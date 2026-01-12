bedeckt, etwas Schnee-1°
DE | FR
burger
Sport
Formel 1

Formel 1: Romain Grosjean sendet 5 Jahre nach Crash emotionale Botschaft

Motorsports: FIA Formula One World Championship, WM, Weltmeisterschaft 2020, Grand Prix of Bahrain Motorsports: FIA Formula One World Championship 2020, Grand Prix of Bahrain, A fire is pictured follo ...
Einer der schlimmsten Unfälle der jüngeren Formel-1-Geschichte: Aus diesem Feuer musste Romain Grosjean gerettet werden.Bild: HOCH ZWEI/Pool/Getty Images Euro

5 Jahre nach Horror-Crash: Ex-Formel-1-Star Romain Grosjean sendet emotionale Botschaft

Vor mehr als fünf Jahren landete Romain Grosjean mit seinem Haas in der Streckenbegrenzung. Sein Auto ging in Flammen auf, nun kamen Erinnerungen hoch.
12.01.2026, 07:5212.01.2026, 08:02
Nikolai Stübner / t-online
Ein Artikel von
t-online

Am Ende zog sich Romain Grosjean 2020 «nur» Verbrennungen an der linken Hand zu. Ein Wunder, wenn man die Flammen sieht, in die der Haas-Bolide beim Rennen in Bahrain damals aufging. Etwas mehr als fünf Jahre später kam es für den Ex-Formel-1-Fahrer zu einem emotionalen Wiedersehen: mit dem Helm von damals.

Denn der war wohl ausschlaggebend dafür, dass Grosjean keine ernsthafte Verletzung am Kopf von sich trug, brauchte er doch 27 Sekunden, um sich aus dem brennenden Auto zu befreien. Auf Instagram postete er nun ein Foto mit dem Bild und schrieb emotionale Worte dazu.

«Fünf Jahre nach dem 29. November 2020, bin ich mit meinem Helm wiedervereint», kündigte der mittlerweile 39-Jährige an. «Ich wusste nicht, ob ich bereit bin, aber meine Kinder wollten wirklich verstehen, wie ich so gut vom Feuer beschützt wurde und was in der Nacht passiert ist.»

Im Anschluss bedankte er sich bei Bell Racing und Alpine Star, beides sind zwei Firmen, die für Helme beziehungsweise die Sicherheit der Fahrer verantwortlich sind.

Der Crash von damals im Video.Video: YouTube/FORMULA 1

Zum Abschluss des Posts wurde er besonders emotional, stellte fest, dass selbst solche tiefgreifenden Erlebnisse schnell vergessen werden, «aber das erinnert mich daran, jeden Tag das Beste aus unserem Leben zu machen.»

Besonders bitter für Grosjean: Der Unfall in Bahrain war nicht nur gesundheitlich ein grosser Einschnitt für ihn, es war gleichzeitig auch sein letztes Rennen in der Motorsport-Königsklasse. Im Anschluss kehrte er nicht mehr zurück in den Haas. Stattdessen fuhr er ab 2021 in der IndyCar-Serie, wo er jedoch seit 2025 nur noch als Ersatzfahrer aktiv war.

«War ein Problem, wenn ich schneller als Max war»: So hart war es für Perez bei Red Bull
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die schlimmsten Formel-1-Unfälle seit 1994
1 / 18
Die schlimmsten Formel-1-Unfälle seit 1994

Mai 1994: Nur wenige Tage nach dem Tod von Ayrton Senna verunglückt Karl Wendlinger beim GP von Monte Carlo. Der Österreicher prallt im Qualifying mit 170 Stundenkilometern seitlich in die aus Plastiktanks bestehenden Barrieren. Der Pilot schwebt für einige Tage in Lebensgefahr.
quelle: getty images north america / ben radford
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sabeth hat Cheerleading in Zürich ausprobiert
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Eine meiner besten Wochen» – Bencic reist als Top-Ten-Spielerin an die Australian Open
Belinda Bencic gelingt im Final des United Cup noch einmal ein Paukenschlag. Die Ostschweizerin darf mit grosser Zuversicht ans erste Grand-Slam-Turnier des Jahres reisen.
Die Schweiz verliert in Sydney den Final des United Cup. Das Team mit Stan Wawrinka als Captain unterliegt Polen mit 1:2. Belinda Bencic und Jakub Paul verlieren das entscheidende Mixed-Doppel. In der letzten Partie des Tages gewannen die Doppel-Spezialisten Katarzyna Kawa und Jan Zielinski 6:4, 6:3.
Zur Story