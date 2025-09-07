Verstappen siegt in Monza vor McLaren – Sauber kommt dank Bortoleto spät zu Punkten

freundlich24°
Formel 1: Verstappen siegt in Monza vor McLaren – Sauber punktet

Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands celebrates after winning the Italian Grand Prix race at the Monza racetrack in Monza, Italy, Sunday, Sept. 7, 2025. (AP Photo/Luca Bruno) Italy F1 GP ...
Max Verstappen feierte in Monza erst seinen dritten Saisonsieg.Bild: keystone

Max Verstappen triumphiert erneut in Italien. Nach acht Rennen ohne einen Sieg kehrt der Weltmeister nahe der Schweizer Grenze am GP von Italien in Monza zurück auf Platz 1 – vor den McLaren Lando Norris und Oscar Piastri.
07.09.2025, 16:2007.09.2025, 16:44
In Italien fühlt sich Max Verstappen wohl wie während all seiner Weltmeister-Jahre. Verstappen zeigte eine Galavorstellung. 112 Tage nach seinem Erfolg beim Grand Prix von Imola feierte der 27-jährige Niederländer seinen dritten Saisonsieg – in überlegener Manier, wie man sich das einst von ihm gewohnt war.

Die Pole-Position hatte der viermalige Weltmeister noch überraschend erobert. Im Rennen liess er dann dem so souveränen McLaren-Duo mit Lando Norris und Oscar Piastri keine Chance. Seit sechs Jahren feierte erstmals wieder der Sieger des Qualifyings den Rennsieg in Monza.

Mit dem 66. Sieg in seiner Karriere und dem dritten in dieser Saison verkürzte Verstappen den Rückstand in der WM-Wertung zumindest wieder unter 100 Punkte (94). Weiterhin vorn liegt Piastri, dessen Vorsprung auf Teamkollege Norris um 3 auf 31 Punkte schmolz.

Der 20-jährige Brasilianer Gabriel Bortoleto holte für das Sauber-Team als Achter wieder Punkte. Seine bislang beste Klassierung in der Formel 1 – Platz 6 im Sommer in Ungarn – verpasste Bortoleto um 21 Sekunden. Nico Hülkenberg im zweiten Sauber konnte das Rennen wegen Hydraulikproblemen gar nicht erst starten. (nih/sda)

Das Rennergebnis

Motorsport Standings provided by Sofascore

Die WM-Wertung

Motorsport Standings provided by Sofascore
Hamilton steht vor dem Ferrari-Heimrennen unter Druck – es droht sogar ein Negativrekord
Auch künstlicher Zucker hat seine Nebenwirkungen – und zwar bisher unbekannte
