Max Verstappen feiert seinen ersten Saisonsieg. Bild: keystone

Red-Bull-Doppelsieg zum Saisonstart – Verstappen siegt vor Perez

Die neue Formel-1-Saison beginnt, wie die alte aufgehört hat: Mit einem Sieg von Weltmeister Max Verstappen. Der Niederländer im Red Bull gewinnt vor Teamkollege Sergio Perez zum ersten Mal den Grand Prix von Bahrain.

Mit dem Doppelsieg im ersten von 23 Rennen der WM-Saison 2023 hat Red Bull die Hackordnung an der Spitze bestätigt. Dahinter müssen sich die anderen Topteams Ferrari und Mercedes jedoch auf einen neuen Konkurrenten gefasst machen. Fernando Alonso komplettierte als Dritter das Podest in Bahrain. Der 41-jährige Spanier bestätigte im Flutlichtrennen den starken Eindruck, den er und sein neues Team Aston Martin mit zwei Bestzeiten in den Trainings und Startplatz 5 im Qualifying gemacht haben.

Der Start des Rennens. Video: SRF

Zwar profitierte Alonso vom Ausfall von Charles Leclerc, der 16 Runden vor Schluss auf Podestkurs liegend in seinem Ferrari stehen blieb. Doch mit einem starken Manöver überholte der Weltmeister von 2005 und 2006 in der Schlussphase Carlos Sainz im anderen Ferrari und machte damit zu Beginn seiner 20. Saison in der Formel 1 seinen 99. Podestplatz perfekt.

Alonsos starkes Überholmanöver. Video: SRF

Alonsos Teamkollege Lance Stroll rundete mit Platz 6 das gute Teamergebnis von Aston Martin ab. Der Kanadier, dessen Start nach einem schweren Velounfall im Vorfeld und einer Operation an der Hand in Gefahr stand, schob sich zwischen die beiden Mercedes von Rekordweltmeister Lewis Hamilton (5.) und George Russell (7.).

Für Red Bull war es der erste Doppelsieg in Bahrain. Und auch der aus der Pole-Position gestartete Verstappen lancierte seine neuerliche Mission Titelverteidigung mit einer Premiere: Im neunten Anlauf und nach zuvor zwei 2. Plätzen (2020 und 2021) triumphierte der Niederländer zum ersten Mal auf dem Wüstenrundkurs in Sakhir. Insgesamt war es sein 36. Sieg in der Formel 1.

Über einen gelungenen Saisonstart darf sich auch Alfa Romeo freuen. Der Zürcher Rennstall gewann dank dem 8. Rang von Valtteri Bottas vier WM-Punkte. Zhou Guanyu im anderen Hinwiler Auto verpasste die Top 10 als 16. deutlich. (mom/sda)