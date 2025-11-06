Johan Manzambi feiert sein Tor in Nizza. Bild: keystone

Lausannes Penalty-Drama in der 99. Minute – Manzambi und Sohm treffen

Lausanne – Omonia Nikosia 1:1

Lausanne-Sport spielt in der Conference League im Heimspiel gegen Omonia Nikosia 1:1. Die Zyprioten beklagen zwei aberkannte Treffer, Lausanne einen verschossen Penalty in der Nachspielzeit.

Letztlich müssen die Waadtländer mit dem einen Punkt zufrieden sein, andererseits müssen sie sich ärgern, weil Olivier Custodio in der neunten Minute der Nachspielzeit einen Penalty vergab. Er schoss flach in die Mitte des Tores, wo Francis Uzoho hielt.

Custodio scheitert mit seinem Penalty. Video: SRF

Zweimal wurde den Gästen der Führungstreffer nach VAR-Konsultation aberkannt. Im ersten Fall wies der Video Assistant Referee den Schiedsrichter auf ein Abseits hin, in der zweiten Szene auf ein Foul im Spielaufbau.

Beim Führungstreffer der Zyprioten (34.) nach Kopfball von Angelos Neofytou ging aber alles regulär zu und her, ebenso beim 1:1-Ausgleich (40.) durch Theo Bair, dessen Schuss abgefälscht wurde. In der Nachspielzeit kam der VAR nochmals zum Einsatz, Penalty für Lausanne-Sport.

Lausanne kommt mit etwas Glück zum 1:1. Video: SRF

Nach zwei Europacup-Partien ohne Gegentreffer kriegte das Team von Peter Zeidler den ersten Flecken auf der weissen Weste ab. Das Remis im Stade de la Tuilière brachte Lausanne-Sport den siebenten Punkt nach drei Partien ein. Somit stehen die Chancen gut, auch im kommenden Jahr europäisch vertreten zu sein.

Fix ist dies aber noch nicht, zumal im vierten von sechs Matches ein harter Brocken wartet: Am 27. November heisst der Gegner auswärts Lech Poznan. Die Polen haben am Donnerstag gegen Rayo Vallecano, das in der spanischen Meisterschaft aktuell im Mittelfeld klassiert ist, 2:3 verloren – nach einer 2:0 Pausenführung. Diese verpassten Punkte wollen sie nun gegen die Schweizer einfahren.

Lausanne-Sport – Omonia Nikosia 1:1 (1:1)

9873 Zuschauer. - SR Edgars Malcevs (LAT).

Tore: 34. Neofytou 0:1, 40. Bair 1:1.

Lausanne-Sport: Letica: Soppy, Mouanga, Sow, Poaty (74. Fofana); Butler-Oyedeji (46. Bekolo), Roche, Custodio; Lekoueiry (46. Ajdini); Bair, Diakité.

Omonia Nikosia: Uzoho; Diounkou; Simic, Agouzoui (46. Panatiotou), Khammas; Maric (46. Kousoulos), Erakovic; Chatzigiovannis (73. Semedo), Panagiotis Andreou, Evangelos Andreou; Neofytou (73. Mmaee/80. Ewandro).

Bemerkungen: 12. Tor von Chatzigiovanis wegen Abseits aberkannt. 65. Tor von Chatzigiovanis wegen Fouls aberkannt. 99. Custodio verschiesst Penalty. Verwarnungen. 30. Sow. 93. Custodio. 98. Simic. 100. Khammas.

Nizza – Freiburg 1:3

Mit Johan Manzambi und Simon Sohm reihen sich am Donnerstagabend zwei Schweizer in die Europacup-Torschützen ein. Manzambi leitete beim 3:1 des SC Freiburg auswärts in der Europa League beim OGC Nice die Wende ein. Der Genfer traf nach einem Abwehrpatzer der Franzosen in der 29. Minute zum 1:1, bevor Vincenzo Grifo und Derry Scherhant noch vor der Pause das 3:1 sicherten. Den Treffer für Nizza hatte Kevin Carlos, der frühere Yverdon- und Basel-Stürmer erzielt.

Manzambis Treffer zum 1:1. Video: SRF

Offenbar schlecht gepumpt waren die Bälle an der Mittelmeerküste. «Bringt mir andere Bälle!», rief der Schiedsrichter kurz nach Manzambis Treffer, als das Spielgerät zum dritten Mal ausgetauscht werden musste. «Die waren platt, das darf normalerweise nicht passieren», meinte bei RTL Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier dazu.

Ref Sidiropoulos und ein Ball mit wenig Luft. Bild: www.imago-images.de

Nizza – Freiburg 1:3 (1:3)

Tore: 25. Kevin Carlos 1:0. 29. Manzambi 1:1. 39. Grifo (Penalty) 1:2. 42. Scherhant 1:3. - Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi (bis 66.), ohne Ogbus (nicht im Aufgebot).

Mainz – Fiorentina 2:1

Simon Sohm liess sich zum ersten Mal im Trikot der Fiorentina als Torschütze feiern. Der im letzten Sommer von Parma in die Toskana gewechselte 24-Jährige schoss in der Conference League den 1:0-Führungstreffer gegen Mainz, bei denen Silvan Widmer zur Pause eingewechselt wurde. In der zweiten Halbzeit gelang den Deutschen noch die Wende zum 2:1-Heimsieg.

Sohm bringt die Fiorentina in Führung. Video: SRF

Weitere Kurztelegramme:

Sturm Graz – Nottingham 0:0

Bemerkungen: Nottingham mit Ndoye (ab 66.). 35. Gibbs-White (Nottingham) verschiesst Penalty.

Bologna – Brann Bergen 0:0

Bemerkungen: Bologna ohne Freuler (verletzt). 23. Rote Karte gegen Lykogiannis (Bologna).

Betis Sevilla – Lyon 2:0 (2:0)

Tore: 30. Ezzalzouli 1:0. 35. Antony 2:0. - Bemerkungen: Betis Sevilla ohne Rodriguez (nicht im Aufgebot).

Stuttgart – Feyenoord Rotterdam 2:0 (0:0)

Tore: 84. El Khannouss 1:0. 91. Undav 2:0. - Bemerkungen: Stuttgart ohne Jaquez (verletzt) und Stergiou (nicht im Aufgebot). Feyenoord ohne Lotomba (Ersatz).

