Nebel
DE | FR
burger
Sport
Europa League

Manzambi und Sohm treffen in der Europa League bzw. Conference League

epa12508448 Johan Manzambi of Fribourg celebrates after scoring the 1-1 goal during the UEFA Europa League phase match between OGC Nice and SC Fribourg, in Nice, France, 06 November 2025. EPA/SEBASTIE ...
Johan Manzambi feiert sein Tor in Nizza.Bild: keystone

Manzambi und Sohm treffen – aber nur einer feiert einen Sieg

06.11.2025, 21:1406.11.2025, 21:25

Nizza – Freiburg 1:3

Mit Johan Manzambi und Simon Sohm reihen sich am Donnerstagabend zwei Schweizer in die Europacup-Torschützen ein. Manzambi leitete beim 3:1 des SC Freiburg auswärts in der Europa League beim OGC Nice die Wende ein (zum Video). Der Genfer traf nach einem Abwehrpatzer der Franzosen in der 29. Minute zum 1:1, bevor Vincenzo Grifo und Derry Scherhant noch vor der Pause das 3:1 sicherten. Den Treffer für Nizza hatte Kevin Carlos, der frühere Yverdon- und Basel-Stürmer erzielt.

Offenbar schlecht gepumpt waren die Bälle an der Mittelmeerküste. «Bringt mir andere Bälle!», rief der Schiedsrichter kurz nach Manzambis Treffer, als das Spielgerät zum dritten Mal ausgetauscht werden musste. «Die waren platt, das darf normalerweise nicht passieren», meinte bei RTL Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier dazu.

Fussball, UEFA Europa League 2025/26, 4. Spieltag - OGC Nizza vs SC Freiburg - Allianz Riviera Nizza, Frankreich: Schiedsrichter Anastasios Sidiropoulos Griechenland *** Football, UEFA Europa League 2 ...
Ref Sidiropoulos und ein Ball mit wenig Luft.Bild: www.imago-images.de

Nizza – Freiburg 1:3 (1:3)
Tore: 25. Kevin Carlos 1:0. 29. Manzambi 1:1. 39. Grifo (Penalty) 1:2. 42. Scherhant 1:3. - Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi (bis 66.), ohne Ogbus (nicht im Aufgebot).

Mainz – Fiorentina 2:1

Simon Sohm liess sich zum ersten Mal im Trikot der Fiorentina als Torschütze feiern (zum Video). Der im letzten Sommer von Parma in die Toskana gewechselte 24-Jährige schoss in der Conference League den 1:0-Führungstreffer gegen Mainz, bei denen Silvan Widmer zur Pause eingewechselt wurde. In der zweiten Halbzeit gelang den Deutschen noch die Wende zum 2:1-Heimsieg.

Fiorentina&#039;s Simon Sohm celebrates the opening goal during the Europa Conference League match between Mainz and Fiorentina in Frankfurt, Germany, Thursday, Nov. 6, 2025. AP Photo/Michael Probst) ...
Sohm jubelt mit Kollege Piccoli.Bild: keystone

Ein weiteres Kurztelegramm:

Sturm Graz – Nottingham 0:0
Bemerkungen: Nottingham mit Ndoye (ab 66.). 35. Gibbs-White (Nottingham) verschiesst Penalty.

(ram/sda)

Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Weihnachtsmärkte 2025 laut CNN
1 / 24
Die besten Weihnachtsmärkte 2025 laut CNN

Christkindlmarkt in Wien: Vom 14. November bis 26. Dezember 2025 geöffnet.
quelle: apa / hans punz
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So teuer wird die Fahrt mit dem Nachtzug nach Schweden
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
2
Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!
3
Norwegen testet chinesischen Autobus – und erlebt sein ferngesteuertes Wunder
4
Die Demokraten räumen ab – für Trump ist klar, weshalb er verloren hat
5
Im November kommt der grösste Supermond des Jahres
Meistkommentiert
1
Das Weisse Haus veröffentlicht Schmäh-Seite gegen die Demokraten
2
«Ich gehe auch – alles ist vorbereitet»: Superreicher wehrt sich gegen Erb-Initiative
3
Der Klimawandel trifft die Schweiz stärker als bisher angenommen
4
Juso-Chefin stellt Keller-Sutter zur Rede – die Bundespräsidentin nutzt die Steilvorlage
5
Zahl der Verkehrstoten in der Schweiz steigt an – in Europa sinkt sie fast überall
Meistgeteilt
1
USA reduzieren Flugverkehr wegen Shutdown +++ Trump bekräftigt Atomwaffentests
2
Landry bis Ende Saison Trainer von Ambri-Piotta +++ Auslosung für ATP Finals bekannt
3
Busunfall in Zürich fordert sieben Verletzte
4
Vizepräsident unter George W. Bush: Dick Cheney ist tot
5
Louvre-Räuber fordert in Nachrichten 8 Millionen Euro für Juwel
Spielte bei Bayern mit Musiala zusammen: Das ist FCB-Transfercoup Daniliuc
Flavius Daniliuc durchlief die Nachwuchsabteilungen von Real Madrid und Bayern München. Nach seinem Wechsel zu Basel etabliert sich der Österreicher mit 24 Jahren als Abwehrchef im Team von Ludovic Magnin.
Zwei Männer in Trainingsanzügen sitzen in gepolsterten Sesseln im Einkaufszentrum St. Jakob. Drei andere Männer in Arbeitskleidung laufen vorbei. Ein flüchtiger Blick. Dann noch einer. «Habt ihr sie gekannt? Das sind zwei Spieler des FCB», sagt der eine zu seinen Kollegen. Die ziehen die Schultern hoch. Bei besagten Spielern handelt es sich um Dominik Schmid und Albian Ajeti. Wer die zwei Aushängeschilder des Schweizer Meisters nicht erkennt, dürfte beim Anblick von Flavius Daniliuc zusätzlich zu den Schultern auch die Augenbrauen hochziehen. Flavius wer?
Zur Story