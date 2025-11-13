freundlich
DE | FR
burger
Sport
Formel 1

Formel 1: Sauber in Zukunft – Audi präsentiert Design für neues Auto

Audi Sauber Formel 1 Formula
Ein erster Blick auf den neuen Audi-Formel-1-Boliden.Bild: instagram

So sieht der Sauber in Zukunft aus: Audi gibt Vorgeschmack auf neues Formel-1-Auto

Audi präsentierte am Mittwoch sein neues Formel-1-Auto. Die Deutschen, die den Sauber-Rennstall übernommen haben, treten ab der kommenden Saison als Werksteam an – in den Farben Silber, Schwarz und Rot.
13.11.2025, 06:3613.11.2025, 06:36

Die Ziele sind hoch angesetzt, wie Audi-Boss Gernot Döllner in München bestätigte: «In den nächsten zwei Jahren werden wir Herausforderer sein. Von 2028 an wollen wir wettbewerbsfähig sein, ab 2030 wollen wir um den Titel fahren.»

Bei einer Veranstaltung am Flughafen München gab der deutsche Autobauer 115 Tage vor dem ersten Grand-Prix-Einsatz in Melbourne mit der Präsentation des Audi R26 Concept einen Vorgeschmack auf das künftige Design des neuen Formel-1-Wagens.

«Für Audi geht es nicht darum, nur teilzunehmen, sondern auch zu gewinnen», erklärte der frühere Ferrari-Teamchef Mattia Binotto, der mittlerweile Projektleiter bei Audi ist, vor den Augen von Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. (nih/sda/dpa)

Ferrari-Boss lässt kein gutes Haar an Hamilton und Leclerc
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Geschichte des Sauber-Rennstalls
1 / 31
Die Geschichte des Sauber-Rennstalls
1970: Gründung der PP Sauber AG zum Bau von Rennsportwagen. Peter Sauber wird Schweizer Meister im Sauber C1.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Basel hat die tiefste Geburtenrate der Schweiz – Eltern sagen, wieso
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Tesla kollabiert in Deutschland
3
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
4
«Schick mir ihr Nacktfoto»: Schweizer tauschen im Internet heimlich Bilder ihrer Ehefrauen
5
Russland baut im Eiltempo Strassenbrücke nach Nordkorea – das steckt dahinter
Meistkommentiert
1
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
2
Emails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
3
Femizid von Rupperswil: Beschuldigter übergoss seine Frau mit heissem Öl
4
«Verrat an Millionen von Amerikanern» – bei den Demokraten fliegen die Fetzen
5
Die Juso-Initiative ist chancenlos: Warum die Wirtschaft trotzdem «zittert»
Meistgeteilt
1
Trotz Waffenstillstand: Israel zerstört 1500 Gebäude im Gazastreifen
2
Waffenexport in Kriegsgebiete: SVP zockt mit der Neutralität
3
GC muss einige Wochen auf Topskorer Asp Jensen verzichten +++ Erster Sieg von Auger-Aliassime
4
Ab 2026 müssen alle Wehrpflichtigen bis 40 in den Zivilschutz
5
Ambri holt einen Slowaken +++ Aus familiären Gründen: Linus Omark verlässt Lugano
«Informierte mich auf Wikipedia über St.Louis»: Suter steckt in einer kniffligen Situation
Pius Suter entschied sich im vergangenen Sommer für einen Wechsel zu den St.Louis Blues. Der Center spricht über seine neue Heimat, die Krise bei seinem Team und die kommenden Highlights mit der Nationalmannschaft.
Die St.Louis Blues blicken auf einen mässigen Saisonstart zurück. In der Central Division stehen die Blues auf dem zweitletzten Platz und haben nur sechs von den bisherigen 17 Saisonspielen gewonnen. Da ist es selbstredend, dass auch Neuzugang Pius Suter nicht glücklich ist mit dem bisherigen Saisonverlauf. «Wir sind natürlich unzufrieden und haben uns das anders vorgestellt. Wir müssen einen Weg finden, um öfters zu gewinnen», sagt der 29-Jährige zum Saisonstart.
Zur Story