Kimi Antonelli gewinnt auch in Miami. Bild: keystone

Antonelli baut WM-Führung aus – McLaren bestätigt Aufwärtstrend

Kimi Antonelli setzt im Mercedes seinen Siegeszug in der Formel 1 fort. Der Teenager feiert in Miami seinen dritten Grand-Prix-Sieg in Folge und baut damit seine Führung in der WM-Wertung aus.

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Damit stand nach der fünfwöchigen Zwangspause wegen des Iran-Kriegs auch im vierten Grand Prix des Jahres ein Fahrer von Mercedes zuoberst auf dem Podest. Im wegen befürchteter Unwetter um drei Stunden vorverlegten Rennen setzte sich der aus der Pole-Position gestartete Antonelli 3,2 Sekunden vor Weltmeister Lando Norris im McLaren durch. Norris' Teamkollege Oscar Piastri komplettierte als Dritter das Podest.

McLaren bestätigte nach einem schwierigen Saisonstart infolge der grossen Regelrevolution seinen Aufwärtstrend, der tags zuvor mit einem Doppelerfolg durch Norris und Piastri im Sprint in Florida begonnen hatte. Nun standen der Engländer und der Australier, die sich in der letzten Saison mit Max Verstappen bis zuletzt einen packenden Dreikampf um den WM-Titel geliefert haben, erstmals in diesem Jahr auch in einem Grand Prix auf dem Podest.

Verstappen legt in hektischer Startphase einen Dreher hin. Video: SRF

Antonellis Teamkollege George Russell, der Sieger beim Saisonauftakt in Australien, musste sich in Florida mit Rang 6 bescheiden, bleibt aber erster Verfolger in der WM-Wertung. Sein Rückstand auf den überragenden Teenager ist aber um 13 Punkte auf nun 20 Zähler angewachsen. Der WM-Dritte Charles Leclerc im Ferrari verlor nach einem Dreher kurz vor Schluss noch zwei Positionen und wurde hinter Max Verstappen im Red Bull und vor Teamkollege Lewis Hamilton Sechster.

Kein Regen, aber zahlreiche Führungswechsel

Trotz starker Regenfälle am Vormittag blieb es im Sunshine State während des gesamten Grand Prix trocken. Das befürchtete Chaos blieb aus, dennoch wurde mit zahlreichen Führungswechseln in der ersten Rennhälfte reichlich Spektakel geboten.

Antonelli erwischte zum wiederholten Mal einen schwachen Start und verlor die Führung zunächst an Leclerc, während sich der von Startplatz 2 gestartete Verstappen früh drehte und weit zurückfiel. Nach einer Safety-Car-Phase – ausgelöst durch einen spektakulären Unfall von Pierre Gasly und das Ausscheiden von Isack Hadjar – fiel Leclerc nach dem Neustart hinter Norris und Antonelli zurück.

Kurz darauf gelang Antonelli nach dem einzigen Reifenwechsel das entscheidende Überholmanöver gegen Norris, während zuerst Piastri und dann auch Verstappen jeweils eine Führungsrunde drehen durften. Danach fuhr Antonelli mit Norris im Schlepptau ungefährdet seinem dritten GP-Sieg entgegen.

Audis Pechsträhne hält an

Ernüchternd verlief das Wochenende für das Team Audi. Nico Hülkenberg demolierte sich in der ersten Runde die Front, musste anschliessend an die Box und gab das Rennen schon nach neun Runden mit Getriebeproblemen auf. Bereits am Vortag hatte das in Hinwil mitentwickelte Auto des Deutschen noch vor dem Sprint am Heck Feuer gefangen und einen Start verunmöglicht. Auch Teamkollege Gabriel Bortoleto blieb am Sonntag als Zwölfter ohne WM-Punkte.

Die Formel 1 bleibt in Nordamerika. In drei Wochen findet in Montreal der Grosse Preis von Kanada statt. Anschliessend zieht der Tross weiter nach Europa, wo mit je drei Rennen im Juni und Juli ein intensives Programm wartet. (abu/sda)