meist klar
DE | FR
burger
Sport
FC Luzern

Super League: Winterthur steigt nach der Niederlage gegen GC ab

Die enttaeuschten Winterthurer nach dem Tor zum 3:2 bei dem Spiel der Fussball Super League zwischen dem Grasshopper Club Zuerich (GC) und dem FC Winterthur (FCW) am Dienstag, 12. Mai 2026 im Stadion ...
Nach vier Saisons in der Super League ist Winterthur abgestiegen.Bild: keystone

Winti verspielt eine 2:0-Führung und steigt ab – GC rettet sich nach Wende in die Barrage

Der FC Winterthur steht nach der vorletzten Runde der Super League als Absteiger fest. Das Team von Patrick Rahmen verspielt im Match der letzten Chance auf dem Weg zur 2:3-Niederlage bei den Grasshoppers einen frühen 2:0-Vorsprung.
12.05.2026, 19:3012.05.2026, 23:27

Besser hätte Winterthur nicht in den Abstiegsgipfel im Letzigrund starten können. In den ersten zehn Minuten traf Pajtim Kasami zweimal nach einem Eckball. Zweimal innerhalb von drei Minuten kam der 33-Jährige, der als Junior für beide Klubs gespielt hatte, recht unbedrängt zum Abschluss.

Von den Grasshoppers war lange Zeit nichts Positives zu sehen. Im zweiten Match unter Peter Zeidler, dem dritten Trainer in dieser Saison, wirkte GC hinten fragil und vorne harmlos. Daran ändert auch die frühe taktische und personelle Veränderung lange Zeit nichts. Der bedauernswerte Mittelfeldspieler Imourane Hassane musste schon kurz nach Ablauf der Startviertelstunde Stürmer Lee Young-Jun Platz machen.

Dirk Abels mit dem entscheidenden Treffer.Video: SRF

Es war ein vermeidbares Handspiel von Théo Golliard nötig, um nach einer Stunde den Anschlusstreffer von GC-Captain Dirk Abels mittels Penalty zu ermöglichen und gleichzeitig die grosse Wende einzuläuten. Lee traf kurz darauf mit einem abgefälschten Schuss zum Ausgleich, und der immer bis in die Haarspitzen motivierte Abels erzielte nach einem Eckball per Kopf das 3:2.

Winterthur hätte einen Sieg benötigt, um bis auf einen Punkt an die Grasshoppers heranzukommen und bis in die Schlussrunde auf den Ligaerhalt zu hoffen. Mit einem Lattenschuss kamen die Winterthurer zwar nochmals nahe an einen Treffer, aber letztlich war es am Dienstagabend wie so oft in dieser Saison die ungenügende Defensivarbeit, die ihnen zum Verhängnis wurde.

FCW hinterliess Spuren

Vier Jahre nach der Rückkehr in die höchste Liga unter Alex Frei verabschiedet sich Winterthur damit wieder in die Challenge League. Der Klub von der Schützenwiese war eine Bereicherung, weil er mit seinen treuen Fans das Stadion füllte und die Dinge auch etwas anders anging als andere Klubs. Der Höhepunkt der vier Jahre war die vorletzte Saison mit dem Einzug in die Championship Group. Einen Platz im Europacup verpasste das erfrischend aufspielende Team damals nur, weil ihm gegen Ende der Saison etwas der Schnauf ausging.

Der Doppelpack von Pajtim Kasami.Video: SRF

Die anderen drei Saisons waren ein stetiger Kampf gegen den Abstieg, den der FCW zweimal für sich entschied, weil die Moral immer stimmte. Auch in der laufenden Spielzeit kämpfte der Aussenseiter vorbildlich, obwohl er seit der 3. Runde immer am Tabellenende lag und sich zwischenzeitlich in fast aussichtsloser Lage befand. Am Wochenende hatte er sich eine Chance auf eine mögliche letzte Chance erspielt, die er gegen GC nicht nutzen konnte, obwohl er am Dienstagabend auch in den letzten Minuten das Kämpfen nicht einstellte. Am Ende war es trotz allem Einsatz zu wenig: Nur fünf Saisonsiege und eine Tordifferenz von -53 sind Zahlen eines Absteigers.

«Wir konnten uns mental auf diesen Moment vorbereiten»: Die Stimmen zum Winti-Abstieg

Gleiches könnte man zu den Grasshoppers sagen. Der Rekordmeister, der gegen Winterthur zum richtigen Zeitpunkt Moral zeigte, bekommt aber eine letzte Chance. Zum dritten Mal in Folge steht er in der Barrage und spielt am nächsten Montag und am Donnerstag in einer Woche gegen den Zweiten der Challenge League, entweder Vaduz oder Aarau.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

Heimsiege für Luzern und Servette

In den anderen Spielen der Relegation Group ging es am Dienstag nicht mehr um annähernd so viel wie im Letzigrund. Luzern und Servette bleiben im Rennen um den 7. Platz Kopf an Kopf. Beide feierten Heimsiege. Servette gewann das Léman-Derby gegen Lausanne-Sport durch Tore von David Douline (61.) und Samuel Mraz (65.) verdient mit 2:0. Beide Treffer fielen nach Eckbällen.

