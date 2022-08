Oscar Piastri wird nächste Saison nicht für Alpine fahren. Bild: IMAGO / PanoramiC

Alpine ernennt Piastri zum Alonso-Nachfolger für nächste Saison – aber der will gar nicht

Am Montag wurde bekannt, dass Fernando Alonso nach dieser Saison das Formel-1-Team von Alpine verlassen wird. Der Spanier wechselt zum Rivalen Aston Martin – dort ersetzt der 41-Jährige den Deutschen Sebastian Vettel, der seine Formel-1-Karriere nach dieser Saison beenden will. So machte er Alpine einen Strich durch die Rechnung: Der französische Rennstall hatte eigentlich den Vertrag mit dem Altmeister verlängern wollen.

Dennoch ging es nicht lange, bis Alpine für einen neuen Partner für Esteban Ocon gefunden hatte – so schien es zumindest. «Fahrer-Team für 2023 bestätigt», vermeldete der Rennstall bereits am Dienstag. Der 21-jährige Oscar Piastri werde Alonso beerben, hiess es weiter. Der Australier gilt als Talent und ist momentan Testfahrer bei den Franzosen.

Doch scheinbar hatte Alpine einen wichtigen Teil vor der Bekanntgabe vergessen – denn eine Einigung mit dem Fahrer selbst wurde gar nie erzielt. So äusserte sich Piastri kurz darauf selbst auf Twitter zu Wort und dementierte die Meldung. «Das ist falsch», so der 21-Jährige. «Ich habe keinen Vertrag mit Alpine für 2023 unterschrieben.» Gleichzeitig schloss er ein weiteres Engagement bei den Franzosen direkt aus: «Ich werde nächstes Jahr nicht für Alpine fahren.»

Der französische Rennstall muss damit weiterhin nach einem Nachfolger für Fernando Alonso suchen. Piastris Formel-1-Karriere könnte hingegen trotz der Falschmeldung nächste Saison lanciert werden – einfach bei einem anderen Team. Gerüchten zufolge soll er mit McLaren in Gesprächen sein und könnte dort seinen Landsmann Daniel Ricciardo ersetzen.

Der Australier gilt als vielversprechendes Talent. Vor zwei Jahren gewann er den Titel in der Nachwuchsklasse Formel 3, in der Vorsaison wurde er dann Formel-2-Meister. Zu Beginn dieser Saison war er als Reservefahrer von Alpine eingestellt worden. (dab/sda/dpa)