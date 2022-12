Fliegender Wechsel

«Triple Z» – Zehnder von Zug nach Zürich +++ Ambri holt umstrittenen Stürmer

Während die aktuelle National-League-Saison noch läuft, planen die Klubs bereits wieder die Kader für die nächste Saison. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2023/24

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Zehnder von Zug nach Zürich

Yannick Zehnder wird den Schweizer Meister Zug Ende Saison verlassen. Der 24-jährige Stürmer verlängert den auslaufenden Vertrag mit seinem Stammklub nicht und wird sich für zwei Spielzeiten den ZSC Lions anschliessen. Gleichzeitig verkündete der ZSC auch die Vertragsverlängerung mit Chris Baltisberger bis 2025.

Zehnder debütierte 2017 in der ersten Mannschaft und gewann mit dem EVZ 2021 und 2022 den Meistertitel sowie 2019 den Schweizer Cup. (abu/sda)

Ambri findet Ersatz für Nick Shore

Ambri-Piotta hat einen Tag nach dem Abgang von Nick Shore einen Ersatz für den Amerikaner verpflichtet. Die Leventiner statteten den kanadischen Stürmer Alex Formenton mit einem bis Ende Saison gültigen Vertrag aus.

Der 23-jährige Formenton wurde 2017 in der 2. Runde von den Ottawa Senators gedraftet. 79 seiner insgesamt 109 NHL-Spiele absolvierte er in der vergangenen Saison und verbuchte dabei 18 Tore und 14 Assists. Weil sich Formenton nicht auf eine Vertragsverlängerung mit der kanadischen Franchise einigen konnte, entschied er sich nun für einen Wechsel nach Europa.

Formenton war 2018 Teil des U20-Weltmeisterteams von Kanada, das in einen Missbrauchsskandal verwickelt ist. Mittlerweile wurden die Ermittlungen der Behörden wieder aufgenommen. (nih/sda)

Am Dienstag hatte der HC Ambri-Piotta den Vertrag mit dem Amerikaner Nick Shore (30) per sofort aufgelöst. Der Center, der aus der KHL von Sibir Nowosibirsk gekommen ist, erzielte für Ambri in 18 Partien bloss 2 Tore und 5 Assists. Für den Rest der Saison wechselt Shore, der 2021 mit dem EV Zug Meister wurde, nach Schweden zu HV71. (nih/sda)

Burren für zwei Saisons zu Biel

Yanik Burren setzt seine Karriere ab kommender Saison beim EHC Biel fort. Der 25-jährige Berner Verteidiger, seit 2021 in Diensten von Ambri-Piotta, unterschrieb bei den Seeländern einen Vertrag über zwei Jahre. (nih/sda)

Dominik Diem von den Lions zu Kloten

Dominik Diem wechselt auf die nächste Saison hin von den ZSC Lions zum EHC Kloten. Der 25-jährige Stürmer unterschrieb mit den Zürcher Unterländern einen Vertrag für ein Jahr mit Option. Diem spielt seit 2019 wieder für die ZSC Lions, nachdem er zwischenzeitlich in Biel tätig gewesen war. Für diese beiden Klubs erzielte er in 272 Partien der National League 96 Skorerpunkte (23 Tore). (abu/sda)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Yannick Zehnder (Stürmer, 24)

kommt vom EV Zug



Abgänge ❌

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 25)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

...

HC Lugano

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

SC Bern

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 25)

kommt von Ambri-Piotta

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

EV Zug

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

🇨🇭 Yannick Zehnder (Stürmer, 24)

wechselt zu den ZSC Lions

Gerüchte 💬

...

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

HC Davos

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

🇸🇪 Magnus Nygren (Verteidiger, 32)

wechselt zurück nach Schweden

🇨🇭 Julian Schmutz (Stürmer, 28)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

...

Genf-Servette

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Lausanne

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

kommt von den SCRJ Lakers



Abgänge ❌

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 25)

kommt vom EHC Biel





Gerüchte 💬

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

soll von den SCRJ Lakers kommen



SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Julian Schmutz (Stürmer, 28)

kommt vom HC Davos​

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...





SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

wechselt zu Ambri-Piotta

Gerüchte 💬

…

HC Ajoie

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 25)

kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...