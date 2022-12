Fliegender Wechsel

Kloten verpflichtet Derungs von Servette +++ EVZ holt Abdelkader zurück

Sportredaktion Folge mir

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Kloten nimmt Keanu Derungs unter Vertrag

Der Aufsteiger Kloten hat den Stürmer Keanu Derungs verpflichtet. Der 20-Jährige, der bei diesem Klub bis 2019 die Juniorenabteilung durchlief, kommt per sofort von Genève-Servette. Er löste den Vertrag in der Westschweiz auf und unterschrieb in Kloten bis in den Frühling 2025.

Keanu Derungs, der Bruder von Ian Derungs bei Ajoie, kehrte vergangenen Sommer aus einer der kanadischen Juniorenligen zurück, erhielt in der Westschweiz aber nur wenig Spielzeit. (nih/sda)

Bild: keystone

EV Zug holt Abdelkader als Ersatz für Klingberg

Der EV Zug reagiert auf den wochenlangen Ausfall von Carl Klingberg und verpflichtet bis Ende Jahr, mit Option auf Verlängerung bis Ende Saison, den Amerikaner Justin Abdelkader.

Für den 35-jährigen Stürmer mit der Erfahrung von 803 NHL-Partien ist es eine Rückkehr, hat er doch schon in der finalen Phase der Saison 2020/21 für die Zentralschweizer gespielt. In den damaligen Playoffs trug Abdelkader in 13 Begegnungen sechs Tore und drei Assists zum ersten Meistertitel der Zuger seit 1998 bei. Zuletzt war er bei Lugano tätig. (nih/sda)

Bild: keystone

SC Bern verpflichtet Tyler Ennis

Der SC Bern reagiert auf den mehrwöchigen Ausfall von Dominik Kahun und verpflichtet bis Saisonende den NHL-Routinier Tyler Ennis.

Am Samstag zog sich der Deutsche Kahun im Spiel gegen Ambri-Piotta (4:3 n.V.) eine Schulterverletzung zu. Der 27-jährige Stürmer wird mindestens vier bis sechs Wochen pausieren müssen. Einen Ersatz für Kahun fanden die Berner im zuletzt vertragslosen Ennis. Der 33-Jährige bestritt über 700 NHL-Partien mit Buffalo, Minnesota, Toronto und Ottawa, das seinen Vertrag im letzten Frühjahr nicht verlängert hat. Der kanadische Angreifer war 2015 Weltmeister. In der Lockout-Saison 2012/2013 bestritt er einige Partien für die SCL Tigers (8 Skorerpunkt in 9 Spielen). (nih/sda)

Bild: imago

Bürgler bis 2025 bei Ambri-Piotta

Dario Bürgler beendet seine Karriere noch nicht. Der 34-jährige Stürmer verlängerte seinen Vertrag bei Ambri-Piotta um zwei weitere Saisons bis 2025. Der gebürtige Schwyzer spielt seit 2021 in der Leventina und ist einer der konstantesten Skorer bei den Tessinern. (mom/sda)

Dario Bürgler hat noch nicht genug. Bild: www.imago-images.de

Grenier verlässt die Tigers vorzeitig

Die SCL Tigers und der Stürmer Alexandre Grenier lösen den bis im Frühling 2024 gültigen Vertrag vorzeitig auf. Der Klub und der Kanadier, der in der vergangenen Saison mit 48 Skorerpunkten in 47 Partien die Erwartungen erfüllte, trennen sich gemäss Communiqué im gegenseitigen Einvernehmen. (nih/sda)

Bild: keystone

Schlumpf weitere drei Jahre in Zug

Dominik Schlumpf hält dem EV Zug längerfristig die Treue. Der 31-jährige Defensivverteidiger hat den nach der laufenden Meisterschaft auslaufenden Vertrag um weitere drei Jahre verlängert. Der 57-fache Schweizer Internationale befindet sich derzeit in seiner neunten Saison mit dem EVZ, mit dem er in den letzten zwei Jahren Meister geworden ist. (mom/sda)

Dominik Schlumpf bleibt weitere drei Jahre in Zug. Bild: KEYSTONE

Fabrice Herzog weitere drei Jahre beim EV Zug

Fabrice Herzog spielt auch die nächsten drei Saisons für den EV Zug. Der 27-jährige Stürmer hat den Vertrag mit dem Schweizer Meister entsprechend verlängert. Herzog war auf die vergangene Saison hin nach vier Jahren bei den ZSC Lions und zwei Jahren beim HC Davos zu den Innerschweizern zurückgekehrt, für die er davor seine erste volle Saison in der National League gespielt hatte. (mom/sda)

