Formel-1-Weltmeister Hamilton gewinnt zum Saisonstart den GP von Bahrain

Formel 1, Grand Prix von Bahrain 1. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

2. Max Verstappen (NED, Red Bull)

3. Valtteri Bottas (FIN, Mercedes)



Lewis Hamilton gewinnt erstmals seit sechs Jahren wieder das erste Rennen der Saison. Bei seinem 96. Grand-Prix-Sieg siegte der Brite den GP von Bahrain in Sakhir knapp vor Pole-Mann Max Verstappen und seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Für den siebenfachen Weltmeister Hamilton war es der fünfte Sieg auf diesem Kurs.

Vettel und Ocon geraten aneinander

Haas eine Woche vor Ostern noch nicht in Feierlaune

Der erste Ausfall der neuen Saison betraf Nikita Masepin. Der Russe aus dem Haas-Team verabschiedete sich schon nach wenigen Kurven aus dem Rennen:

Wenig später sorgte auch Masepins prominenter Teamkollege für Aufregung. Mick Schumacher verlor kurzzeitig die Kontrolle über sein Auto:

TTFKAS

Alfa Romeo Racing Orlen – The Team Formerly Known As Sauber – klassierte sich knapp ausserhalb der WM-Punkte. Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi belegten die Ränge 11 und 12. (ram/sda)

