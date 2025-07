Das Spiel zwischen Italien und Portugal sorgte beim SRF für hohe Quoten. Bild: keystone

Deutlich mehr Zuschauer als die Super League: So stark sind die SRF-Quoten bei der Heim-EM

Die Gruppenphase der Europameisterschaft in der Schweiz ist vorbei. Zeit für ein Fazit, wie gut die EM im TV verfolgt wird. Im Vergleich zur Super League der Männer sind die Quoten beim SRF deutlich besser.

Timo Rizzi Folge mir

Mehr «Sport»

Die Fussball-Europameisterschaft der Frauen übertrumpft die Super League der Männer. Dies zeigen Zahlen der Zuschauer beim SRF. Im Schnitt schauten die Spiele der Europameisterschaft vom 2. bis 8. Juli über eine Viertelmillion Menschen – und damit etwa dreimal so viele wie ein durchschnittliches Spiel der Super League beim Schweizer Fernsehen, welches in der Regel am Samstagabend ab 20.30 Uhr über den Bildschirm flimmert. Diese Spiele schauten in der letzten Saison im Schnitt 88'000 Menschen.

Auch wenn man die EM-Spiele der Schweiz, welche deutlich am meisten angesehen wurden, abzieht, ist der Schnitt mit 184'000 Zuschauern deutlich höher als in der höchsten Schweizer Fussballiga.

Die EM wird deutlich mehr verfolgt als die Super League.

Von den Spielen, welche das Schweizer Fernsehen bereits ausgewertet hat, knackten an der EM zehn der 14 Partien die 200'000er-Marke der durchschnittlichen Anzahl Zuschauer. Einzig beim Spiel am vorletzten frühen Freitagabend zwischen Schweden und Dänemark schauten weniger als 100'000 Menschen zu.

Auch der Schnitt der Women's Super League aus der letzten Spielzeit wird deutlich übertroffen. Bei dieser sitzen im Schnitt 32'000 Leute vor dem TV. Abgesehen von den Spielen mit Schweizer Beteiligung war Portugal – Italien mit 287'000 Zuschauern das Spiel mit dem bisher höchsten Schnitt, dicht gefolgt von Deutschland – Dänemark.

Das Gruppenspiel zwischen Schweden und Dänemark zog am wenigsten Zuschauer vor den Fernseher. Bild: keystone

Auffallend ist, dass Spiele, welche um 18 Uhr angepfiffen werden, weniger Personen vor den TV ziehen als welche, die erst um 21 Uhr beginnen.

Die EM geht am Mittwoch mit dem Viertelfinal zwischen Norwegen und Italien weiter. Die Schweiz trifft am Freitagabend auf Spanien. Auch dann wird sich SRF wahrscheinlich wieder über hohe Quoten freuen können.