Was ist los beim SCB? Auch Topskorer Austin Czarnik geht

Liga-Topskorer Austin Czarnik (31) wird den SC Bern Ende Saison verlassen und künftig für den HC Lausanne stürmen. Das melden verlässliche Gewährsleute aus dem Welschland. Der SCB hat sportlich in die Spur zurückgefunden und ist drauf und dran, die Zukunft zu verspielen.

Was machen eigentlich der Ober- und Untersportchef den ganzen Tag? Das ist nicht einfach die respektlose Frage eines Polemikers. Es ist die Frage, die sich SCB-General Marc Lüthi während einer ruhigen Minute stellen sollte.



Spieler-Exodus

Die Serie von Pannen, die sich Obersportchef Martin Plüss und Untersportchef Patrik Bärtschi leisten, ist doch ein wenig bemerkenswert. Auf das Begehren einer Vertragsverlängerung von Verteidigungsminister Patrik Nemeth sind sie im Herbst nicht rechtzeitig eingegangen. Nun wird er ab nächster Saison für Stabilität bei Gottéron sorgen.

Einst Spieler, nun Obersportchef: Martin Plüss. Bild: keystone

Attilio Biasca und Ludvig Johnson, zwei der besten jungen Spieler auf dem Transfermarkt und vom SCB emsig umworben, wechseln ebenfalls zu Gottéron. Operetten-Nationalstürmer Yannick Zehnder hat dem SCB soeben auch einen Korb gegeben. Philip Wüthrich, einer der besten Schweizer Goalies, wechselt zu Ambri. Yanick Sablatnig ist auf dem Absprung nach Biel und Thierry Bader wird nicht nur von Biel geködert.

Das schwierige Verhältnis zwischen Schillerfalter Dominik Kahun und Trainer Jussi Tapola ist nach wie vor nicht harmonisiert. Aber ohne Not ist der Vertrag mit dem finnischen Trainer bereits vorzeitig bis Ende der nächsten Saison verlängert worden.

Der Topskorer geht

Nun die nächste Hiobs-Botschaft aus der Sportabteilung: Liga-Topskorer Austin Czarnik wird nächste Saison für Lausanne stürmen. Das melden gleich mehrere verlässliche Gewährsleute aus dem Welschland.

Eigentlich ein logischer Transfer: Wussten denn der Ober- und Untersportchef in Bern nicht, dass sich Lausannes Trainer Geoff Ward und Austin Czarnik seit ihrer gemeinsamen NHL-Zeit bei Calgary höchsten Respekt entgegenbringen?



Lüthi mag nicht diskutieren

Da ist die Frage ja schon ein wenig berechtigt und nicht nur polemisch und respektlos, was denn eigentlich der SCB-Ober- und Untersportchef den ganzen Tag machen. Marc Lüthi reagiert auf diese Frage höchst unwirsch: «Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.» Und beendet das Telefonat. Es könnte durchaus zum Nutzen des SCB sein, wenn er seiner prominenten Führungs-Doppelspitze der Sportabteilung unwirsch ein paar Fragen stellen würde.

Der SCB hat sportlich endlich in die Spur zurückgefunden und ist nun drauf und dran, die Zukunft zu verspielen. Es ist ein fast wenig wie zu den Zeiten von Florence Schelling: Der SCB hat in der Sportabteilung ein Führungsproblem. Mit dem Unterschied, dass die ehemalige SCB-Sportchefin ihren Job damals in wesentlich schwierigeren Zeiten zu erledigen hatte. Was ist eigentlich beim SCB los?