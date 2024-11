Fliegender Wechsel

Kenins wechselt zum SC Bern +++ Alatalo verlängert bei Lugano

Die Saison ist noch nicht besonders alt und trotzdem basteln die Klubs schon an ihren Teams fürs nächste Jahr. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2025/26.

Kenins neu beim SC Bern

Der SC Bern hat den lettischen Stürmer Ronalds Kenins mit einem Tryout-Vertrag bis zum 22. Dezember 2024 ausgestattet, mit der Option zur Verlängerung bis zum Saisonende.



Kenins befindet sich derzeit nach einer Verletzung noch im Aufbautraining. Erst gestern teilte der HC Lausanne mit, dass der Vertrag mit dem Letten aufgelöst wurde.

Alatalo verlängert mit Lugano

Santeri Alatalo verlängert seinen Vertrag mit dem HC Lugano bis 2027. Dem 34-jährigen Verteidiger aus Finnland, der mit der Schweiz an der WM 2021 und den Olympischen Spielen 2022 teilnahm, gelangen in dieser Saison in 14 Partien acht Skorerpunkte (1 Tor).

Alatalo bestreite seine 13. Saison in der National League. Vor Lugano spielte er in Davos und Zug. Mit dem EVZ wurde er 2021 Meister. (riz/sda)

Kenins nicht mehr Teil des Lausanne HC

Die Wege von Ronalds Kenins und dem Lausanne HC trennen sich vorzeitig. Der ursprünglich bis 2026 datierte Vertrag mit dem lettischen Stürmer wurde per sofort aufgelöst. Die Trennung erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen.

Kenins war beim Playoff-Finalisten der letzten Saison zuletzt aufs Abstellgleis geraten und kam in dieser Saison lediglich in der Swiss League (für Sierre) zum Einsatz. Für Lausanne verbuchte der Lette mit Schweizer Lizenz während sechs Saisons in 310 Partien 129 Skorerpunkte.

Wo der 33-jährige Kenins, der mit den ZSC Lions 2012, 2014 und 2018 Schweizer Meister geworden ist, seine Karriere fortsetzt, ist offen. (nih/sda)

Bild: KEYSTONE

Vinzenz Rohrer verlängert beim ZSC

Vinzenz Rohrer steht auch in der nächsten Saison bei den ZSC Lions unter Vertrag. Der Schweizer Meister verlängert die Zusammenarbeit mit dem jungen Stürmer um ein Jahr. Rohrer war letztes Jahr nach zwei Saisons beim kanadischen Juniorenteam Ottawa 67’s in die ZSC-Organisation zurückgekehrt. Auf dem Weg zum Meistertitel avancierte der 20-jährige Österreicher mit Schweizer Lizenz zum Publikumsliebling in Zürich.

2022 von den Montreal Canadiens in der 3. Runde gedraftet, träumt Rohrer von einer Karriere in der NHL. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er trotz Vertrag mit dem ZSC schon im kommenden Sommer den Sprung nach Nordamerika wagt.

Die Lions gaben ausserdem die Vertragsverlängerungen mit Verteidiger Jan Schwendeler und Goalie Robin Zumbühl bekannt. Der 20-jährige Schwendeler unterschrieb für weitere drei, der fünf Jahre ältere Zumbühl für zwei Saisons. (sda)

Antti Suomela bis 2027 bei Lausanne

Der Lausanne HC und der Finne Antti Suomela verlängern den Vertrag bis 2027, wie die Waadtländer mitteilen. Der 30-jährige Stürmer stiess auf die vergangene Saison hin aus Schweden zum LHC und trug mit 17 Toren sowie 35 Assists in 70 Partien massgeblich zum Einzug in den Playoff-Final bei. In der laufenden Meisterschaft steht Suomela nach 18 Spielen bei sechs Treffern und 13 Assists. (hkl/sda)

Bild: keystone

Hausheer ab nächster Saison bei Kloten

Leandro Hausheer wechselt auf die kommende Saison hin von Lugano zu Kloten. Der 21-jährige Verteidiger unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre, wie der Zürcher Verein bekannt gab. Der 1,93 m grosse Hausheer, der in seiner zweiten Saison mit den Bianconeri steht, nahm im Sommer am Prospect Camp der Schweizer Nationalmannschaft teil. (nih/sda)