Luzern schlug den FC Zürich dank eines Treffers von Oscar Kabwit in der 70. Minute und verteidigte diesen Vorsprung in der Schlussviertelstunde in Unterzahl. Nachdem Bung Meng Freimann die Rote Karte gesehen hatte, lancierte der FCZ eine Schlussoffensive, traf aber nur noch den Pfosten. (riz/sda)

Die Telegramme

Grasshoppers - Winterthur 3:2 (0:2)
8186 Zuschauer. - SR Wolfensberger.
Tore: 7. Kasami (Sidler) 0:1. 10. Kasami 0:2. 60. Abels (Penalty) 1:2. 62. Lee Young-Jun (Krasniqi) 2:2. 70. Abels (Jensen) 3:2.
Grasshoppers: Hammel; Abels, Ngom, Köhler, Rissi (61. Ullmann); Hassane (18. Lee Young-Jun); Krasniqi (87. Marques), Meyer, Zvonarek, Jensen; Frey.
Winterthur: Kapino; Sidler (67. Maluvunu), Lüthi, Kryeziu (67. Arnold), Diaby (67. Smith); Jankewitz (78. Buess), Kasami; Schneider, Golliard, Burkart (83. Ulrich); Hunziker.
Verwarnungen: 28. Abels, 55. Meyer, 62. Kryeziu, 63. Lee Young-Jun, 83. Ngom, 95. Frey.

Servette - Lausanne-Sport 2:0 (0:0)
10'112 Zuschauer. - SR Cibelli.
Tore: 61. Douline 1:0. 65. Mráz (Lopes) 2:0.
Servette: Frick; Srdanovic (74. Houboulang Mendes), Rouiller, Burch, Njoh; Fomba, Douline (83. Ondoua); Lopes (83. Miguel), Stevanovic (34. Guillemenot), Kadile; Mráz (74. Mazikou).
Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Sow, Ngonzo, Poaty; Mollet (70. NDiaye), Roche, Custodio (71. Lekoueiry); Renovales (57. Butler-Oyedeji), Janneh (71. Kana Biyik), Diakite (85. Ajdini).
Verwarnungen: 36. Douline, 63. Roche, 66. Sow, 69. Mollet, 84. Burch, 87. NDiaye.

Luzern - Zürich 1:0 (0:0)
12'190 Zuschauer. - SR Blanco.
Tor: 70. Kabwit (Owusu) 1:0.
Luzern: Loretz; Dorn, Freimann, Bajrami, Fernandes (72. Ciganiks); Owusu, Winkler (73. Abe); Lucas Ferreira (64. Spadanuda), M. Di Giusto; Kabwit (79. Knezevic), Vasovic (79. Villiger).
Zürich: Huber; Hodza, Kamberi, Hack, Sauter (80. Ramic); Reichmuth (80. Berisha), Palacio; Perea, Krasniqi (59. N. Di Giusto), Ivan Cavaleiro (59. Walker); Kény (59. Emmanuel).
Bemerkungen: 77. Rote Karte gegen Freimann (grobes Foul).
Verwarnungen: 56. Dorn, 80. Knezevic. (riz/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 36
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
11 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Neruda
12.05.2026 22:36registriert September 2016
Meine Fresse 😆 Wer gegen dieses desolate GC eine 2-0 Führung vergibt gehört wirklich in die Challenge League. Das gleiche gilt für die Barrage. Wenn man zu schlecht ist um GC zu schlagen, ist es besser man bleibt in dee zweiten Liga.
272
Melden
Zum Kommentar
avatar
zaphod67
12.05.2026 21:00registriert Mai 2018
Hopp Winti!!
2418
Melden
Zum Kommentar
avatar
herrelsener
12.05.2026 22:08registriert Juli 2023
Wie unglaublich schlecht muss man sein, wenn man gegen gc verliert...
2318
Melden
Zum Kommentar
11
Die Schweiz gewann fünfmal eine WM-Medaille im eigenen Land – einst mit nur einem Sieg
Die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz steht vor der Tür. Insgesamt gewann die Hockey-Nati bereits fünfmal eine Medaille im eigenen Land. Sehr skurril ist jene aus dem Jahr 1953.
Noch wenige Tage bis die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz startet. Die Schweizer Nationalmannschaft mit Trainer Jan Cadieux peilt den ersten Weltmeistertitel der Geschichte an und möchte nach zwei Finalniederlagen in Folge endlich ganz zuoberst stehen. Bei Weltmeisterschaften im eigenen Land konnte sich die Hockey-Nati bereits fünfmal über Edelmetall freuen, allerdings liegen diese Erfolge viele Jahrzehnte zurück.
Zur Story