Johan Manzambi feiert sein Tor in Nizza. Bild: keystone

Manzambi und Sohm treffen – aber nur einer feiert einen Sieg

Nizza – Freiburg 1:3

Mit Johan Manzambi und Simon Sohm reihen sich am Donnerstagabend zwei Schweizer in die Europacup-Torschützen ein. Manzambi leitete beim 3:1 des SC Freiburg auswärts in der Europa League beim OGC Nice die Wende ein (zum Video). Der Genfer traf nach einem Abwehrpatzer der Franzosen in der 29. Minute zum 1:1, bevor Vincenzo Grifo und Derry Scherhant noch vor der Pause das 3:1 sicherten. Den Treffer für Nizza hatte Kevin Carlos, der frühere Yverdon- und Basel-Stürmer erzielt.

Offenbar schlecht gepumpt waren die Bälle an der Mittelmeerküste. «Bringt mir andere Bälle!», rief der Schiedsrichter kurz nach Manzambis Treffer, als das Spielgerät zum dritten Mal ausgetauscht werden musste. «Die waren platt, das darf normalerweise nicht passieren», meinte bei RTL Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier dazu.

Ref Sidiropoulos und ein Ball mit wenig Luft. Bild: www.imago-images.de

Tore: 25. Kevin Carlos 1:0. 29. Manzambi 1:1. 39. Grifo (Penalty) 1:2. 42. Scherhant 1:3. - Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi (bis 66.), ohne Ogbus (nicht im Aufgebot).

Mainz – Fiorentina 2:1

Simon Sohm liess sich zum ersten Mal im Trikot der Fiorentina als Torschütze feiern (zum Video). Der im letzten Sommer von Parma in die Toskana gewechselte 24-Jährige schoss in der Conference League den 1:0-Führungstreffer gegen Mainz, bei denen Silvan Widmer zur Pause eingewechselt wurde. In der zweiten Halbzeit gelang den Deutschen noch die Wende zum 2:1-Heimsieg.

Sohm jubelt mit Kollege Piccoli. Bild: keystone

Ein weiteres Kurztelegramm:

Sturm Graz – Nottingham 0:0

Bemerkungen: Nottingham mit Ndoye (ab 66.). 35. Gibbs-White (Nottingham) verschiesst Penalty.