Fabrice Herzog bleibt für drei weitere Saisons in Zug. Bild: keystone

Füglister von Kloten zurück zum SC Langenthal

Jeffrey Füglister kehrt vom EHC Kloten zum SC Langenthal zurück. Der 32-jährige Center hat sich beim Swiss-League-Verein bis zum Ende der Saison verpflichtet. Vor seinem Wechsel zu den Zürchern vor vier Jahren hatte Füglister bereits während viereinhalb Saisons für die Oberaargauer gespielt. (mom/sda)

Jeffrey Füglister kehrt zum SC Langenthal zurück. bild:imago

ZSC verlängert mit Captain Geering und Sopa

Die ZSC Lions haben den Vertrag mit Captain Patrick Geering um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2025/26 verlängert. Der 32-jährige Verteidiger gehört seit Juniorenzeiten der Organisation der Zürcher an. Sein Debüt in der obersten Schweizer Eishockey-Liga gab er in der Saison 2008/09. Seither bestritt er 782 Meisterschaftsspiele für die Lions und wurde mit den Zürchern drei Mal Schweizer Meister.

Auch der Vertrag mit Kyen Sopa wurde verlängert. Der 21-jährige Flügelstürmer ist nun bis zum Ende der Saison 2024/25 an den ZSC gebunden. (mom/sda)

Bild: keystone

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 25)

kommt vom EV Zug

🇫🇮 Mikko Lehtonen (Verteidiger, 28)

kommt von SKA St.Petersburg

🇸🇪 Lucas Wallmark (Stürmer, 26)

kommt von ZSKA Moskau

🇨🇭Dean Kukan (Verteidiger, 28)

kommt von den Columbus Blue Jackets

🇨🇿 Simon Hrubec (Goalie, 30)

kommt von Avangard Omsk

🇫🇮 Juho Lammikko (Stürmer, 26)

kommt von den Vancouver Canucks

🇫🇷 Alexandre Texier (Stürmer, 22)

kommt von den Columbus Blue Jackets

Abgänge ❌

🇨🇭 Lukas Flüeler (Torhüter, 33)

tritt zurück

🇨🇦 Maxim Noreau (Verteidiger, 34)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇸🇪 Marcus Krüger (Stürmer, 31)

wechselt zu Djurgarden IF

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger, 22)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Denis Malgin (Stürmer, 25)

wechselt zu den Toronto Maple Leafs

🇨🇦 John Quenneville (Stürmer, 26)

wechselt zu Leksands IF

🇫🇷 Johan Morant (Verteidiger, 36)

unbekannt

🇫🇮 Tommi Kivistö (Verteidiger, 31)

wechselt zu Kärpät

🇨🇭 Marco Pedretti (Stürmer, 30)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Marc Aeschlimann (Stürmer, 27)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭Jeremi Gerber (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Stéphane Patry (Stürmer, 21)

kommt von Genf-Servette

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 28)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Calle Andersson (Verteidiger, 27)

kommt vom SC Bern

🇫🇮 Mikko Koskinen (Goalie, 32)

kommt von den Edmonton Oilers

🇫🇮 Markus Granlund (Stürmer, 29)

kommt von Salawat Julajew Ufa

🇨🇦 Kris Bennett (Strümer, 26)

kommt von den Iowa Heartlanders (ECHL)

🇫🇮 Oliwer Kaski (Verteidiger, 26)

kommt von Avangard Omsk

🇨🇦 Brett Connolly (Stürmer, 30)

kommt von den Rockford IceHogs

Abgänge ❌

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭Alessio Bertaggia (Stürmer, 27)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Alessandro Chiesa (Verteidiger, 35)

Karriereende

🇨🇦🇨🇭 Evan Tschumi (Stürmer, 25)

wechselt zum HC Sierre

🇨🇭 Timo Haussener (Stürmer, 25)

wechselt zum EHC Olten

🇨🇭 Tim Traber (Stürmer, 29)

unbekannt



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭Joel Vermin (Stürmer, 29)

kommt von Genf-Servette

🇨🇭🇨🇦 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 28)

kommt von Davos

🇨🇭 Fabian Ritzmann (Stürmer, 20)

kommt von Davos

🇨🇦 Eric Gélinas (Verteidiger, 30)

kommt von BK Rögle (SWE)

