nicht ohne Humor. «Er ist jederzeit wieder willkommen.»

Während der Barça-Fan in Exeter eine 0:1-Niederlage des Heimteams sah, rettete der FC Barcelona im St. James' Park in Newcastle nach einem Elfmetertor von Lamine Yamal in der Nachspielzeit ein 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel bei Newcastle United.

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur dpa
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Moser verprügelt einen Gegner, trifft mal wieder – und muss als Verlierer vom Eis
Janis Moser ist der einzige Schweizer, der sich in der NHL in der Nacht auf Mittwoch in die Skorerliste eintragen kann. Dennoch verliert er mit Tampa Bay. Roman Josi feiert mit Nashville einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs.
J.J. Moser (Lightning): 1 Tor, 2 Schüsse, 5 Hits, TOI 18:20 Min.
Zur Story