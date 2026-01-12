Einer der schlimmsten Unfälle der jüngeren Formel-1-Geschichte: Aus diesem Feuer musste Romain Grosjean gerettet werden. Bild: HOCH ZWEI/Pool/Getty Images Euro

5 Jahre nach Horror-Crash: Ex-Formel-1-Star Romain Grosjean sendet emotionale Botschaft

Vor mehr als fünf Jahren landete Romain Grosjean mit seinem Haas in der Streckenbegrenzung. Sein Auto ging in Flammen auf, nun kamen Erinnerungen hoch.

Nikolai Stübner / t-online

Am Ende zog sich Romain Grosjean 2020 «nur» Verbrennungen an der linken Hand zu. Ein Wunder, wenn man die Flammen sieht, in die der Haas-Bolide beim Rennen in Bahrain damals aufging. Etwas mehr als fünf Jahre später kam es für den Ex-Formel-1-Fahrer zu einem emotionalen Wiedersehen: mit dem Helm von damals.

Denn der war wohl ausschlaggebend dafür, dass Grosjean keine ernsthafte Verletzung am Kopf von sich trug, brauchte er doch 27 Sekunden, um sich aus dem brennenden Auto zu befreien. Auf Instagram postete er nun ein Foto mit dem Bild und schrieb emotionale Worte dazu.

«Fünf Jahre nach dem 29. November 2020, bin ich mit meinem Helm wiedervereint», kündigte der mittlerweile 39-Jährige an. «Ich wusste nicht, ob ich bereit bin, aber meine Kinder wollten wirklich verstehen, wie ich so gut vom Feuer beschützt wurde und was in der Nacht passiert ist.»

Im Anschluss bedankte er sich bei Bell Racing und Alpine Star, beides sind zwei Firmen, die für Helme beziehungsweise die Sicherheit der Fahrer verantwortlich sind.

Der Crash von damals im Video. Video: YouTube/FORMULA 1

Zum Abschluss des Posts wurde er besonders emotional, stellte fest, dass selbst solche tiefgreifenden Erlebnisse schnell vergessen werden, «aber das erinnert mich daran, jeden Tag das Beste aus unserem Leben zu machen.»

Besonders bitter für Grosjean: Der Unfall in Bahrain war nicht nur gesundheitlich ein grosser Einschnitt für ihn, es war gleichzeitig auch sein letztes Rennen in der Motorsport-Königsklasse. Im Anschluss kehrte er nicht mehr zurück in den Haas. Stattdessen fuhr er ab 2021 in der IndyCar-Serie, wo er jedoch seit 2025 nur noch als Ersatzfahrer aktiv war.