🇨🇭Marco Lehmann (Stürmer, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭Sven Bärtschi (Stürmer, 29)

kommt von den Henderson Silver Knights (AHL)

🇨🇭 Vincent Ryser (Stürmer, 20)

kommt von den eigenen Junioren

🇸🇪 Oscar Lindberg (Stürmer, 30)

kommt von Dynamo Moskau

🇦🇹 Benjamin Baumgartner (Stürmer, 22)

kommt von Lausanne

🇨🇦 Colton Sceviour (Stürmer, 33)

kommt von den Edmonton Oilers

🇨🇦 Tyler Ennis (Stürmer, 33)

kommt von den Ottawa Senators

Abgänge ❌

🇨🇭 Jeremi Gerber (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Lugano

🇫🇷 Thomas Thiry (Verteidiger, 24)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Calle Andersson (Verteidiger, 27)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Timothy Kast (Stürmer, 33)

wechselt zum EHC Olten

🇨🇭 Alain Berger (Stürmer, 31)

tritt zurück

🇨🇦 Christian Thomas (Stürmer, 29)

wechselt zum HC Bozen

🇨🇭 Thomas Rüfenacht (Stürmer, 37)

wechselt zum EHC Olten

🇨🇭 Eric Blum (Verteidiger, 35)

offen

🇨🇭 Gregory Sciaroni (Stürmer, 32)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇦 Dustin Jeffrey (Stürmer, 34)

wechselt zu den Grizzlys Wolfsburg

🇨🇭 Jan Neuenschwander (Stürmer, 29)

wechselt zu den SCL Tigers

🇱🇻 Kaspars Daugavins (Stürmer, 34)

wechselt zu den Iserlohn Roosters

🇨🇦 Cory Conacher (Stürmer, 32)

Vertrag wurde aufgelöst

🇨🇭 Vincent Praplan (Stürmer, 27)

wechselt zu Genève-Servette



Gerüchte 💬

. . .

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Luca Christen (Verteidiger, 23)

kommt vom SC Langenthal

🇸🇪 Jesper Olofsson (Stürmer, 29)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Simon Rytz (Torhüter, 38)

kommt vom EHC Olten

🇫🇮 Harri Säteri (Torhüter, 32)

kommt von den Arizona Coyotes

Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 25)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Gilian Kohler (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Kevin Fey (Verteidiger, 31)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Elien Paupe (Goalie, 27)

wechselt zum SC Langenthal



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



🇺🇸 Brian O'Neill (Stürmer, 33)

kommt von Jokerit Helsinki

🇸🇰 Peter Cehlarik (Stürmer, 26)

kommt von Avangard Omsk

🇨🇭 Tobias Geisser (Verteidiger, 23)

kommt von den Hershey Bears

🇺🇸 Justin Abdelkader (Stürmer, 33)

zuletzt vertragslos



Abgänge ❌

🇨🇭 Jérôme Bachofner (Stürmer, 25)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 28)

wechselt zum HC Lugano

🇸🇪 Anton Lander (Stürmer, 30)

wechselt zu Timra IK nach Schweden

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 34)

wechselt zu den ZSC Tigers



Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Joel Scheidegger (Verteidiger, 26)

kommt vom EHC Olten

🇫🇮 Juuso Vainio (Verteidiger, 27)

kommt von den Växjö Lakers (FIN)

🇸🇪 Marcus Sörensen (Stürmer, 29)

kommt von Djurgarden IF

🇸🇪 Jacob de la Rose (Stürmer, 26)

kommt von Färjestad BK

🇫🇮 Janne Kuokkanen (Stürmer, 24)

kommt von den New Jersey Devils​

Abgänge ❌

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 32)

wechselt zum SC Bern

🇸🇪 Daniel Brodin (Stürmer, 31)

wechselt zu Djurgarden IF

🇨🇭 Philippe Furrer (Verteidiger, 36)

tritt zurück

🇨🇭 Yannick Herren (Stürmer, 31)

unbekannt

🇫🇷 Jordann Bougro (Stürmer, 24)

wechselt zum EHC Kloten



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Michael Fora (Verteidiger, 26)

