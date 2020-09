Sport

Finne setzt bei Formel-1-Wette 20 Cent auf Aussenseiter-Podest – und räumt 33'000 Euro ab

Der Grand-Prix von Monza am letzten Wochenende bleibt Motorsportfans noch lange in Erinnerung. Nicht nur wegen des Ferrari-Debakels zuhause, sondern auch, weil wegen einer Stop-and-go-Strafe Lewis Hamilton den sicher geglaubten Triumph verpasste. Stattdessen siegte Pierre Gasly vor Carlos Sainz und Lance Stroll.

Ein Podest, das so niemand voraussehen konnte, oder? Oh doch!

Ein Finne aus der Stadt Tampere hat genau das getan. Beim Wettanbieter «Veikkaus» im Spiel «Supertripla» setzte er 20 Cent auf genau dieses unwahrscheinliche Podest – und kassierte dafür einen Gewinn von 33'398 Euro.

Moi,

1. Gasly

2. Sainz

3. Stroll

Supertriplan lopullinen kerroin oli 166990,00 — Veikkaus Vedot (@veikkausvedot) September 7, 2020

Die Kombination von Gasly, Sainz und Stroll auf dem Podest hatte eine Quote von 166'990. Das sei die höchste Quote bei einer erfolgreichen Wette und auch der höchste Gewinn in den letzten zehn Jahren gewesen.

Einen vergleichbar hohen Gewinn habe es bei Formel-1-Wetten zuletzt 2017 gegeben, erklärte «Veikkaus»-Manager Miikka Nurmi. Beim damaligen Rennen in Baku setzten drei «Supertripla»-Spieler 20 Cent auf ein Podest mit Ricciardo, Bottas und Stroll und erhielten dafür immerhin je 12'639 Euro. (abu)