Bild: keystone

Davos verlängert mit Holden

Wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt hat der HC Davos den Vertrag mit Cheftrainer Josh Holden um zwei weitere Jahre verlängert. Der neue Vertrag läuft nun bis zum Ende der Saison 2026/27. (abu)

Noah Delémont wechselt im Sommer von Biel nach Kloten

Verteidiger Noah Delémont (22), ein Bieler Eigengewächs, wechselt nach dieser Saison von seinem Stammklub EHC Biel zum EHC Kloten. Delémont unterzeichnete in Kloten einen Zweijahresvertrag bis Frühling 2027. (abu/sda)

Freiburg verstärkt sich mit Linden Vey

Der HC Fribourg-Gottéron verpflichtet von Awangard Omsk aus der russischen KHL Mittelstürmer Linden Vey. Der Kanadier erhält einen Vertrag bis Ende Saison.

Der 33-Jährige bestritt in den ersten zwei Monaten der Saison 20 Partien für Omsk (19 Punkte). Gerd Zenhäusern, der Sportdirektor Gottérons, freut sich darüber, dass es «uns gelungen ist, während der Saison einen Spieler zu verpflichten, der schon gut in Form ist». Vey soll als Center die Lücke schliessen, die sich vor zwei Wochen geöffnet hat, als Chris DiDomenico im Tausch mit Flügelstürmer Jakob Lilja zu Ambri-Piotta wechselte. Bei Freiburg stehen nun sieben «Imports» unter Vertrag, «aber dadurch», so Zenhäusern, «wird der Konkurrenzkampf grösser».

Vey wurde vor sieben Jahren (in der Saison 2017/18) mit den ZSC Lions Schweizer Meister. Er wurde damals im Januar verpflichtet und bestritt für den Zürcher SC zehn Partien in der Qualifikation und fünf in den Playoffs (total acht Skorerpunkte). Vey trifft am Donnerstag in Freiburg ein. (nih/sda)

Bild: www.imago-images.de

Saarijärvi vom Emmental an den Genfersee

Der Genève-Servette Hockey Club setzt auch in Zukunft auf finnische Importspieler. Von den SCL Tigers wechselt der Verteidiger Vili Saarijärvi auf nächste Saison für zwei Jahre zum Champions-League-Sieger, wie der Verein auf seiner Website mitteilte. Der 27-jährige Verteidiger spielt aktuell seine dritte Saison im Emmental und kommt bisher auf insgesamt 80 Skorerpunkte. (abu/sda)

Kanadischer Verteidiger für den HC Lugano

Der HC Lugano verstärkt sich mit dem kanadischen Verteidiger Justin Schultz. Der 34-Jährige absolvierte in zwölf NHL-Saisons insgesamt 826 Spiele und erzielte dabei 365 Skorerpunkte (81 Tore). Die letzten zwei Jahre stand er bei den Seattle Kraken im Einsatz.

Lugano fehlen aktuell wegen Verletzungen zwei ausländische Spieler, der schwedische Verteidiger Carl Dahlström und der tschechische Stürmer Radim Zohorna. (abu/sda)

ZSC Lions

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

kommt vom EV Zug

Abgänge ❌

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Leandro Hausheer (Verteidiger, 21)

wechselt zum EHC Kloten



Gerüchte 💬

…

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

kommt vom HC Lugano



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭Noah Delémont (Verteidiger, 22)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

…

EV Zug

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

wechselt zum HC Lugano

Gerüchte 💬

…

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 28)

kommt vom Lausanne HC



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Lukas Frick (Verteidiger, 30)

kommt vom Lausanne HC



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidger, 27)

kommt von den SCL Tigers

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬



...

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers



Abgänge ❌

🇨🇭Lukas Frick (Verteidiger, 30)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron​

Gerüchte 💬

...

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

SCL Tigers

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 24)

wechselt zu Genf-Servette

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidger, 27)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

wechselt zum HC Lugano​

Gerüchte 💬

...





SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 23)

wechselt zum Lausanne HC

Gerüchte 💬

…

HC Ajoie

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭Noah Delémont (Verteidiger, 22)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭Leandro Hausheer (Verteidiger, 21)

kommt vom HC Lugano



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...