kommt vom HC Ambri-Piotta

🇨🇭Gian-Marco Hammerer (Stürmer, 20)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇭Nino Russo (Stürmer, 21)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇭Tim Minder (Verteidiger, 20)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇸🇪 Klas Dahlbeck (Verteidiger, 30)

kommt von ZSKA Moskau

🇸🇪 Leon Bristedt (Stürmer, 27)

kommt von Rögle BK

🇸🇪 Joakim Nordström (Stürmer, 30)

kommt von ZSKA Moskau​

Abgänge ❌

🇨🇭 Robert Mayer (Torhüter, 32)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭🇨🇦 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 28)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Fabian Ritzmann (Stürmer, 20)

wechselt zum SC Bern

🇸🇪 Mathias Bromé (Stürmer, 27)

wechselt zu Örebro HK

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Kloten​

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Alessio Bertaggia (Stürmer, 27)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Robert Mayer (Torhüter, 32)

kommt vom HC Davos

🇨🇭Vincent Praplan (Stürmer, 27)

kommt vom SC Bern

🇸🇪 Linus Omark (Stürmer, 35)

kommt von Lulea

🇫🇮 Teemu Hartikainen (Stürmer, 32)

kommt von Salawat Julajew Ufa

🇨🇭Keanu Derungs (Stürmer, 20)

kommt von den Victoria Royals (WHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Joel Vermin (Stürmer, 29)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Stéphane Patry (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Stéphane Charlin (Torhüter, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Mathieu Vouillamoz (Stürmer, 22)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Tyler Moy (Stürmer, 27)

wechselt zu den SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Michael Hügli (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭Igor Jelovac (Verteidiger, 27)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭Nicolas Perrenoud (Stürmer, 18)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇱🇻 Ivars Punnenovs (Goalie, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇸🇪 Robin Kovacs (Stürmer, 25)

kommt von Örebrö HK

🇫🇮 Miikka Salomäki (Stürmer, 29)

kommt von HIFK Helsinki

🇦🇹 Michael Raffl (Stürmer, 33)

kommt von den Dallas Stars

🇨🇦 Daniel Audette (Stürmer, 26)

kommt von Örebrö HK



Abgänge ❌

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Luca Boltshauser (Torhüter, 28)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Victor Oejdemark (Verteidiger, 23)

wechselt zum EHC Olten

🇦🇹 Benjamin Baumgartner (Stürmer, 22)

wechselt zum SC Bern

🇩🇪 Justin Krüger (Verteidiger, 35)

tritt zurück



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇿 Filip Chlapik (Stürmer, 24)

kommt von Sparta Prag

🇦🇹 Kilian Zündel (Verteidiger, 21)

kommt aus Salzburg

🇨🇭 Valentin Hofer (Stürmer, 19)

kommt von der EVZ Academy

🇳🇴🇸🇪 William Hedlund (Stürmer, 19)

kommt von der EVZ Academy

🇫🇮 Jesse Virtanen (Verteidiger, 30)

kommt von Färjestad BK

🇨🇭 Lionel Marchand (Stürmer, 20)

kommt von den GCK Lions

🇨🇿 Michael Spacek (Stürmer, 25)

kommt von Frölunda HC

🇸🇪 Tim Heed (Verteidiger, 31)

kommt von Spartak Moskau

🇨🇭 Noah Patenaude (Torhüter, 19)

kommt von den Saint John Sea Dogs (QMJHL)

🇨🇭 Simon Marha (Stürmer, 19)

kommt vom eigenen Nachwuchs

Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 26)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Damiano Ciaccio (Torhüter, 33)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Giacomo Dal Pian (Stürmer, 29)

wechselt zum EHC Olten

🇨🇭 Joël Neuenschwander (Stürmer, 22)

offen

🇨🇭 Cédric Hächler (Verteidiger, 28)

wechselt zum EHC Olten

🇫🇮 Juuso Hietanen (Verteidiger, 36)

wechselt zu Hämeenlinna

🇩🇰 Peter Regin (Stürmer, 36)

wechselt zu den Eisbären Berlin

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 33)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Cédric Aeschbach (Verteidiger, 19)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇨🇭 Luca Boltshauser (Torhüter, 28)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Stéphane Charlin (Torhüter, 21)

kommt von Servette

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidiger, 24)

kommt von Lukko Rauma

🇨🇭Jan Neuenschwander (Stürmer, 29)

