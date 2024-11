Das Glück bei den SCL Tigers ist so nah und doch so fern

Fadani spielt aktuell als Leihspieler von Ambri-Piotta in der Swiss League bei Bellinzona. Huet, Sohn der Goalie-Legende Cristobal Huet, absolviert derzeit seine zweite Saison bei den Regina Pats in Kanada. Der 19-jährige Schweizer debütierte in der Saison 2022/23 für Lausanne in der National League. Um den beiden jungen Torhütern gute Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, werden sie mit einer B-Lizenz ausgestattet, damit sie beim HC Thurgau Einsatzminuten in der Swiss League erhalten können. (ram/sda)

Der EHC Biel verstärkt sich mit einem siebenten Ausländer, wie der Verein mitteilte. Die Seeländer sichern sich bis Ende Saison die Dienste des Amerikaners Anthony Greco. Der 31-jährige Stürmer, der zweimal in der NHL auflief, spielte zuletzt in der KHL für Lada Togliatti und erzielte in 19 Partien ein Tor sowie drei Assists. Mit der Verpflichtung Grecos reagieren die Bieler auf den Ausfall von Viktor Lööv, der an einer Gehirnerschütterung leidet. (ram/sda)

Stalder und die Schwierigkeit im Biathlon: «Im Idealfall geht dir nichts durch den Kopf»

Seit mehreren Jahren ist Sebastian Stalder der konstanteste Schweizer Biathlet. Was ihm noch fehlt, ist ein Podestplatz in der Weltelite. Der Zürcher hofft, dass ihm das in dieser Saison endlich gelingt – am liebsten an der Heim-WM in Lenzerheide.

Grösser kann ein Highlight kaum sein: Für die Schweizer Biathleten steht in diesem Winter eine Weltmeisterschaft im eigenen Land auf dem Programm. Vom 12. bis 23. Februar gastieren die Menschen, die die Kombination aus Langlauf und Schiessen am besten beherrschen, in der Biathlon-Arena kurz vor dem Dorf Lantsch/Lenz.