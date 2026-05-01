Der SC Freiburg muss sich auswärts in Braga knapp geschlagen geben. Bild: keystone

Freiburg verliert in der Nachspielzeit – Nottingham legt gegen Aston Villa vor

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Europa League

Der SC Freiburg mit Johan Manzambi kassiert im Halbfinal-Hinspiel der Europa League eine knappe Niederlage in Braga. Die Portugiesen treffen in der 92. Minute zum 2:1-Erfolg.

Auf das frühe 0:1 in der 8. Minute durch den jungen türkischen Mittelfeldspieler Demir Ege Tiknaz konnten die Freiburger kurz nach Ablauf der Startviertelstunde rasch reagieren. Vincenzo Grifo traf, nachdem zwei portugiesische Verteidiger durch ein Missverständnis einen Freiburger Konter ermöglicht hatten.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Danach war es unter anderem Goalie Noah Atubolu zu verdanken, dass das Remis bis in die Nachspielzeit Bestand hatte. Der 23-Jährige hielt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Penalty von Rodrigo Zalazar stark. Gegen das 2:1 des Ivorers Mario Dorgeles war Atubolu machtlos.

Von den drei Schweizern im Freiburger Kader kam nur Manzambi zum Einsatz. Bruno Ogbus und der 18-jährige Rouven Tarnutzer blieben auf der Ersatzbank.

Im zweiten, rein englischen Halbfinal setzte sich Nottingham Forest ohne den verletzten Dan Ndoye daheim gegen Aston Villa 1:0 durch.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Conference League

In der Conference League machte der englische Cupsieger Crystal Palace einen grossen Schritt Richtung Final. Die Londoner gewannen im polnischen Krakau das Auswärtsspiel gegen die Ukrainer von Schachtar Donezk 3:1. Ismaila Sarr gelang dabei für die Engländer nach 21 Sekunden das schnellste Tor in der Geschichte des Wettbewerbs.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Im zweiten Halbfinal erspielte sich Rayo Vallecano daheim gegen Strasbourg einen 1:0-Vorteil. (abu/sda)