kommt vom SC Bern

🇫🇮 Sami Lepistö (Verteidiger, 37)

kommt von Lulea HF

🇩🇪 Marc Michaelis (Stürmer, 27)

kommt von den Toronto Marlies

🇨🇭 Marc Aeschlimann (Stürmer, 27)

kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

🇸🇪 Jesper Olofsson (Stürmer, 29)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Janis Elsener (Verteidiger, 24)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇱🇻 Ivars Punnenovs (Goalie, 27)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Laari Leeger (Verteidiger, 35)

wechselt zum EHC Olten

🇨🇭 Yannick Blaser (33, Verteidiger)

wechselt zu den GCK Lions



Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇦Maxim Noreau (Verteidiger, 34)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭Robin Meyer (Torhüter, 21)

kommt von der EVZ Academy

🇨🇭 Janis Elsener (Verteidiger, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Mats Alge (Stürmer, 18)

kommt von der EVZ Academy

🇺🇸 Jordan Schroeder (Stürmer, 31)

kommt von Jokerit Helsinki

🇩🇰 Nicklas Jensen (Stürmer, 29)

kommt von Jokerit Helsinki

🇨🇭 Tyler Moy (Stürmer, 27)

kommt von Genf-Servette



Abgänge ❌

🇨🇭 Marco Lehmann (Stürmer, 22)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Noël Bader (Torhüter, 26)

tritt zurück

🇨🇭Igor Jelovac (Verteidiger, 27)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇿 Simon Marha (Stürmer, 19)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇺🇸 Steve Moses (Stürmer, 32)

wechselt zu HPK nach Finnland

🇨🇦 Zack Mitchell (Stürmer, 29)

offen

🇫🇮 Kalle Kossila (Stürmer, 29)

wechselt zu den Växjö Lakers

🇨🇭Benjamin Neukomm (Stürmer, 31)

wechselt zum EHC Olten​

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Gilian Kohler (Stürmer, 21)

kommt vom EHC Biel

🇫🇷 Thomas Thiry (Verteidiger, 24)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Ian Derungs (Stürmer, 22)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇭 Kevin Fey (Verteidiger, 31)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Gregory Sciaroni (Stürmer, 33)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Valentin Pilet (Verteidiger, 25)

kommt vom EHC Visp

🇺🇸 T.J. Brennan (Verteidiger, 33)

kommt von RB Salzburg

🇨🇦 Frédérik Gauthier (Stürmer, 27)

kommt von den New Jersey Devils

🇨🇭 Mathieu Vouillamoz (Stürmer, 22)

kommt von Genève-Servette

🇨🇭 Damiano Ciaccio (Goalie, 33)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭 Fabio Arnold (Stümer, 26)

kommt von Lausanne

Abgänge ❌

🇸🇪 Sebastian Wännström (Stürmer, 31)

wechselt zu den Augsburger Panthers

🇨🇦 Maxime Fortier (Stürmer, 24)

wechselt zu IF Björklöven

🇨🇭 Mathias Joggi (Verteidiger, 36)

tritt zurück

🇨🇭 Lars Frei (Stürmer, 28)

wechselt zum EHC Chur



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇦 Jonathan Ang (Stürmer, 24)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger, 22)

kommt von den GCK Lions

🇸🇪 Lucas Ekestahl-Jonsson (Verteidiger, 26)

kommt von Rögle BK

🇫🇷 Jordann Bougro (Stürmer, 24)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇫🇮 Juha Metsola (Goalie, 33)

kommt von Salawat Ufa

🇫🇮 Miro Aaltonen (Stürmer, 29)

kommt von Vityaz Podolsk

🇫🇮 Jesper Peltonen (Verteidiger, 24)

kommt von den Wisconsin-Madison Badgers (NCAA)

🇺🇸 Jordan Schmaltz (Verteidiger, 28)

kommt von IFK Helsinki

🇫🇮 Arttu Ruotsalainen (Stürmer, 24)

kommt von den Rochester Americans (AHL)

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

🇨🇭 Dominic Nyffeler (Torhüter, 29)

wechselt zum EHC Olten

🇨🇭 Ramon Knellwolf (Stürmer, 24)

wechselt leihweise zum HC Thurgau

🇸🇪 Robin Figren (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇭 Mattia Hinterkircher (Stürmer, 27)

wechselt zu den GCK Lions

Gerüchte 💬

...